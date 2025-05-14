  • Новость часаПесков рассказал о планах Путина на 15 мая
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    Рар: Имидж фон дер Ляйен навсегда испачкан
    Песков объяснил выбор даты переговоров России и Украины в Стамбуле
    Кремль отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле
    Ушаков рассказал о темах переговоров с Украиной в Стамбуле
    Франция предложила ограничить участие Лондона в оборонной программе ЕС
    СК установил 24 факта убийства ВСУ жителей Русского Поречного
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    5 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

    0 комментариев
    14 мая 2025, 16:36 • Новости дня

    Песков: Путин вряд ли огласит состав делегации РФ в Стамбуле в заявлении для СМИ

    Песков: Путин вряд ли огласит состав делегации России в Стамбуле в заявлении для СМИ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Песков сообщил, что состав российской делегации на переговорах в Стамбуле не будет объявлен после встречи с малайзийским премьером.

    Песков подчеркнул, что сейчас внимание уделяется российско-малайзийским отношениям и исключил вероятность оглашения членов делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле во время предстоящего заявления Владимира Путина для прессы, передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил, что Путин намерен 15 мая уделить день рабочим встречам. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Стамбуле планируется обсуждение сразу нескольких направлений, включая политические и технические аспекты.

    Напомним, в среду в Зеленой гостиной Кремля стартовала встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.

    13 мая 2025, 17:29 • Новости дня
    Cтартовал очный этап конкурса «Лидеры России. Политика»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Мастерской управления «Сенеж» стартовал очный этап конкурса «Лидеры России. Политика». Для участия в нем с помощью дистанционного тестирования были отобраны конкурсанты из 17 тыс. желающих.

    В ближайшие два дня участников ждут оценочные мероприятия, по итогам которых будут отобраны до 100 участников образовательной программы.

    На торжественной церемонии открытия первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко подчеркнул важность проведения конкурса для долгосрочного развития общественно-политической системы страны.

    «Наш президент Владимир Владимирович Путин последовательно реализует целую систему социальных лифтов, позволяющих сформировать новое поколение руководителей. В 2018 году стартовала президентская платформа «Россия – страна возможностей». За это время через проекты, конкурсы, инструменты поддержки этой платформы прошло более 10 млн человек. В прошлом году стартовал президентский проект «Время героев», объединяющий героев специальной военной операции. Высшая школа государственного управления получила народное название «Школа губернаторов», 60 ее выпускников возглавили регионы, семь человек стали федеральными министрами», – заявил Кириенко.

    Он напомнил, что победители конкурса  стали мэрами крупных городов, депутатами, сенаторами, а также руководителями российского общества «Знание» и Президентского фонда культурных инициатив.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») увидел в конкурсе большие перспективы для участников в преддверии нового избирательного цикла 2026 года. По его мнению, конкурс поможет будущим политикам успешно начать карьеру и избежать ошибок, а политическая система России получит ценное кадровое пополнение.

    Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко отметил важность конкурса для укрепления связи между поколениями российских политиков. Представитель ЛДПР Сергей Каргинов рассказал о планах партии по работе с финалистами конкурса в рамках института наставничества, включая поездки по регионам во время парламентских недель.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул, что в конкурсе используются лучшие наработки российской школы госуправления, включая работу над прикладными задачами и выступления ведущих спикеров из администрации президента, Совета Федерации, правительства и Госдумы, а также современные системы тестирования и оценки.

    Конкурс «Лидеры России. Политика» был стартовал 27 ноября. В феврале зарегистрировавшиеся участники прошли дистанционное тестирование, по итогам которого конкурсанты, набравшие необходимое количество баллов, получили приглашения на очный этап. В ходе начавшегося полуфинала конкурсантам предстоит проявить свой потенциал политического лидерства, продемонстрировав экспертам наличие необходимых навыков и компетенций. Кроме того, на площадке полуфинала пройдут мастер-классы, панельные дискуссии и лекции с участием признанных политических лидеров.

