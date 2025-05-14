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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    16 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

    1 комментарий
    14 мая 2025, 21:57 • Новости дня

    WP: Зеленского заставили отправить делегацию в Стамбул

    WP: США и ЕС заставили Зеленского отправить делегацию в Стамбул

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский изначально не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой, сообщила газета The Washington Post (WP).

    Владимир Зеленский не планировал отправлять делегацию на переговоры с Россией, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая, сообщает The Washington Post.

    По данным газеты, позицию украинского лидера изменили американские и европейские представители. «Американские и европейские должностные лица отвели Зеленского во вторник вечером от края пропасти...» – пишет газета.

    Отмечается, что Зеленский даже рассматривал вариант не разрешать своим помощникам встречаться с представителями России в Турции.

    По информации WP, дипломаты США и Европы настаивали на необходимости участия высокопоставленных помощников, в том числе Андрея Ермака и Андрея Сибиги. Один из источников издания заявил, что Зеленский вообще не видел смысла ехать в Турцию.

    По данным WP, спецпосланник президента США Стив Уиткофф убедил украинскую сторону, что участие в переговорах – это «беспроигрышная ситуация». По его словам, если украинская делегация появится, а Россия – нет, то Москва столкнется с негативными последствиями для своего имиджа. В случае если обе стороны встретятся, есть возможность приблизиться к прекращению огня и окончанию конфликта, сообщили изданию осведомленные дипломаты.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что состав российской делегации на переговорах в Стамбуле не будет объявлен после встречи с малайзийским премьером. Песков также отметил, что детали начала переговоров по Украине в Стамбуле остаются неизвестными.

    Помощник президента России Юрий Ушаков не стал уточнять, появятся ли президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле.

    13 мая 2025, 22:58 • Новости дня
    Захарова придумала Каллас новое прозвище

    Захарова назвала Каллас «пакетчицей» после заявления о новых санкциях

    Захарова придумала Каллас новое прозвище
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о работе над новым пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее пакетчицей.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила журналистам в Копенгагене о работе над 17-м пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова дала ей емкое нарицательное имя.

    «Пакетчица», – подписала Захарова в своем Telegrаm-канале реплику Каллас о новом пакете антироссийских санкций.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

    Евросоюзу становится все сложнее согласовать новые серьезные санкции против России без поддержки США, главным препятствием для единства стран блока остается позиция Венгрии.


    Коментарии (27)
    14 мая 2025, 05:03 • Новости дня
    Стало известно об отчуждении Чубайсом всей недвижимости в России

    Чубайс лишился 32 объектов недвижимости с октября 2022 года

    Стало известно об отчуждении Чубайсом всей недвижимости в России
    @ Дмитрий Серебряков/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Анатолий Чубайс в течение нескольких месяцев избавился от всех объектов недвижимости, которыми владел в России, что подтвердил представитель «Роснано» в суде.

    Вся недвижимость, которой Анатолий Чубайс когда-либо владел на территории России, была отчуждена им с октября 2022 года по март 2023 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя АО «Роснано».

    «Вообще все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени – с октября 2022 года по март 2023 года», – сказал юрист.

    В Арбитражном суде Москвы представитель АО «Роснано» пояснил, что указанный период совпал с оглаской в СМИ информации о проверке деятельности прежнего руководства «Роснано», инициированной новым менеджментом корпорации через Генпрокуратуру.

    Напомним, что корпорация предъявила иск Чубайсу и еще семи бывшим топ-менеджерам на сумму более 5,6 млрд рублей, связанный с убытками по проекту Plastic Logic. Суд по ходатайству истца наложил арест на денежные средства и имущество ответчиков в пределах суммы иска, чтобы предотвратить возможное отчуждение активов.

    Чубайс пытался добиться отмены ареста, ссылаясь на необходимость снять ограничения хотя бы с 50% пенсии по старости, но суд удовлетворил ходатайство частично, сохранив арест за исключением 50% доходов.

    Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, постановлением суда в Москве гендиректор компании «Пластик лоджик» Борис Галкин был отправлен в СИЗО по делу о хищении денежных средств, выделенных компанией «Роснано».

