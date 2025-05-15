В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далекие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.3 комментария
Песков сообщил о докладе командующих СВО Путину по обстановке
Командующие СВО доложили Путину о ситуации на линии соприкосновения
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на совещании у главы государства Владимира Путина обсуждалось текущее положение дел по направлениям спецоперации на Украине.
Командующие российскими группировками в зоне спецоперации приняли участие в совещании у президента России Владимира Путина, чтобы доложить о ситуации на передовой, передает ТАСС. Как отметил Песков, командующие присутствовали на встрече и информировали главу государства по всем направлениям на линии боевого соприкосновения.
Песков пояснил, что эти доклады были даны в ходе рабочего совещания, на котором обсуждалось текущее положение дел в зоне спецоперации на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что командующие доложили о состоянии дел по направлениям, не уточняя при этом дополнительные детали.
Кроме того, на совещании, состоявшемся накануне, президент также заслушал доклады по вопросам безопасности от главы ФСБ Александра Бортникова, руководителя Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и главы Росгвардии Виктора Золотова. По словам Пескова, все три руководителя выступили по темам, связанным с безопасностью и текущей деятельностью своих ведомств.
Ранее Песков заявил, что Владимир Путин не планирует посещать Стамбул в ближайшее время. Российские переговорщики получили все инструкции и строго придерживаются рамок, определенных президентом.
Владимир Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле с участием помощника президента Юрия Ушакова, главы СВР Сергея Нарышкина и первого вице-премьера Дениса Мантурова.