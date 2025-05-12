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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа побледнела в глазах России

    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

    8 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Основной риск переговоров – психологическая неустойчивость Зеленского

    Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Любовь к себе отлично продается, но разрушает всё

    «Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.

    33 комментария
    12 мая 2025, 18:45 • Новости дня

    Трамп сообщил о планах посетить возможную встречу России и Украины в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп допустил личное участие в вероятных переговорах между российскими и украинскими представителями в Стамбуле.

    По его словам, он рассматривает возможность прилететь в Стамбул, где может состояться встреча российских и украинских представителей, передает ТАСС.

    Трамп добавил, что не уверен, где будет находиться в день переговоров, так как у него много намеченных встреч, но подчеркнул, что рассматривает вариант личного присутствия в Турции.

    Ранее президент США заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    11 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина.

    Президент США Дональд Трамп призвал Киев незамедлительно согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции, передает РИА «Новости».

    «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные переговоры, по его мнению, хотя бы позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также Трамп выразил сомнения по поводу готовности Украины к заключению соглашения с Путиным.

    Он добавил, что если договоренности достичь не удастся, то европейские лидеры и США будут знать о позициях сторон и смогут определиться с дальнейшими действиями.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

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    12 мая 2025, 14:30 • Новости дня
    Германия пригрозила России новыми санкциями в случае не прекращения огня на Украине
    Германия пригрозила России новыми санкциями в случае не прекращения огня на Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Правительство Германии совместно с европейскими партнерами начнет подготовку новых санкций против России в случае, если прекращение огня на Украине не будет достигнуто до конца понедельника, передает ТАСС. Официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус отметил, что «часы тикают» и если до конца дня не будет перемирия, европейская сторона приступит к санкционной подготовке.

    «Часы тикают, до конца дня осталось 12 часов. И если к тому времени прекращение огня не будет достигнуто, европейская сторона [начнет] подготовку к санкциям», – сказал Корнелиус. На уточняющий вопрос представитель правительства Германии подтвердил, что именно по окончании дня начнется подготовка санкционных мер на уровне политических советников.

    Корнелиус добавил, что в Брюсселе параллельно осуществляется подготовка уже 17-го пакета ограничительных мер. Эти меры согласовываются одновременно с продолжающимися переговорами в Стамбуле, подчеркнул представитель кабмина ФРГ.

    Ранее Евросоюз заявил о поддержке безусловного перемирия для начала переговоров, подчеркнув важность четкого ответа России на инициативу о 30-дневном прекращении огня.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

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    12 мая 2025, 19:22 • Видео
    Ультиматум Зеленского и Европы к России

    Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

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    12 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий

    Axios: Зеленский заявил о намерении встретиться с Путиным в Стамбуле в четверг

    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении прибыть в Турцию для личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в четверг без предварительных условий, пишет Axios.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Турции в четверг без предварительных условий, пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    «Украинский чиновник заявил, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если Россия не согласится на прекращение огня в понедельник», – сказано в материале.

    До этого Зеленский выразил готовность к встрече с президентом России, чтобы обсудить условия прекращения военных действий.

    «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Я надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Зеленский указал, что среди главных тем станет обсуждение дипломатических основ для достижения мира.

    Однако в Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, на что Зеленский выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

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    12 мая 2025, 11:48 • Новости дня
    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла

    Скачко назвал заявление Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле очередной пиар-акцией

    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/apaimages Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Якобы готовность Владимира Зеленского лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят запрет на диалог с российским лидером, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский согласился поехать в Турцию под давлением главы Белого дома Дональда Трампа.

    «Мы наблюдаем очередную пиар-акцию со стороны Владимира Зеленского и его сценаристов – европейских «ястребов». Так они реагируют на жесткий приказ главы Белого дома Дональда Трампа незамедлительно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Турции», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «К тому же на Банковой понимают, что Путин своей инициативой обсуждать не перемирие, а мирное урегулирование мастерски убрал эту горе-четверку: президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьеров Польши и Британии Дональда Туска и Кира Стармера. Теперь Киев истерично пытается выглядеть лучше Москвы», – пояснил он.

    «В подкрепление своей позиции Зеленский даже может действительно приехать в Турцию в обозначенные сроки, показывая всему миру – и в первую очередь США, что он якобы человек дела. Очевидно, Киев и Брюссель очень впечатлили не только слова Трампа, но и выбранная им манера обращения», – продолжил эксперт.

