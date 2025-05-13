Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.0 комментариев
Трамп заявил о присутствии Рубио на переговорах по Украине
Трамп заявил о присутствии Рубио и других эмиссаров США на переговорах по Украине
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что госсекретарь Марко Рубио и другие представители США отправятся на переговоры по Украине, которые пройдут в Стамбуле.
Во время выступления на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии Трамп заявил: «Наши люди там будут. Марко [Рубио] там будет. Другие тоже там будут. Посмотрим, сможем ли мы сделать дело». Его слова транслировали ведущие американские телекомпании, передает ТАСС.
Ранее США выразили надежду, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и американский лидер Дональд Трамп.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России. Американский президент допустил личное участие в вероятных переговорах между российскими и украинскими представителями в Стамбуле.