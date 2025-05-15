Песков сообщил о докладе командующих СВО Путину по обстановке

Командующие СВО доложили Путину о ситуации на линии соприкосновения

Tекст: Елизавета Шишкова

Командующие российскими группировками в зоне спецоперации приняли участие в совещании у президента России Владимира Путина, чтобы доложить о ситуации на передовой, передает ТАСС. Как отметил Песков, командующие присутствовали на встрече и информировали главу государства по всем направлениям на линии боевого соприкосновения.

Песков пояснил, что эти доклады были даны в ходе рабочего совещания, на котором обсуждалось текущее положение дел в зоне спецоперации на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что командующие доложили о состоянии дел по направлениям, не уточняя при этом дополнительные детали.

Кроме того, на совещании, состоявшемся накануне, президент также заслушал доклады по вопросам безопасности от главы ФСБ Александра Бортникова, руководителя Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и главы Росгвардии Виктора Золотова. По словам Пескова, все три руководителя выступили по темам, связанным с безопасностью и текущей деятельностью своих ведомств.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин не планирует посещать Стамбул в ближайшее время. Российские переговорщики получили все инструкции и строго придерживаются рамок, определенных президентом.

Владимир Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле с участием помощника президента Юрия Ушакова, главы СВР Сергея Нарышкина и первого вице-премьера Дениса Мантурова.