    «Впрочем, все это не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят самозапрет на диалог с Путиным. Это норма – по сути единственное, что поддерживает нынешнюю украинскую власть. В противном случае Киеву придется соглашаться на мир, и это будет означать политический крах Зеленского и всей его команды», – заключил собеседник.

    Ранее Зеленский заявил, что на этой неделе отправится в Турцию, чтобы встретиться с Путиным и обсудить «необходимые дипломатические основы» для прекращения боевых действий, пишет Axios. «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – сказал он. В Киеве сообщили, что Зеленский приедет, даже если Москва не согласится на прекращение огня в понедельник. При этом в администрации Тайипа Эрдогана заявили, что у них нет сведений о визите украинской делегации.

    Поведение офиса Зеленского стало реакцией на призыв Трампа к Киеву принять предложение Путина о переговорах. «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал президент США в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные встречи позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также он выразил сомнения по поводу готовности Киева к заключению соглашения с Россией. Напомним, Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.

    Газета ВЗГЛЯД оценивала риски переговоров Москвы с Киевом и объясняла, почему переговоры в Стамбуле станут экзаменом для «коалиции желающих».

    Коментарии (11)
    12 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    Песков назвал ультимативный тон неприемлемым для диалога с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона не приемлет ультимативные заявления в свой адрес и не намерена вести диалог на таких условиях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил журналистам, что язык ультиматумов в отношении России не может использоваться, передает ТАСС. По его словам, любые попытки разговаривать с Москвой подобным образом приведут к отсутствию эффективного диалога.

    «Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», – сказал Песков на брифинге, комментируя угрозу введения новых европейских санкций против России в случае отказа от прекращения огня на Украине.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



    Результаты

    Напомним, Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас страны Европы продолжают в «хамской манере» разговаривать с Россией ультиматумами, однако Москва считает, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления конструктивных отношений.

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    11 мая 2025, 21:06 • Новости дня
    Администрация Эрдогана заявила, что не получала сведений о планах Зеленского приехать

    Tекст: Ольга Иванова

    В Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

    Об отсутствии каких-либо данных о предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского 15 мая сообщили в администрации президента Турции, передает РИА «Новости».

    Представитель администрации подчеркнул в ответ на вопрос журналистов: «У нас нет такой информации».

    Ранее президент США Дональд Трамп публично заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

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    12 мая 2025, 16:20 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил значение взятия Котляровки в ДНР

    Марочко: Взятие Котляровки позволяет России начать освобождение Красноармейска

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взятия Котляровки открылась возможность для российских войск начать операцию по освобождению Красноармейска, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение Котляровки – это прежде всего комплекс мероприятий, который обеспечивает освобождение населенного пункта Красноармейск. Я вижу, что наши войска начинают планомерно обходить с флангов украинские позиции», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам эксперта, продвижение в северном направлении от Котляровки даст возможность российским силам брать по флангам украинскую группировку в Красноармейске и окружать город.

    Марочко отметил, что украинские войска с 2014 года возвели в Красноармейске значительное количество фортификационных сооружений, включая построенные еще в советское время. Эксперт подчеркнул, что Красноармейск представляет собой крупный логистический центр, который был серьезно укреплен. Он считает, что лобовой штурм населенного пункта нецелесообразен, поэтому выбран обходной маневр.

    Напомним, действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Котляровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    В течение прошлой недели российские войска освободили три населенных пункта в ДНР.

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    12 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Назчачена дата рассмотрении Госдумой закона о локализации автомобилей такси

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы планируют рассмотреть во втором чтении проект закона, касающийся уровня локализации автомобилей, используемых в качестве такси.

    Законопроект о требованиях к локализации легковых автомобилей для такси будет рассмотрен Госдумой 13 мая 2025 года во втором чтении, передает ТАСС. Проект решения Совета Госдумы размещен в думской электронной базе. В документе сказано: «Включить проект федерального закона в проект порядка работы Госдумы 13 мая 2025 года для рассмотрения во втором чтении».

    Законопроект ранее был принят в первом чтении в январе 2024 года. Авторами инициативы стали глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Документ предусматривает право регионов устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей, работающих легковыми такси.

    Уровень локализации предлагается определять по системе баллов, аналогичной применяемой для допуска машин к государственным закупкам. Также правительство получит возможность устанавливать категории транспортных средств, на которые не будут распространяться требования о локализации.

    Профильный комитет по транспорту уточнил: для внесения автомобиля в реестр такси потребуется либо установленное правительством количество баллов локализации, либо производство машины по специальному инвестконтракту, заключенному с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. С 1 января 2033 года единственным критерием станет количество баллов локализации. Для Калининградской области и Дальнего Востока предусмотрены исключения: требования начнут действовать с 1 марта 2028 года и 1 марта 2030 года соответственно.