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    13 мая 2025, 22:58 • Новости дня
    Захарова придумала Каллас новое прозвище

    Захарова назвала Каллас «пакетчицей» после заявления о новых санкциях

    Захарова придумала Каллас новое прозвище
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о работе над новым пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее пакетчицей.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила журналистам в Копенгагене о работе над 17-м пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова дала ей емкое нарицательное имя.

    «Пакетчица», – подписала Захарова в своем Telegrаm-канале реплику Каллас о новом пакете антироссийских санкций.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

    Евросоюзу становится все сложнее согласовать новые серьезные санкции против России без поддержки США, главным препятствием для единства стран блока остается позиция Венгрии.


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    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

    Коментарии (0)
    13 мая 2025, 20:16 • Новости дня
    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров

    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров с Украиной

    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация намерена прибыть в Стамбул для переговоров с представителями Украины, ожидая прибытия украинской стороны на встречу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, что российская делегация прибудет в четверг в Стамбул для ожидаемых переговоров с украинской стороной, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что «наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    26 комментариев

    В Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Агентство Reuters сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог намерены отправиться в Стамбул для переговоров по Украине.

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    13 мая 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин прокомментировал европейские санкции пословицей про яму
    Путин прокомментировал европейские санкции пословицей про яму
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что ведущие экономики Европы оказались в рецессии после введения антироссийских санкций, охарактеризовав ситуацию народной пословицей.

    Путин отметил на встрече с членами «Деловой России», что антироссийские санкции привели к ухудшению экономической ситуации в европейских странах, передает ТАСС. По его словам, Россия показала стабильный экономический рост в последние годы, несмотря на попытки внешнего давления.

    Глава государства процитировал пословицу: «Не рой другому яму – сам в нее попадешь», отметив, что санкции, введенные против России, нанесли ущерб самим их инициаторам. Путин подчеркнул, что ключевые экономики Европы «фактически свалились в рецессию».

    Ранее Путин осудил политику западных государств, ведущую к ущербу их собственным экономикам ради давления на Москву.

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    13 мая 2025, 17:38 • Новости дня
    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех стран к западу от Днепра

    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех европейских стран к западу от Днепра

    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех стран к западу от Днепра
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон обсуждает размещение военных контингентов четырех европейских государств вне зоны боевых действий на Украине.

    Обсуждение возможности размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра ведется в рамках процесса урегулирования ситуации на Украине, сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Fox News Келлог отметил, что речь идет о так называемых силах устойчивости, которые изначально называли E3, но теперь к ним добавилась Польша, и объединение получило неофициальное название E4.

    Келлог подчеркнул: «Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта». По его словам, размещение военных контингентов предполагается только за пределами линии соприкосновения, чтобы они не принимали прямого участия в боевых действиях.

    Ранее в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Напомним, Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России, ни с кем другим он разговаривать не будет.

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    14 мая 2025, 05:03 • Новости дня
    Стало известно об отчуждении Чубайсом всей недвижимости в России

    Чубайс лишился 32 объектов недвижимости с октября 2022 года

    Стало известно об отчуждении Чубайсом всей недвижимости в России
    @ Дмитрий Серебряков/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Анатолий Чубайс в течение нескольких месяцев избавился от всех объектов недвижимости, которыми владел в России, что подтвердил представитель «Роснано» в суде.

    Вся недвижимость, которой Анатолий Чубайс когда-либо владел на территории России, была отчуждена им с октября 2022 года по март 2023 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя АО «Роснано».

    «Вообще все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени – с октября 2022 года по март 2023 года», – сказал юрист.

    В Арбитражном суде Москвы представитель АО «Роснано» пояснил, что указанный период совпал с оглаской в СМИ информации о проверке деятельности прежнего руководства «Роснано», инициированной новым менеджментом корпорации через Генпрокуратуру.

    Напомним, что корпорация предъявила иск Чубайсу и еще семи бывшим топ-менеджерам на сумму более 5,6 млрд рублей, связанный с убытками по проекту Plastic Logic. Суд по ходатайству истца наложил арест на денежные средства и имущество ответчиков в пределах суммы иска, чтобы предотвратить возможное отчуждение активов.

    Чубайс пытался добиться отмены ареста, ссылаясь на необходимость снять ограничения хотя бы с 50% пенсии по старости, но суд удовлетворил ходатайство частично, сохранив арест за исключением 50% доходов.

    Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, постановлением суда в Москве гендиректор компании «Пластик лоджик» Борис Галкин был отправлен в СИЗО по делу о хищении денежных средств, выделенных компанией «Роснано».

    При этом Арбитражный суд Москвы 13 мая отклонил ходатайство Анатолия Чубайса об отмене обеспечительных мер по аресту его имущества. Арест распространяется на имущество и денежные средства Чубайса в пределах суммы иска АО «Роснано».

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    13 мая 2025, 18:29 • Новости дня
    Эксперт объяснил разницу в пополнении вооруженных сил России и Украины

    Политолог Скачко: За три года Украина прошла путь от примитивного патриотизма к унынию

    Эксперт объяснил разницу в пополнении вооруженных сил России и Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Граждане России все лучше понимают причины СВО, поэтому у нас растет число добровольцев, а на Украине распространилось такое явление, как «бусификация» – отлов на улице мужчин для отправки на фронт. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Путин отметил разницу между принудительной мобилизацией на Украине и добровольцами в России.

    «В России растет чисто добровольцев, а на Украине появились даже такие явления, как «бусификация», потому что у людей по обе стороны фронта разные мотивации и понимание перспектив победы», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «За последние три года Украина прошла путь от вспышки примитивного патриотизма к унынию и нежеланию воевать, в то время как граждане России стали гораздо лучше и глубже понимать причины СВО», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, в случае с Украиной свою роль сыграли жадность и лживость местных властей. Люди видят, как окружение Зеленского наживается на войне. Упадническим настроениям способствуют и серые финансовые схемы в украинской армии: мобилизованных обманывают, их деньги «прокручивают», а погибших записывают в пропавших без вести, чтобы не выплачивать компенсации их близким. Отсюда и провалы», – заключил Скачко.

    Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» рассказал о принципиальной разнице в пополнении вооруженных сил в России и на Украине.

    «Хочу обратить внимание вот на что: если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией – людей, как собак, вылавливают на улице, то у нас-то ребята идут добровольно, сами идут. У нас набор, вы знаете: там 30 тыс. человек они сейчас вылавливают, а у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята, из ваших трудовых коллективов в том числе», – сказал он.

    Украинские соцсети наполнены видео о принудительной мобилизации украинских мужчин, которую в народе назвали «бусификацией» (производное от «бус» – микроавтобус, на котором перемещаются военные для отлова людей для нужд ВСУ – прим. ВЗГЛЯД). Действия работники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) часто сопровождаются конфликтами с местными жителями и применением силы со стороны военных.

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    14 мая 2025, 01:22 • Новости дня
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава северного командования ВС США генерал Грегори Гийо оценил вероятность прямого столкновения России и Соединенных Штатов в ходе доклада Конгрессу, заявив о некоторых возможностях эскалации из-за Украины.

    Возможность прямого конфликта между Россией и США в случае эскалации украинского конфликта возможна, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо во время выступления в Конгрессе.

    «Есть несколько вариантов развития событий, из-за чего конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение с США», – сказал генерал во время доклада в Конгрессе, трансляция которого велась на странице северного командования ВС США в соцсети Х.

    По его словам, несмотря то, что КНР, Россия, КНДР и Иран «пытаются избежать вооруженного конфликта» с США, убежденность этих стран в «упадке Запада порождает растущее стремление бросить вызов США на международной арене и повышает риск просчета», уточняет ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта. Среди прочего, в нем 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

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    13 мая 2025, 17:20 • Новости дня
    Зеленский заявил, что запрет на переговоры с Россией на него не распространяется
    Зеленский заявил, что запрет на переговоры с Россией на него не распространяется
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский заявил, что ограничения на переговоры с Россией, введенные Совбезом, на него не распространяются.

    По его словам, только он может вести переговоры о суверенитете страны, а никто другой не обладает таким правом и обязанностью. Зеленский подчеркнул: «Я ничего себе не запрещал». Он добавил, что это подтверждается решением Совета нацбезопасности и конституцией страны. Заявление прозвучало перед его поездкой в Турцию, трансляция велась офисом президента, передает ТАСС.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным, ни с кем другим он разговаривать не будет.

