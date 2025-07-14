Путин отметил быстрый рост цифровизации медицины в России

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, «достаточно быстро развивается цифровизация в здравоохранении, 900 млн документов медицинских можно уже получить в электронном виде», передает РИА «Новости».

Напомним, Путин в понедельник проводит совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В мероприятии принимают участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

В ходе совещания глава государства заявил о постоянном обсуждении вопросов демографии с правительством и обратил внимание на смену демографической тенденции в России.