    В случае одобрения законопроект вступит в силу 1 марта 2026 года.

    Ранее в Госдуме предложили запретить вызов такси у запрещающих остановку знаков.

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    12 мая 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Котляровку в ДНР
    Российские войска освободили Котляровку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Котляровка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Русина Яра, Новой Полтавки, Ульяновки, Разино, Миролюбовки, Димитрова, Красноармейска, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 440 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия.

    В то же время подразделениями группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Рыжевки, Искрисковщины, Волфино, Павловки и Катериновки в Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, танк, три бронемашины, американская пусковая установка РСЗО HIMARS, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Садовода, Кутьковки, Купянска, Гороховатки в Харьковской области, Редкодуба и Ямполя в ДНР.

    ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, танк, три артиллерийских орудия, две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Северском, Звановкой, Константиновкой, Клебан-Быком и Плещеевкой в ДНР.

    Противник при этом потерял более 200 военнослужащих, три бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, склад с боеприпасами и три склада материальных средств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Богатыря, Вольного Поля, Комара в ДНР и Темировки в Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли более 170 военнослужащих, две бронемашины, восемь орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны вблизи Новоданиловки, Павловки, Каменского в Запорожской области, Токаревки, Садового и Днепровского в Херсонской области. Были уничтожены до 55 военнослужащих, артиллерийское орудие и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили три населенных пункта в ДНР. В частности, ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР, а 7 мая – Липовое в ДНР.

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    12 мая 2025, 18:12 • Новости дня
    Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
    Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 95-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Нина Гребешкова, известная по ролям в культовых советских комедиях.

    О смерти Нины Гребешковой сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России, передает РИА «Новости». В сообщении говорится, что артистки не стало 10 мая.

    В биографии Гребешковой более 130 киноролей. Наиболее известными остались ее образы в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», где она исполнила роль врача, и в «Бриллиантовой руке», где сыграла жену Семена Семеновича Горбункова. Кроме того, запомнились зрителям ее работы в картинах «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82».

    Нина Гребешкова была вдовой известного режиссера Леонида Гайдая и являлась членом Союза кинематографистов России.

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    12 мая 2025, 13:03 • Новости дня
    ЕС решил выделить Украине 900 млн евро доходов от активов России

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз решил до конца года предоставить Киеву финансирование на оружие и снаряды, используя средства, полученные от замороженных российских активов.

    Евросоюз до конца года выделит на закупку вооружения и боеприпасов для Киева 900 млн евро, полученных от доходов по замороженным активам России, сообщил еврокомиссар по обороне Андрю Кубилюс на европейской конференции по военному сотрудничеству с Украиной.

    В ходе выступления Кубилюс заявил: «ЕС до конца года выделит еще 900 млн евро на закупки снарядов и оружия для Киева», передает ТАСС.

    Он также напомнил о недавних заявлениях главы дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас. 9 мая во Львове Каллас пообещала инвестировать 1 млрд евро в развитие украинской военной промышленности с акцентом на производство различных беспилотников.

    8 мая еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что Украина получила 1 млрд евро из средств, полученных Евросоюзом от реинвестирования российских замороженных активов.

    В апреле институт мировой экономики (IfW) сообщил, что с приходом к власти американского президента Дональда Трампа США прекратили новую помощь Украине, в то время как ЕС продолжает ее предоставлять, увеличив разрыв до 23 млрд евро.

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    12 мая 2025, 11:29 • Новости дня
    Евросоюз заявил о первых контрактах по инвестициям в ВПК Украины
    Евросоюз заявил о первых контрактах по инвестициям в ВПК Украины
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ЕК подписала первые контракты на инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс, при этом общий объем вложений ЕС в поддержку Киева достиг 150 млрд евро, заявил заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Шарль Фрис.

    По его словам, ЕС инвестирует 1 млрд евро в украинскую военную промышленность, и первые контракты уже были подписаны. Фрис также выразил мнение, что украинский ВПК может поделиться опытом с европейскими компаниями, передает ТАСС.

    Он добавил, что между Евросоюзом и Украиной будет создана новая совместная комиссия по военно-техническому сотрудничеству. Глава евродипломатии Кая Каллас не присутствовала на мероприятии, однако передала участникам свои пожелания.

    По данным Еврокомиссии, общая сумма поддержки Украины со стороны ЕС достигла 150 млрд евро, из которых 50 млрд евро были направлены на военную помощь, что составляет 0,1% ВВП ЕС.