    Напомним, Путин выступил с предложением к Киеву возобновить без предварительных условий переговоры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность диалога с Москвой. Европейские лидеры на закрытых переговорах также рекомендовали ему принять предложение России.

    Со своей стороны, глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет.

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    14 мая 2025, 00:29 • Новости дня
    Абрамович и Дерипаска побывали на заседании в Кремле

    Tекст: Ирма Каплан

    На заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров в Кремле собрались представители крупнейших российских компаний и региональных властей.

    Заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров прошло в Кремле с участием известных предпринимателей, передает ТАСС.

    Среди присутствующих были Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин (Роснефть), Олег Белозеров (РЖД), Алексей Миллер (Газпром), Алексей Мордашов (Северсталь) и Андрей Костин (ВТБ).

    На мероприятии также присутствовали министры, вице-премьеры и главы регионов. Заседание проходило вечером 13 мая и собрало широкий круг представителей крупного бизнеса и региональных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот день президент Владимир Путин назвал Большой и Мариинский театры двумя мощными символами страны. Он подчеркнул, что без преувеличения эти театры являются настоящей гордостью России.

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    14 мая 2025, 15:26 • Новости дня
    Песков рассказал о планах Путина на 15 мая

    Песков: Путин 15 мая проведет рабочие встречи

    Песков рассказал о планах Путина на 15 мая
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин намерен 15 мая уделить день рабочим встречам, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    О планах президента России провести рабочие встречи 15 мая сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, в ответ на просьбу раскрыть детали графика президента на 15 мая, Песков лаконично отметил: «Рабочие встречи запланированы у президента».

    Он также уклонился от уточняющего вопроса о месте проведения встреч, вновь повторив, что речь идет о «рабочих встречах».

    Ранее Владимир Путин выступил с предложением Киеву возобновить без предварительных условий прерванные в 2022 году прямые переговоры между Россией и Украиной. Российская делегация объявила о готовности ожидать представителей Киева 15 мая в Стамбуле.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Стамбуле планируется обсуждение сразу нескольких направлений, включая политические и технические аспекты.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле пока не раскрывается.

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    13 мая 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин: США продолжают покупать российское ядерное топливо

    Путин призвал перенять прагматичный подход США к экономике

    Путин: США продолжают покупать российское ядерное топливо
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что США продолжают покупать российское ядерное топливо, несмотря на политическую ситуацию, и поощрил аналогичный прагматизм.

    Выступая на встрече с участниками «Деловой России», Путин отметил, что США демонстрируют прагматичный подход в отношениях с другими странами, передает ТАСС.

    В качестве примера глава государства привел продолжающиеся поставки российского ядерного топлива в США. «Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего. С удовольствием», – заявил Путин.

    Он подчеркнул, что американские власти руководствуются выгодой, и назвал такой подход правильным. Путин также добавил, что экономический рост в США остается значимым и «достаточно приличным», хотя и не достигает уровня России. По его словам, ведущие экономики Европы, напротив, оказались в рецессии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США признали свою зависимость от российского ядерного топлива.

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    14 мая 2025, 12:47 • Новости дня
    Кремль отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле
    Кремль отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, которые назначены на завтра, пока не раскрывается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль не раскрыл имена представителей российской делегации, которые отправятся на переговоры с украинской стороной в Стамбуле, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что решение об обнародовании состава делегации будет принято после соответствующих указаний от главы государства.

    «Нет, в этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было», – заявил Песков в беседе с журналистами. Он подчеркнул, что все положения заявления президента России Владимира Путина от 11 мая сохраняют актуальность.

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    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    Песков также подтвердил, что российская делегация будет находиться в Стамбуле 15 мая и будет ждать представителей Киева для начала переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация намерена прибыть в Стамбул для переговоров с представителями Украины.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Марко Рубио и другие представители США отправятся на переговоры по Украине в Стамбул.

    Россия подтвердила готовность к серьезным и ответственным переговорам по Украине, но выразила сомнение в конструктивном настрое киевских властей.