    При этом Арбитражный суд Москвы 13 мая отклонил ходатайство Анатолия Чубайса об отмене обеспечительных мер по аресту его имущества. Арест распространяется на имущество и денежные средства Чубайса в пределах суммы иска АО «Роснано».

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    14 мая 2025, 19:22 • Видео
    Макрон показал истинное лицо

    Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

    Коментарии (0)
    14 мая 2025, 01:22 • Новости дня
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава северного командования ВС США генерал Грегори Гийо оценил вероятность прямого столкновения России и Соединенных Штатов в ходе доклада Конгрессу, заявив о некоторых возможностях эскалации из-за Украины.

    Возможность прямого конфликта между Россией и США в случае эскалации украинского конфликта возможна, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо во время выступления в Конгрессе.

    «Есть несколько вариантов развития событий, из-за чего конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение с США», – сказал генерал во время доклада в Конгрессе, трансляция которого велась на странице северного командования ВС США в соцсети Х.

    По его словам, несмотря то, что КНР, Россия, КНДР и Иран «пытаются избежать вооруженного конфликта» с США, убежденность этих стран в «упадке Запада порождает растущее стремление бросить вызов США на международной арене и повышает риск просчета», уточняет ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта. Среди прочего, в нем 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

    Коментарии (17)
    14 мая 2025, 20:18 • Новости дня
    Военкор Стешин сообщил о начале битвы за Славянск
    Военкор Стешин сообщил о начале битвы за Славянск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Донецкой народной республике началась битва за Славянск, сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

    По его словам, прологом к событиям стала «эвакуация населения из Дружковской и Лиманской громад». В своем Telegram-канале Стешин отметил: «Ждем визита Зеленского, хотя бы в Краматорск – обязательное мероприятие перед сдачей».

    Он также напомнил, что Славянско-Краматорская агломерация является крупнейшей в Донбассе, ее протяженность превышает 100 километров. Славянск, по его мнению, считается сердцем «русской весны».

    Военкор считает, что по конфигурации фронта украинские силы будут полуокружены и вынуждены отходить на север. Он предположил, что агломерация может быть разделена на несколько «котлов». По мнению Стешина, полностью удержать столь протяженную территорию с разнообразной застройкой невозможно без сильного командования.

    Ранее группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР.

    Коментарии (4)
    14 мая 2025, 00:29 • Новости дня
    Абрамович и Дерипаска побывали на заседании в Кремле

    Tекст: Ирма Каплан

    На заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров в Кремле собрались представители крупнейших российских компаний и региональных властей.

    Заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров прошло в Кремле с участием известных предпринимателей, передает ТАСС.

    Среди присутствующих были Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин (Роснефть), Олег Белозеров (РЖД), Алексей Миллер (Газпром), Алексей Мордашов (Северсталь) и Андрей Костин (ВТБ).

    На мероприятии также присутствовали министры, вице-премьеры и главы регионов. Заседание проходило вечером 13 мая и собрало широкий круг представителей крупного бизнеса и региональных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот день президент Владимир Путин назвал Большой и Мариинский театры двумя мощными символами страны. Он подчеркнул, что без преувеличения эти театры являются настоящей гордостью России.

    Коментарии (49)
    14 мая 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин рассказал о загадке для малайзийского премьера о трех тронах в Кремле
    Путин рассказал о загадке для малайзийского премьера о трех тронах в Кремле
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о диалоге с малайзийским премьером, который произошел во время осмотра ими Андреевского зала Кремля. Глава России задал гостю вопрос, для кого предназначался третий трон.

    Во время встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом Путин провел ему экскурсию по Андреевскому залу Кремля, где стоят три трона.

    «Один трон для царя. Второй – для его жены, для царицы. А третий трон, как вы думаете, для кого?» – спросил премьера Малайзии Путин, сообщает телеграм-канал Кремля.

    Президент добавил, что премьер Малайзии немедленно ответил: «Для второй жены». Российский лидер отметил: «Это ответ настоящего мусульманина, представителя исламской культуры». Президент РФ подчеркнул, что традиционные ценности наших государств могут в чем-то не совпадать, но обмен информацией всегда полезен.

