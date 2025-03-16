После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».43 комментария
Crew Dragon с космонавтом Песковым пристыковался к МКС
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем, в который входит российский космонавт Кирилл Песков, успешно пристыковался к МКС, следует из трансляции НАСА.
Стыковка произошла в 00.04 по времени восточного побережья США (07.04 мск). Полет занял около 28 часов, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Crew Dragon стартовал с площадки базы Космических сил США на мысе Канаверал, штат Флорида. Экипаж также включает астронавтов Энн Макклейн и Николь Айерс из НАСА и Такую Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Компания SpaceX переносила запуск корабля из-за неисправности в гидравлической системе на земле.