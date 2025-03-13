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SpaceX отменила запуск Crew Dragon с космонавтом Песковым
SpaceX отменила старт Crew Dragon с российским космонавтом из-за гидравлической проблемы
Компания SpaceX отменила запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым из-за неисправности в гидравлической системе на земле.
По данным компании, запуск корабля Crew Dragon, который планировался с российским космонавтом в составе экипажа Crew-10, был отменен, передает ТАСС.
Причиной отмены старта стала проблема с гидравликой на земле, которая связана с рычагом зажима на транспортере-установщике.
Команды продолжат изучать этот вопрос, получат дополнительные данные, чтобы выяснить, что именно произошло.
Crew Dragon должен был стартовать с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди во Флориде. Помимо российского космонавта в состав экипажа включены астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).
Как писала газета ВЗГЛЯД, подписано третье дополнение к соглашению Роскосмоса и НАСА о перекрестных полетах к МКС, которое касается трех полетов в 2025-2026 годах.