    Напомним, в Кремле в среду прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с акцентом на политическое и экономическое взаимодействие. В феврале Ибрагим согласился посетить Россию по приглашению Путина.

    Коментарии (5)
    14 мая 2025, 12:47 • Новости дня
    Кремль отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле
    Кремль отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, которые назначены на завтра, пока не раскрывается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль не раскрыл имена представителей российской делегации, которые отправятся на переговоры с украинской стороной в Стамбуле, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что решение об обнародовании состава делегации будет принято после соответствующих указаний от главы государства.

    «Нет, в этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было», – заявил Песков в беседе с журналистами. Он подчеркнул, что все положения заявления президента России Владимира Путина от 11 мая сохраняют актуальность.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    29 комментариев

    Песков также подтвердил, что российская делегация будет находиться в Стамбуле 15 мая и будет ждать представителей Киева для начала переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация намерена прибыть в Стамбул для переговоров с представителями Украины.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Марко Рубио и другие представители США отправятся на переговоры по Украине в Стамбул.

    Россия подтвердила готовность к серьезным и ответственным переговорам по Украине, но выразила сомнение в конструктивном настрое киевских властей.

    Коментарии (15)
    13 мая 2025, 22:40 • Новости дня
    Россия заявила о нелегитимности решения Совета ИКАО по MH17

    Tекст: Антон Антонов

    Москва отвергает заявление Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы ответственности России за крушение малайзийского рейса MH17 в 2014 году и считает его нелегитимным, сообщил МИД России.

    Совет ИКАО 12 мая вынес решение по вопросу о катастрофе малайзийского Boeing MH17. Россия не входит в состав Совета и прекратила участие в разбирательстве еще в июне 2024 года, отметив многочисленные процедурные нарушения и невозможность беспристрастного установления фактов, сообщается на сайте МИД России.

    По заявлению МИД, Совет якобы пришел к выводу о причастности России к гибели рейса, однако текст самого решения и его обоснование отсутствуют. Ведомство назвало голосование «слепым» и охарактеризовало Совет ИКАО как политический орган, принимающий решения по конъюнктурным причинам.

    Также отмечено, что доводы и доказательства российской стороны были проигнорированы. МИД подчеркнул, что все выводы следствия основывались на анонимных свидетельствах и сведениях сомнительного происхождения, а также материалах Службы безопасности Украины.

    «Утверждения Нидерландов и Австралии об использовании в качестве доказательств спутниковых снимков являются ложью, поскольку снимков в их распоряжении никогда не было. Есть лишь голословные утверждения о наличии у США неких спутниковых данных, указывающих на то, что рейс MH17 «был сбит ракетой класса «земля – воздух». Однако США категорически отказались предоставить к ним доступ», – напомнил МИД.

    Российская сторона указала на игнорирование Советом ИКАО наличия украинских ЗРК «Бук» в районе крушения и маркировки обломков ракеты, указывающей на ее украинское происхождение. МИД также напомнил о сбитом украинскими силами в 2001 году российском Ту-154М.

    Ведомство заявило, что Совет ИКАО проигнорировал и решение Международного суда ООН, отклонившего обвинения против России в январе 2024 года. В МИД подчеркнули, что Совет ИКАО не является независимым органом и действует под влиянием западных стран и их союзников, а практика использования Совета против «неугодных» стран давно стала привычной.

    Россия вновь выразила соболезнования родственникам погибших и возложила ответственность за трагедию на украинские власти, которые, по заявлению МИД, не закрыли воздушное пространство над зоной конфликта и использовали гражданские самолеты для прикрытия военных целей.

    «Россия не станет признавать решение Совета, оно нелегитимно, противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и его собственным правилам процедуры. В отличие от ангажированного большинства в Совете, Россия остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в 2022 году признал троих человек виновными в уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 и гибели 298 его пассажиров. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года, когда лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка, все находившиеся на борту погибли.

    Киев сразу обвинил в трагедии ополченцев ДНР. При этом Украина передала полномочия по проведению расследования нидерландской стороне (в лице Совета по вопросам безопасности Нидерландов) и международной Объединенной следственной группе (JIT).

