Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.0 комментариев
Путин заявил о росте интереса у молодежи к рабочим профессиям
Президент России Владимир Путин отметил, что число молодых людей, выбирающих рабочие профессии, увеличивается благодаря действующей системе ранней профориентации.
Работающая в России система ранней профориентации уже приносит первые результаты, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам здравоохранения.
По словам главы государства, вопрос ранней профориентации молодых людей «постоянно в поле нашего зрения находится». Президент подчеркнул: «И определенные результаты уже есть: количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя именно будущим рабочим профессиям, растет, и прием растет в эти учебные заведения».
Путин добавил, что направление выбрано верно: «Так что в целом на правильном пути, что называется».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил быстрые темпы цифровой трансформации в сфере здравоохранения.