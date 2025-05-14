Кремль отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле

Песков не раскрыл состав делегации России на переговорах в Стамбуле

Tекст: Елизавета Шишкова

Кремль не раскрыл имена представителей российской делегации, которые отправятся на переговоры с украинской стороной в Стамбуле, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что решение об обнародовании состава делегации будет принято после соответствующих указаний от главы государства.

«Нет, в этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было», – заявил Песков в беседе с журналистами. Он подчеркнул, что все положения заявления президента России Владимира Путина от 11 мая сохраняют актуальность.

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Песков также подтвердил, что российская делегация будет находиться в Стамбуле 15 мая и будет ждать представителей Киева для начала переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация намерена прибыть в Стамбул для переговоров с представителями Украины.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Марко Рубио и другие представители США отправятся на переговоры по Украине в Стамбул.

Россия подтвердила готовность к серьезным и ответственным переговорам по Украине, но выразила сомнение в конструктивном настрое киевских властей.