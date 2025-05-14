Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.16 комментариев
WP: Зеленского заставили отправить делегацию в Стамбул
WP: США и ЕС заставили Зеленского отправить делегацию в Стамбул
Владимир Зеленский изначально не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой, сообщила газета The Washington Post (WP).
Владимир Зеленский не планировал отправлять делегацию на переговоры с Россией, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая, сообщает The Washington Post.
По данным газеты, позицию украинского лидера изменили американские и европейские представители. «Американские и европейские должностные лица отвели Зеленского во вторник вечером от края пропасти...» – пишет газета.
Отмечается, что Зеленский даже рассматривал вариант не разрешать своим помощникам встречаться с представителями России в Турции.
По информации WP, дипломаты США и Европы настаивали на необходимости участия высокопоставленных помощников, в том числе Андрея Ермака и Андрея Сибиги. Один из источников издания заявил, что Зеленский вообще не видел смысла ехать в Турцию.
По данным WP, спецпосланник президента США Стив Уиткофф убедил украинскую сторону, что участие в переговорах – это «беспроигрышная ситуация». По его словам, если украинская делегация появится, а Россия – нет, то Москва столкнется с негативными последствиями для своего имиджа. В случае если обе стороны встретятся, есть возможность приблизиться к прекращению огня и окончанию конфликта, сообщили изданию осведомленные дипломаты.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что состав российской делегации на переговорах в Стамбуле не будет объявлен после встречи с малайзийским премьером. Песков также отметил, что детали начала переговоров по Украине в Стамбуле остаются неизвестными.
Помощник президента России Юрий Ушаков не стал уточнять, появятся ли президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле.