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    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Сделать джинсы снова великими уже не получится

    Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри

    Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.

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    13 мая 2025, 19:36 • Новости дня

    Трамп заявил о присутствии Рубио на переговорах по Украине

    Трамп заявил о присутствии Рубио и других эмиссаров США на переговорах по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что госсекретарь Марко Рубио и другие представители США отправятся на переговоры по Украине, которые пройдут в Стамбуле.

    Во время выступления на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии Трамп заявил: «Наши люди там будут. Марко [Рубио] там будет. Другие тоже там будут. Посмотрим, сможем ли мы сделать дело». Его слова транслировали ведущие американские телекомпании, передает ТАСС.

    Ранее США выразили надежду, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и американский лидер Дональд Трамп.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России. Американский президент допустил личное участие в вероятных переговорах между российскими и украинскими представителями в Стамбуле.

    13 мая 2025, 09:18 • Новости дня
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

    По словам Уиткоффа, президент США в ультимативной форме требует проведения прямых переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Спецпосланник американского лидера отметил, что в случае отсутствия прямого контакта между сторонами, если переговоры не состоятся быстро, Вашингтон может выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф добавил: Трамп считает, что США «должны дистанцироваться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться в него». Также он заявил, что США хотят выступить посредниками, но не являются стороной войны и заинтересованы в прекращении огня и насилия.

    Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в вероятных переговорах в Стамбуле.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    11 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина.

    Президент США Дональд Трамп призвал Киев незамедлительно согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции, передает РИА «Новости».

    «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные переговоры, по его мнению, хотя бы позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также Трамп выразил сомнения по поводу готовности Украины к заключению соглашения с Путиным.

    Он добавил, что если договоренности достичь не удастся, то европейские лидеры и США будут знать о позициях сторон и смогут определиться с дальнейшими действиями.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

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    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    11 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне предложения президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле президент США Дональд Трамп заявил о «потенциально великом дне для России и Украины».

    «Потенциально великий день для России и Украины!» – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он заявил, что могут быть спасены «сотни тысяч жизней», если конфликт на Украине завершится. По его словам, «это будет совершенно новый и гораздо лучший мир». Трамп выразил намерение «работать» как с Россией, так и с Украиной, чтобы данный сценарий был реализован, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что «США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле». «Наступает большая неделя!» – заявил он.

    Напомним, Киев и его европейские союзники потребовали от Москвы согласиться на полное прекращение огня с 12 мая. Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами. Он предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, не исключив договоренности о перемирии.

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    12 мая 2025, 11:48 • Новости дня
    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла

    Скачко назвал заявление Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле очередной пиар-акцией

    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/apaimages Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Якобы готовность Владимира Зеленского лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят запрет на диалог с российским лидером, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский согласился поехать в Турцию под давлением главы Белого дома Дональда Трампа.

    «Мы наблюдаем очередную пиар-акцию со стороны Владимира Зеленского и его сценаристов – европейских «ястребов». Так они реагируют на жесткий приказ главы Белого дома Дональда Трампа незамедлительно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Турции», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «К тому же на Банковой понимают, что Путин своей инициативой обсуждать не перемирие, а мирное урегулирование мастерски убрал эту горе-четверку: президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьеров Польши и Британии Дональда Туска и Кира Стармера. Теперь Киев истерично пытается выглядеть лучше Москвы», – пояснил он.

    «В подкрепление своей позиции Зеленский даже может действительно приехать в Турцию в обозначенные сроки, показывая всему миру – и в первую очередь США, что он якобы человек дела. Очевидно, Киев и Брюссель очень впечатлили не только слова Трампа, но и выбранная им манера обращения», – продолжил эксперт.

    «Впрочем, все это не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят самозапрет на диалог с Путиным. Это норма – по сути единственное, что поддерживает нынешнюю украинскую власть. В противном случае Киеву придется соглашаться на мир, и это будет означать политический крах Зеленского и всей его команды», – заключил собеседник.

    Ранее Зеленский заявил, что на этой неделе отправится в Турцию, чтобы встретиться с Путиным и обсудить «необходимые дипломатические основы» для прекращения боевых действий, пишет Axios. «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – сказал он. В Киеве сообщили, что Зеленский приедет, даже если Москва не согласится на прекращение огня в понедельник. При этом в администрации Тайипа Эрдогана заявили, что у них нет сведений о визите украинской делегации.

    Поведение офиса Зеленского стало реакцией на призыв Трампа к Киеву принять предложение Путина о переговорах. «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал президент США в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные встречи позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также он выразил сомнения по поводу готовности Киева к заключению соглашения с Россией. Напомним, Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.

    Газета ВЗГЛЯД оценивала риски переговоров Москвы с Киевом и объясняла, почему переговоры в Стамбуле станут экзаменом для «коалиции желающих».

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    12 мая 2025, 19:46 • Новости дня
    Сирия готова предложить США схожую с украинской сделку по ресурсам
    Сирия готова предложить США схожую с украинской сделку по ресурсам
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа во время своего визита в Саудовскую Аравию на текущей неделе, пишет The Times.

    По данным The Times, в переговорах также должны принять участие глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас и президент Ливана Жозеф Аун.

    В материале говорится, что сирийский президент, которого власти США продолжают считать причастным к террористической деятельности, намерен добиваться отмены американских санкций против Сирии, введенных в период правления Башара Асада.

    Шараа предложит Соединенным Штатам доступ к сирийским природным ресурсам, предполагая возможность заключения сделки, аналогичной соглашениям по добыче полезных ископаемых на Украине. Ожидается, что обсуждение этих условий станет одной из ключевых тем встречи.

    Напомним, Соединенные Штаты и Киев подписали сделку о совместном управлении природными ресурсами Украины. В четверг украинский парламент единогласно поддержал соглашение с США о недрах.

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    12 мая 2025, 20:59 • Новости дня
    На Украине заявили о разрушении Трампом стратегии Зеленского по давлению на Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп фактически разрушил стратегию, выстроенную главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами «по принуждению президента России Владимира Путина к миру», пишут украинские СМИ.

    «Глава Белого дома призвал Зеленского "немедленно" согласиться на прямые переговоры с Путиным», – отметило издание «Страна», передает РИА «Новости». Издание отмечает, что в заявлении Трампа не прозвучало требований о прекращении огня между сторонами.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент США заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    12 мая 2025, 18:45 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах посетить возможную встречу России и Украины в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп допустил личное участие в вероятных переговорах между российскими и украинскими представителями в Стамбуле.

    По его словам, он рассматривает возможность прилететь в Стамбул, где может состояться встреча российских и украинских представителей, передает ТАСС.

    Трамп добавил, что не уверен, где будет находиться в день переговоров, так как у него много намеченных встреч, но подчеркнул, что рассматривает вариант личного присутствия в Турции.

    Ранее президент США заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    16 комментариев

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    12 мая 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп заявил о важности переговоров России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

    Американский лидер выразил уверенность в том, что обсуждение между делегациями поможет достичь позитивных результатов, передает ТАСС.

    Трамп добавил: «Встреча в четверг с участием России и Украины весьма важна. Я очень настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что в результате этой встречи может произойти что-то хорошее».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на скорое начало переговоров между сторонами конфликта на Украине, отметив важность поиска компромисса.

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    12 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    В Конгрессе потребовали расследовать факт подарка Трампу самолета Boeing

    Tекст: Ольга Иванова

    В Вашингтоне разгорелся спор вокруг планов президента США Дональда Трампа принять в подарок от Катара самолет Boeing 747-8 стоимостью около 400 млн долларов, передает Axios.

    Член Палаты представителей Ричи Торрес призвал инициировать расследование возможного подарка Трампу от королевской семьи Катара, сообщает РИА «Новости». Торрес обратился с соответствующими запросами к Счетной палате, генеральному инспектору Минобороны и в управление служебной этики, подчеркнув необходимость выяснить все обстоятельства сделки.

    В обращении Торрес отметил, что столь дорогой подарок станет самым ценным, когда-либо преподнесенным иностранным правительством американскому президенту. Его стоимость оценивается в 400 млн долларов, а сам самолет в письме назван «воздушным дворцом».

    Трамп публично выразил недовольство реакцией демократов, отметив в соцсети Truth Social, что Boeing 747 предоставляется Минобороны для замены старого Air Force One в прозрачной сделке, и назвал требования демократов оплатить самолет необоснованными.

    Ранее телеканал ABC сообщал, что самолет будет использоваться как президентский борт до конца срока Трампа, после чего будет передан в президентскую библиотеку. Анализ для Пентагона показал, что передача лайнера не будет считаться взяткой по американскому законодательству. Эксперты уточняют, что итоговая стоимость может вырасти за счет установки специального оборудования безопасности.

    В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника.

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    11 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Трамп пообещал увеличить торговлю с Индией и Пакистаном

    Трамп объявил о планах расширить торговлю с Индией и Пакистаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп заявил о намерении значительно увеличить торговлю с Индией и Пакистаном на фоне достигнутого перемирия между странами и обсуждения вопроса Кашмира.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении существенно увеличить объем торговли с Индией и Пакистаном, передает РИА «Новости». Заявление было сделано на фоне объявления перемирия между двумя странами.

    В своем сообщении в Truth Social Трамп отметил: «Я горжусь тем, что США смогли помочь вам прийти к этому историческому и героическому решению. Хотя это даже не обсуждалось, я собираюсь существенно увеличить торговлю с обеими этими великими странами. Кроме того, я буду работать с вами обоими, чтобы посмотреть, можно ли после тысячи лет прийти к решению относительно Кашмира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия и Пакистан достигли договоренности о прекращении огня. В Джамму и Кашмире спустя несколько часов после объявления перемирия прогремели взрывы. МИД Индии предупредил о готовности к ответным мерам в случае новых нарушений соглашения Пакистаном.

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    12 мая 2025, 11:12 • Новости дня
    Sky News назвал три вызова для Трампа в ходе турне на Ближний Восток

    Sky News: Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в рамках ближневосточного турне

    Tекст: Ирма Каплан

    На этой неделе может определиться политическая судьба президента США Дональда Трампа, так как украинский лидер Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а ХАМАС обещает освободить заложников, сообщает Sky News.

    Американский президент Дональд Трамп на этой неделе отправится на Ближний Восток в рамках первой крупной зарубежной поездки за время своего второго президентства, он посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, однако в ходе визита в богатейшие страны мира ему придется столкнуться с определенными трудностями на трех фронтах, сообщает Sky News.

    По мнению телеканала, эта неделя может определить дальнейшую политическую судьбу Трампа, так как от качества решения ряда трудностей будут зависеть жизни людей в разных уголках планеты.

    Первым фронтом сложностей Sky News называет украинский конфликт. Трамп отправляется на Ближний Восток после того, как надавил на Зеленского в воскресенье, чтобы тот сел за стол переговоров и встретился с Путиным лично после предложения Москвы о переговорах в Стамбуле. Киевский лидер быстро согласился на это – и 15 мая может состояться личная встреча политиков.

    Второй фронт трудностей – Китай и пошлины, которые еще в силе, но в воскресенье США заявили, что стороны договорились о сделке по сокращению торгового дефицита США.

    «Несмотря на уверенность американской стороны, вице-премьер Китая Хэ Лифэн охарактеризовал встречу как «важный первый шаг», который только заложил основу», – говорится в материале телеканала.

    Третьим фронтом проблем называют Газу. Там группировка ХАМАС заявила, что освободит Эдана Александера, израильского солдата, имеющего гражданство США. Это произошло после того, как Израиль объявил о намерении оккупировать весь анклав.

    Точная дата освобождения не называется, но в ХАМАС заявили, что освободят 21-летнего солдата в рамках продолжающихся усилий по достижению постоянного прекращения огня с Израилем.

    Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф это ожидаемое освобождение назвал «жестом доброй воли».

    «Александер – один из многих заложников, но это будет воспринято как обнадеживающий признак того, что ХАМАС вернулся за стол переговоров, а Трамп в это время будет находиться в Катаре, ключевом посреднике в затяжных и сложных усилиях сторон по мирному урегулированию», – резюмирует телеканал.

    Отметим, что в понедельник США и Китай по итогам двухдневных переговоров в Женеве достигли соглашения о взаимном снижении пошлин на товары до 10%.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, некоторые семьи захваченных в Газе израильских и американских заложников тайно добивались содействия в их освобождении от президента США Дональда Трампа.

    При этом эксперты о возможных переговорах Путина и Зеленского в Стамбуле говорят, что основным риском может стать психологическая неустойчивость Зеленского.

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    12 мая 2025, 14:14 • Новости дня
    Губернатор запретил покупать землю в Техасе гражданам России, Ирана, КНР и КНДР

    Губернатор Техаса пообещал запретить покупку земли в штате гражданам России

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил в соцсети Х о намерении ввести одно из самых жестких ограничений на покупку и владение землей для иностранных граждан, включая россиян.

    Губернатор штата Техас Грег Эбботт в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) пообещал подписать законопроект об ограничении владения земельными участками гражданами ряда недружественных стран.

    «Скоро я подпишу самый строгий запрет в США, который перекроет возможность гражданам враждебных иностранных государств, таких как Китай, Россия, Иран и Северная Корея, покупать или владеть землей в Техасе», – написал он.

    Местная Houston Chronicle ранее уточнила, что инициативу Эббота поддержала нижняя палата заксобрания штата, дело остается за подписью губернатора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, активный глава Техаса Эббот в начале года боролся с нелегалами на границе настолько самоотверженно, что в рамках программы по перемещению незаконных мигрантов отправили в другие штаты США свыше 102 тыс. человек.

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    12 мая 2025, 14:39 • Новости дня
    Трамп украсил Овальный кабинет собственной статуей
    Трамп украсил Овальный кабинет собственной статуей
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бронзовая скульптура, отражающая момент стрельбы в Дональда Трампа в ходе предвыборного митинга в Пенсильвании, была выставлена в Овальном кабинете накануне подписания ряда президентских указов.

    В Овальном кабинете на столе президента США Дональда Трампа в пятницу, 9 мая, была замечена бронзовая статуэтка высотой порядка 30 см, изображающая момент покушения на него в ходе предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания, сообщил телеканал Fox News.

    Скульптура выполнена в бронзе и отражает момент, когда кандидата от республиканцев Трампа уводят со сцены трое сотрудников секретной службы, а он поднимает кулак в воздух и кричит: «Сражайтесь! Сражайтесь! Сражайтесь!», пока кровь капает из уха, задетого пролетевшей мимо пулей.

    «Скульптура выполнена в темной бронзе с флагом Old Glory, натянутым вертикально сзади. Белый дом не сообщил, почему статуя была там в тот день и была ли она подарена президенту», – сказано в материале.

    Fox News полагает, что скульптура сделана по макету статуи из работ художника Стэна Уоттса из проекта Trump Statue Project, который планирует создать девятифутовую копию в честь президента.

    «Этот мощный образ, олицетворяющий «Уверенность, силу и надежду», будет увековечен в этой девятифутовой статуе. Она символизирует божественное вмешательство, а также человека и его послание единства и стойкости, за которые выступает Америка», – сказано на сайте проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе конгрессвумен Анна Паулина Луна выступила с инициативой добавить скульптурный портрет Дональда Трампа на гору Рашмор, где уже находятся изображения четырех бывших президентов США.

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    12 мая 2025, 08:36 • Новости дня
    Трамп возмутился обсуждением своего влияния на избрание папы римского Льва XIV

    Трамп призвал бороться с ненавистниками после слов о его роли в избрании Льва XIV

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство после обсуждения на телеканале ABC его возможного влияния на избрание нового папы римского, назвав это неуместным и необоснованным.

    Президент США Дональд Трамп возмутился словами ведущей ABC News Марты Раддац в эпизоде воскресной программы, в котором рассказывалось о пути уроженца Чикаго кардинала Роберта Прево к папскому престолу. Она заметила, что в случае с Прево можно говорить о непричастности Трампа к его назначению, на что американский президент разразился тирадой в соцсети Truth Social.

    «Забавно наблюдать как старейшина фейковых новостей ABC Марта Радиц сегодня утром выпалила, что, по сути, выбор папы Льва не имеет никакого отношения к Дональду Трампу», – язвительно написал Трамп, исказив фамилию журналистки Raddatz и написав ее как Raditz.

    Предположительно, источником домыслов стал круглый стол, на котором корреспондент ABC Терри Моран со ссылкой на инсайдеров из Ватикана заявил, что Трамп не принимал участия в принятии решений кардиналами, уточняет NewsBreak.

    Глава Белого дома в посте особо отметил, что подобная формулировка журналистки взялась «из ниоткуда», но была закономерным явлением для ее «помешанного на Трампе ума». Он также призвал главу Walt Disney Company и ABC News Роберта Айгера внимательнее выбирать сотрудников телеканала.

    «Надо сделать что-то с неудачниками и ненавистниками, которых постоянно встречаешь на ваших шоу с низким рейтингом. Пришло время перемен», – резюмировал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп опубликовал изображение, на котором предстал в образе папы римского. Архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан выразил недовольство появлением этого изображения в соцсетях, назвав его неуместным.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой может быть политика Ватикана после избрания нового папы.

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    13 мая 2025, 16:57 • Новости дня
    Келлог: Трамп приедет на переговоры в Стамбул, если туда прибудет Путин

    Tекст: Дарья Григоренко

    США выразили надежду, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и американский лидер Дональд Трамп, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.

    Келлог в интервью телеканалу Fox News назвал возможную встречу Путина и Трампа «абсолютно невероятной». Спецпосланник также добавил, что в Стамбуле также будет находиться Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Напомним, Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России, ни с кем другим он разговаривать не будет.

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