    Евросоюз готовит масштабный проект наращивания инвестиций в военную промышленность для поддержки Украины и сдерживания России в условиях снижения роли США в европейской безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

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    12 мая 2025, 10:00 • Новости дня
    Monde: Лидеры стран ЕС призвали Зеленского к переговорам с Москвой без условий

    Monde: Франция, Германия, Британия и Польша советовали Зеленскому начать переговоры

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские лидеры на закрытых переговорах рекомендовали Владимиру Зеленскому принять предложение России о переговорах без предварительных условий, пишет Monde.

    Лидеры Франции, Германии, Британии и Польши рекомендовали главе киевского режима  Владимиру Зеленскому принять предложение российского президента Владимира Путина о начале переговоров, пишет газета Monde.

    «Союзники призывают к перемирию Киев, а его западные союзники заявили, что безоговорочное прекращение огня для прекращения боевых действий является единственным способом достижения дипломатического решения в конфликте», – сказано в материале.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на личные переговоры в Стамбуле, так как они помогут сторонам «определить, возможна ли сделка», а европейские лидеры и США будут понимать ситуацию и «смогут действовать соответствующим образом».

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Путину в телефонном разговоре в воскресенье, что Анкара готова провести переговоры, «направленные на достижение долгосрочного решения». Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал предложение России о прямых переговорах «хорошим знаком».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утром 11 мая президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    11 мая 2025, 22:29 • Новости дня
    ВСУ нанесли более 10 ударов по ДНР за сутки

    В результате обстрелов ВСУ по ДНР погиб мужчина, ранен подросток

    Tекст: Денис Тельманов

    В Донецкой Народной Республике в ходе обстрелов пострадали жилые дома, объекты инфраструктуры и гражданский автомобиль.

    Вооруженные силы Украины совершили более 10 вооруженных атак по территории Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, передает ТАСС. Для обстрелов использовались ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударные беспилотные летательные аппараты.

    В результате атаки в Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1949 года рождения. В Калининском районе Горловки в ходе атаки беспилотника пострадал подросток 2011 года рождения, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил: «В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии погиб мужчина 1949 года рождения. В Калининском районе Горловки вследствие атаки ударного БПЛА пострадал подросток 2011 года рождения, ему оказывается необходимая медицинская помощь».

    Повреждены пять жилых домов в Никитовском районе, два объекта гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также гражданский автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние сутки семь населенных пунктов на левом берегу Днепра подверглись артиллерийским ударам, а общее число обстрелов достигло 41.

    На территории ДНР зафиксировали восемь атак, основная часть которых пришлась на горловское направление, а также пострадали четыре объекта гражданской инфраструктуры.

    Вооруженные силы Украины за последние сутки совершили ряд атак на населенные пункты Донецкой народной республики и ранили одного гражданского.

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    12 мая 2025, 14:08 • Новости дня
    Сийярто обвинил Украину в развязывании антивенгерской клеветнической кампании
    Сийярто обвинил Украину в развязывании антивенгерской клеветнической кампании
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Будапешт обвинил Киев в организации антивенгерской кампании на фоне отказа Венгрии поставлять вооружения и сохранения энергетического сотрудничества с Россией.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи с Будапеште с руандийским коллегой Оливье Ндухунгирехе заявил, что эта пропаганда финансируется и управляется украинскими властями и связана с позицией Будапешта по текущему конфликту на Украине, передает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул: «Мы сталкиваемся с клеветнической пропагандой в условиях масштабной антивенгерской кампании, финансируемой и управляемой украинским государством. Это происходит из-за того, что мы четко обозначили нашу позицию по поводу продолжающейся войны на Украине». По словам министра, Венгрия не отправляет Киеву оружие и средства, а также не поддерживает прекращение энергетического сотрудничества с Россией.

    Дипломат отметил, что очередным шагом антивенгерской кампании стало задержание двумя днями ранее Службой безопасности Украины двух человек, обвиняемых украинскими властями в работе на военную разведку Венгрии. Задержанные, по версии СБУ, собирали сведения о ситуации в Закарпатье, где проживает венгерское национальное меньшинство. Сийярто считает, что эти действия являются атакой на всех этнических венгров, находящихся на Украине.

    В воскресенье власти Венгрии отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне обвинений Киева в шпионаже. До этого в Киеве заявили, что власти Венгрии отложили намеченные на 12 мая переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств.

    9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке в течение 48 часов двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

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