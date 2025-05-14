WP: Зеленского заставили отправить делегацию в Стамбул

WP: США и ЕС заставили Зеленского отправить делегацию в Стамбул

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский не планировал отправлять делегацию на переговоры с Россией, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая, сообщает The Washington Post.

По данным газеты, позицию украинского лидера изменили американские и европейские представители. «Американские и европейские должностные лица отвели Зеленского во вторник вечером от края пропасти...» – пишет газета.

Отмечается, что Зеленский даже рассматривал вариант не разрешать своим помощникам встречаться с представителями России в Турции.

По информации WP, дипломаты США и Европы настаивали на необходимости участия высокопоставленных помощников, в том числе Андрея Ермака и Андрея Сибиги. Один из источников издания заявил, что Зеленский вообще не видел смысла ехать в Турцию.

По данным WP, спецпосланник президента США Стив Уиткофф убедил украинскую сторону, что участие в переговорах – это «беспроигрышная ситуация». По его словам, если украинская делегация появится, а Россия – нет, то Москва столкнется с негативными последствиями для своего имиджа. В случае если обе стороны встретятся, есть возможность приблизиться к прекращению огня и окончанию конфликта, сообщили изданию осведомленные дипломаты.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что состав российской делегации на переговорах в Стамбуле не будет объявлен после встречи с малайзийским премьером. Песков также отметил, что детали начала переговоров по Украине в Стамбуле остаются неизвестными.

Помощник президента России Юрий Ушаков не стал уточнять, появятся ли президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле.