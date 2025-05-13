Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров с Украиной

Tекст: Валерия Городецкая

Песков сообщил в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, что российская делегация прибудет в четверг в Стамбул для ожидаемых переговоров с украинской стороной, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что «наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону».

Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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В Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

Агентство Reuters сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог намерены отправиться в Стамбул для переговоров по Украине.