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    13 мая 2025, 23:38 • Новости дня
    Макрон признался, что Франция исчерпала возможности поставок оружия Украине

    Макрон заявил об исчерпанных Францией запасах вооружений для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон признался в телеинтервью, что Париж больше не может поставлять Украине технику и вооружение без ущерба для собственной безопасности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире программы «Эммануэль Макрон – вызовы Франции» на телеканале TF1, что его страна исчерпала все возможности по передаче Украине техники и оборудования из своих запасов.

    «Мы отдали Украине все, что у нас было. Мы даже производили гораздо больше и гораздо быстрее, но нельзя отдавать то, чего у тебя нет... Мы не только передали все, что могли, но и втрое увеличили производство. В этом году все, что мы производим, отправляется на Украину», – цитирует Макрона ТАСС.

    Французский лидер заявил, что его страна передала Украине огромное количество снарядов и техники, артиллерийские системы, кроме того, во Франции прошла обучение «бригада из тысяч человек», которая отправилась в ВСУ под именем «Анны Киевской».

    Как писала ранее  газета ВЗГЛЯД, президент Франции высказался против отправки крупных военных сил западных стран на территорию Украины для ее безопасности.

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    14 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    На Украине недовольны попытками граждан оспорить штрафы за русский язык

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень выразил недовольство тем, что граждане страны стараются обжаловать штрафы за использование русского языка и пытаются судиться с ним по этим вопросам.

    Он также отметил, что 6 апреля на заседании Ренийского горсовета депутаты общались на русском языке, и подчеркнул, что подобные случаи нарушения закона фиксируются и в других регионах Украины. «Поражает тот факт, что оштрафованные за русский язык пытаются судиться со мной и оспаривают постановление о взыскании административного наказания», – заявил Кремень. По его словам, «каждая попытка отменить такое решение очень негативно воспринимается обществом», передает ТАСС.

    Накануне в одной из школ Киевской области руководителя сняли с должности после жалобы родителей на использование русского языка при общении с учениками и родителями.

    Ранее Кремень заявил, что темпы перехода на украинский язык в школах крупных городов замедлились, несмотря на введенные ограничения и проверки. При этом в учебных заведениях Украины началась новая волна проверок соблюдения обязательного использования украинского языка, и число учеников, обучающихся на русском языке, значительно уменьшилось.

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    14 мая 2025, 03:20 • Новости дня
    Глава Токмака заявил о повреждении многоэтажки после атаки дронов ВСУ

    В результате атаки дронов ВСУ в Токмаке повреждены пятиэтажный дом и рынок

    Глава Токмака заявил о повреждении многоэтажки после атаки дронов ВСУ
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Ирма Каплан

    Городской рынок и пятиэтажный дом в Токмаке Запорожской области получили повреждения в результате атаки дронов ВСУ, пострадавших пока не выявлено, сообщил глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков.

    Глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на город повреждены центральный рынок, пятиэтажный жилой дом и объекты инфраструктуры, передает ТАСС.

    «В результате украинской агрессии в городе Токмак повреждены городской рынок, здание недействующего детского сада, бывший магазин и пятиэтажный гражданский дом», – сказал он.

    Калмыков уточнил, что информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поздно вечером 13 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что по торговым площадям рынка в городе Токмак ударили дроны ВСУ, начался пожар.

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    14 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Песков объяснил выбор даты переговоров России и Украины в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры в Стамбуле предложено провести 15 мая по решению президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля сообщил журналисту Павлу Зарубину, что выбор даты объясняется личным решением Владимира Путина, передает ТАСС.

    «Так решил президент», – коротко ответил Песков на уточняющий вопрос о причинах выбора именно этой даты для встречи делегаций.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Помощник президента России Юрий Ушаков не стал уточнять, появятся ли президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле. Кремль также отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле.

    Ранее в США выразили надежду на участие президента России Владимира Путина в стамбульских переговорах, а также на визит президента США.

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    14 мая 2025, 06:33 • Новости дня
    В Госдуме напомнили о штрафах за курение на балконах подъездов

    Депутат Колунов разъяснил штрафы за курение на общих подъездных балконах

    Tекст: Ирма Каплан

    Депутат Колунов напомнил жильцам многоквартирных домов о запрете курения на балконах общего пользования, за нарушение которого предусмотрены штрафы до 1,5 тыс. рублей.

