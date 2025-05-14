Ушаков рассказал о темах для обсуждения в Стамбуле

Ушаков: Российская делегация в Стамбуле обсудит политические и технические вопросы

Tекст: Елизавета Шишкова

Организацией российско-украинских переговоров в Стамбуле занимаются генконсульство России и власти Турции, сообщает ТАСС. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, выбор состава делегации будет зависеть от тематики переговоров. Делегация рассмотрит как политические, так и многочисленные технические вопросы.

Ушаков подчеркнул: «Делегация – она будет обсуждать и политические, и, я бы сказал, мириаду технических вопросов». Решение по составу участников будет принято с учетом этих обстоятельств.

Он также добавил, что непосредственно местом проведения занимается генеральное консульство России вместе с турецкими властями, которые ранее выразили готовность принять переговоры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России пообещал обеспечить традиционное турецкое гостеприимство.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле пока не раскрывается.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Марко Рубио и другие представители США отправятся на переговоры по Украине в Стамбул.

Россия подтвердила приверженность серьезным и ответственным переговорам по Украине, но усомнилась в готовности киевских властей к конструктивному диалогу.