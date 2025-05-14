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Кремль отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле
Песков не раскрыл состав делегации России на переговорах в Стамбуле
Состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, которые назначены на завтра, пока не раскрывается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль не раскрыл имена представителей российской делегации, которые отправятся на переговоры с украинской стороной в Стамбуле, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что решение об обнародовании состава делегации будет принято после соответствующих указаний от главы государства.
«Нет, в этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было», – заявил Песков в беседе с журналистами. Он подчеркнул, что все положения заявления президента России Владимира Путина от 11 мая сохраняют актуальность.
Песков также подтвердил, что российская делегация будет находиться в Стамбуле 15 мая и будет ждать представителей Киева для начала переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация намерена прибыть в Стамбул для переговоров с представителями Украины.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Марко Рубио и другие представители США отправятся на переговоры по Украине в Стамбул.
Россия подтвердила готовность к серьезным и ответственным переговорам по Украине, но выразила сомнение в конструктивном настрое киевских властей.