    Курение на общих балконах в подъездах многоквартирных домов является правонарушением и может обойтись жильцам в сумму от 500 до 1,5 тыс. рублей, рассказал зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

    «В соответствии с законом запрещено курить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. И если с лифтами, лестницами, подъездами все понятно, то есть еще, казалось бы, неочевидное место – общие подъездные балконы», – отметил он в беседе с ТАСС.

    Колунов предупредил, что думать, будто это пространство для курения и ставить там пепельницы, курить на постоянной основе, – ошибочно. Такое поведение является правонарушением и грозит штрафом от 500 до 1,5 тыс. рублей.

    По словам депутата, даже курение в собственной квартире может привести к жалобам, если запах табака проникает в жилье соседей, тогда возможно вмешательство управляющей компании, Роспотребнадзора и полиции.

    В случае безрезультатности жалоб пострадавшие жильцы могут обращаться в суд с требованием компенсации. За нарушение санитарных норм в таких случаях предусмотрен отдельный штраф до 500 рублей и предупреждение. Эти меры касаются и использования кальянов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, частые вечеринки, злоупотребление алкоголем и курение в юности откликнутся резким ухудшением здоровья к 36 годам, установили ученые из Финляндии.

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    14 мая 2025, 08:34 • Новости дня
    Стало известно об успехах ВС России в Верхнекаменском на Северском направлении
    Стало известно об успехах ВС России в Верхнекаменском на Северском направлении
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные достигли новых позиций в Верхнекаменском, взяв под контроль социальные объекты и часть жилой застройки на Северском направлении.

    Военнослужащие России заняли ряд объектов в населенном пункте Верхнекаменское в ДНР, сообщает ТАСС.

    Как заявил военный эксперт Андрей Марочко, в ходе боев под контроль российских сил перешли часть восточной улицы с жилыми домами, здание детского сада, а также церковь. По словам Марочко, ситуация остается сложной, противник оказывает активное сопротивление и использует все виды вооружения. Украинское командование регулярно перебрасывает подкрепления в этот район.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко сообщил о подходе армии России к населенному пункту Григоровка в ДНР. Российские войска начали бои за взятие этого населенного пункта. ВС России захватили украинские позиции на реке Жеребец.

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    14 мая 2025, 02:05 • Новости дня
    В Госдуме предложили расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав
    В Госдуме предложили расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Ирма Каплан

    Правительственный законопроект о расширении полномочий ГИБДД по отзыву водительских удостоверений прошел доработку ко второму чтению в Госдуме, пишет «Коммерсант».

    Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект о расширении прав сотрудников Госавтоинспекции по отзыву и аннулированию водительских прав при выявлении противопоказаний к управлению автомобилем во время медосмотров или диспансеризации, который обсуждался на заседании думского комитета по транспорту 13 мая, пишет «Коммерсант».

    «Ко второму чтению законопроект дополнили поправками, которые внес первый зампред комитета по транспорту Павел Федяев (ЕР). Уточнено, что на повторное медицинское освидетельствование автомобилисту дадут три месяца. Все это время за ним сохраняется право водить автомобиль. Пройти проверку можно будет только в медорганизации, имеющей лицензию», – пишет газета.

    Основное нововведение заключается в расширении прав Госавтоинспекции по отзыву и аннулированию водительских прав при выявлении противопоказаний при медосмотров или диспансеризации. В случае обнаружения заболеваний, несовместимых с процессом вождения, водителя направят на дополнительное обследование к профильному врачу, который поставит окончательный диагноз.

    В МВД отмечают, что сейчас здоровье водителей контролируется раз в десять лет при получении медсправки, однако за этот период человек может приобрести серьезное заболевание. Законопроект предусматривает перевод медицинских справок в электронный вид, что избавит водителей от необходимости предоставлять их в ГИБДД лично.

    Инициативу подготовили в правительстве по поручению президента в 2022 году. Предложенный законопроект вносит изменения в федеральные законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, петербургские депутаты предложили передать полномочия по штрафам за парковку на местах для инвалидов от ГИБДД городским властям Москвы и Петербурга для усиления контроля.

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