    Коментарии (10)
    13 мая 2025, 22:40 • Новости дня
    Россия заявила о нелегитимности решения Совета ИКАО по MH17

    Tекст: Антон Антонов

    Москва отвергает заявление Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы ответственности России за крушение малайзийского рейса MH17 в 2014 году и считает его нелегитимным, сообщил МИД России.

    Совет ИКАО 12 мая вынес решение по вопросу о катастрофе малайзийского Boeing MH17. Россия не входит в состав Совета и прекратила участие в разбирательстве еще в июне 2024 года, отметив многочисленные процедурные нарушения и невозможность беспристрастного установления фактов, сообщается на сайте МИД России.

    По заявлению МИД, Совет якобы пришел к выводу о причастности России к гибели рейса, однако текст самого решения и его обоснование отсутствуют. Ведомство назвало голосование «слепым» и охарактеризовало Совет ИКАО как политический орган, принимающий решения по конъюнктурным причинам.

    Также отмечено, что доводы и доказательства российской стороны были проигнорированы. МИД подчеркнул, что все выводы следствия основывались на анонимных свидетельствах и сведениях сомнительного происхождения, а также материалах Службы безопасности Украины.

    «Утверждения Нидерландов и Австралии об использовании в качестве доказательств спутниковых снимков являются ложью, поскольку снимков в их распоряжении никогда не было. Есть лишь голословные утверждения о наличии у США неких спутниковых данных, указывающих на то, что рейс MH17 «был сбит ракетой класса «земля – воздух». Однако США категорически отказались предоставить к ним доступ», – напомнил МИД.

    Российская сторона указала на игнорирование Советом ИКАО наличия украинских ЗРК «Бук» в районе крушения и маркировки обломков ракеты, указывающей на ее украинское происхождение. МИД также напомнил о сбитом украинскими силами в 2001 году российском Ту-154М.

    Ведомство заявило, что Совет ИКАО проигнорировал и решение Международного суда ООН, отклонившего обвинения против России в январе 2024 года. В МИД подчеркнули, что Совет ИКАО не является независимым органом и действует под влиянием западных стран и их союзников, а практика использования Совета против «неугодных» стран давно стала привычной.

    Россия вновь выразила соболезнования родственникам погибших и возложила ответственность за трагедию на украинские власти, которые, по заявлению МИД, не закрыли воздушное пространство над зоной конфликта и использовали гражданские самолеты для прикрытия военных целей.

    «Россия не станет признавать решение Совета, оно нелегитимно, противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и его собственным правилам процедуры. В отличие от ангажированного большинства в Совете, Россия остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в 2022 году признал троих человек виновными в уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 и гибели 298 его пассажиров. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года, когда лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка, все находившиеся на борту погибли.

    Киев сразу обвинил в трагедии ополченцев ДНР. При этом Украина передала полномочия по проведению расследования нидерландской стороне (в лице Совета по вопросам безопасности Нидерландов) и международной Объединенной следственной группе (JIT).

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    13 мая 2025, 23:38 • Новости дня
    Макрон признался, что Франция исчерпала возможности поставок оружия Украине

    Макрон заявил об исчерпанных Францией запасах вооружений для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон признался в телеинтервью, что Париж больше не может поставлять Украине технику и вооружение без ущерба для собственной безопасности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире программы «Эммануэль Макрон – вызовы Франции» на телеканале TF1, что его страна исчерпала все возможности по передаче Украине техники и оборудования из своих запасов.

    «Мы отдали Украине все, что у нас было. Мы даже производили гораздо больше и гораздо быстрее, но нельзя отдавать то, чего у тебя нет... Мы не только передали все, что могли, но и втрое увеличили производство. В этом году все, что мы производим, отправляется на Украину», – цитирует Макрона ТАСС.

    Французский лидер заявил, что его страна передала Украине огромное количество снарядов и техники, артиллерийские системы, кроме того, во Франции прошла обучение «бригада из тысяч человек», которая отправилась в ВСУ под именем «Анны Киевской».

    Как писала ранее  газета ВЗГЛЯД, президент Франции высказался против отправки крупных военных сил западных стран на территорию Украины для ее безопасности.

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