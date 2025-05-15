Рябков: Делегация России в Стамбуле работает по инструкциям Путина

Tекст: Александра Юдина

Российская делегация на переговорах в Стамбуле действует по четким указаниям главы государства, готовясь к предметному диалогу по ключевым вопросам, передает ТАСС.

Рябков подчеркнул, что делегация уделяет особое внимание выполнению поручений руководства страны.

По словам Рябкова, Москва сохраняет настрой на конструктивный и содержательный диалог с партнерами. Он отметил, что Россия ожидает ответственного подхода со стороны всех участников диалога.

По его словам, исход переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле зависит от западных спонсоров Киева. Рябков отметил, что именно Запад оказывает решающее влияние на решения киевских властей в переговорном процессе.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

Григорий Карасин отметил, что Россия рассчитывает на то, что все ее доводы будут услышаны украинской стороной.

Владимир Зеленский изначально не планировал отправлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

Газета ВЗГЛЯД писала, что переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от переговоров в 2022 году.