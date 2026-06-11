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Шапша: Удалось сломать негативный тренд на непрестижность рабочих профессий
Шапша заявил о возвращении престижа рабочих профессий в России
В России удалось преодолеть стереотип о непрестижности рабочих профессий: все больше молодежи выбирает эту сферу благодаря высоким зарплатам и современному оборудованию. сообщил глава комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша.
Губернатор Калужской области и глава комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша сообщил, что в России удалось преодолеть негативное отношение к рабочим профессиям, передает РИА «Новости».
«Интерес сегодня к рабочим профессиям – достаточно высокий. Все-таки удалось переломить такой негативный тренд, когда это считалось чем-то таким непрестижным, неинтересным, не очень красиво выглядящим… Мы помним же советские фильмы про героев труда, которые все в этих робах, по локоть в мазуте. Все героически, но не очень сегодняшней молодежи по нраву, наверное», – рассказал Шапша.
По его словам, современные рабочие кадры обладают другой квалификацией, а их труд связан с новым классом работы и передовым оборудованием. Губернатор отметил, что сейчас станками с числовым программным управлением управляют специалисты со средним образованием, получая за это достойную заработную плату, что способствует возвращению престижа рабочих профессий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о престижности рабочих профессий для 70% граждан.
анее она назвала электромонтеров и сварщиков самыми востребованными специалистами в отечественных колледжах.
Президент Владимир Путин отметил рост интереса молодежи к подобным специальностям благодаря системе ранней профориентации.