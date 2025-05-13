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    Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри

    Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа побледнела в глазах России

    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

    28 комментариев
    13 мая 2025, 15:35 • Новости дня

    Reuters: Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул для переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог намерены отправиться в Стамбул, пишет Reuters.

    По данным Reuters, представители США планируют принять участие в переговорах по теме урегулирования ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    12 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Захарова уличила Запад в повторном использовании тактики Минских соглашений
    Захарова уличила Запад в повторном использовании тактики Минских соглашений
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала инициативу западных стран по временному перемирию, подчеркнув их заинтересованность в усилении противостояния с Россией.

    Западные страны настаивают на 30-дневном перемирии, стремясь дать Киеву время для восстановления военного потенциала и продолжения конфликта с Россией. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

    Захарова подчеркнула, что ранее Берлин и Париж помогали Киеву готовиться к военным действиям, используя Минские соглашения исключительно для выигрыша времени. «Как выяснилось позднее, в подготовке к этой войне Киеву помогали Берлин и Париж. В 2022 году бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что выполнять Минские соглашения никто не планировал, а сами соглашения были нужны, чтобы выиграть время для подготовки Украины к решению "проблемы Донбасса" силовым путем. Сегодня те же страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией», – заявила Захарова.

    По ее словам, Париж и Берлин остаются главными сторонниками предоставления Киеву условий для затягивания противостояния, а перемирие рассматривается ими только как способ усилить позиции украинской стороны.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. В воскресенье Зеленский заявил о готовности Киева выразил к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    13 комментариев


    Коментарии (26)
    13 мая 2025, 11:10 • Новости дня
    Зеленский выдвинул условие встречи с Путиным в Стамбуле

    Зеленский заявил о намерении встретиться только с Путиным в Стамбуле

    Зеленский выдвинул условие встречи с Путиным в Стамбуле
    @ Handout/Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным, ни с кем другим разговаривать он не будет, заявил заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

    Подоляк подчеркнул, что Зеленский не будет в Стамбуле встречаться ни с кем, кроме Путина, передает Газета.Ru.

    Советник подчеркнул, что украинский лидер отвергает любые встречи с другими представителями России и рассчитывает только на прямой контакт с главой российского государства.

    Ранее президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала прямых переговоров между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из переговорного процесса.

    Зеленский заявил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Эксперт отметил, что слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла. Владимир Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.

    Коментарии (44)
    12 мая 2025, 19:22 • Видео
    Ультиматум Зеленского и Европы к России

    Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

    Коментарии (0)
    13 мая 2025, 09:18 • Новости дня
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

    По словам Уиткоффа, президент США в ультимативной форме требует проведения прямых переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Спецпосланник американского лидера отметил, что в случае отсутствия прямого контакта между сторонами, если переговоры не состоятся быстро, Вашингтон может выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф добавил: Трамп считает, что США «должны дистанцироваться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться в него». Также он заявил, что США хотят выступить посредниками, но не являются стороной войны и заинтересованы в прекращении огня и насилия.

    Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в вероятных переговорах в Стамбуле.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Коментарии (32)
    13 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Кремль заявил о невозможности участия Европы в переговорах по Украине
    Кремль заявил о невозможности участия Европы в переговорах по Украине
    @ Yury Kochetkov/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европа заняла однозначную позицию на стороне Киева и, по мнению Кремля, не способна выступать беспристрастным участником возможных переговоров по урегулированию конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа полностью поддерживает Киев, поэтому не может претендовать на сбалансированную роль в любых переговорах по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Поскольку Европа все-таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый, сбалансированный подход».

    По его словам, европейский подход, напротив, является провоенным и направлен на продолжение конфликта, что резко отличается от позиций Москвы и Вашингтона. Песков отметил, что представители Европы не могут быть посредниками в переговорах, поскольку их позиция предвзята и не способствует поиску компромисса.

    Он напомнил, что Россия последовательно поддерживает поиск мирного решения, в то время как европейские страны выступают за дальнейшее продолжение боевых действий. По мнению представителя Кремля, такая политика ЕС не позволяет им быть участниками сбалансированного диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России и ни с кем другим разговаривать не будет.

    Американский президент Дональд Трамп допустил личное участие в вероятных переговорах между российскими и украинскими представителями в Стамбуле.

    Коментарии (7)
    13 мая 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Миролюбовку в ДНР
    Российские войска освободили Миролюбовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Миролюбовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Александрополя, Новоалександровки, Ульяновки, Новооленовки, Новой Полтавки, Петровского, Димитрова, Красноармейска и Новосергеевки (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 470 военнослужащих, семь бронемашин, включая два американских бронеавтомобиля HMMWV, и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Атинского, Рыжевки, Павловки и Бессаловки Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, три танка, семь орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155-мм гаубицы М777. Уничтожены две станции РЭБ.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Моначиновки, Нечволодовки, Купянска Харьковской области, Кировска, Редкодуба и Ямполя ДНР, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 210 военнослужащих, танк, три бронемашины, из них два американских бронеавтомобиля HMMWV, и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Северском, Серебрянкой, Константиновкой, Плещеевкой, Ильиновкой, Иванопольем, Зарем и Часовым Яром ДНР.

    При этом противник потерял более 290 военнослужащих, пять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Воскресенки, Алексеевки, Богатыря, Комара и Вольного Поля ДНР.

    ВСУ при этом потеряли более 160 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Степового, Лукьяновского Запорожской области, Понятовки, Токаревки и Садового Херсонской области.

    Уничтожены более 50 военнослужащих и склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Котляровку в ДНР.

    За прошлую неделю освободили три населенных пункта в ДНР. В частности, ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР, а 7 мая – Липовое в ДНР.

    Коментарии (20002)
    13 мая 2025, 09:03 • Новости дня
    Уиткофф назвал главные вопросы переговоров России и Украины
    Уиткофф назвал главные вопросы переговоров России и Украины
    @ FRANCIS CHUNG/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Киева от ряда территорий, статус Запорожской АЭС, а также доступ Украины к Черном морю и Днепру остаются основными проблемами, которые обсуждаются на переговорах, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    Стивен Уиткофф в интервью порталу Breitbart News заявил, что основные темы переговоров по урегулированию ситуации на Украине связаны с отказом киевских властей от территорий, вопросом о Запорожской атомной электростанции и обеспечением доступа Украины к Днепру и Черному морю, передает ТАСС.

    Уиткофф добавил, что стороны продвинулись в сужении круга обсуждаемых проблем, и спор касается пяти регионов. По словам чиновника, Россия контролирует два из этих регионов, а киевские власти – три других.

    Спецпосланник президента США отметил, что различие между линией фронта, расположением войск и административными границами осложняет переговоры. Он также сообщил, что в настоящее время ведутся неформальные переговоры с обеими сторонами.

    Уиткофф также заявил о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что без его подписи мирное соглашение невозможно, так как он является лидером Российской Федерации.

    Уиткофф заявил, что общался с обеими сторонами конфликта, включая Владимира Зеленского, Андрея Ермака, Рустема Умерова, а также советников по национальной безопасности из Англии, Франции, Германии и Италии.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с дипломатами ЕС и Украины по вопросу прекращения огня и поиска мира на Украине.

    Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи российских и украинских представителей 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в переговорах в Стамбуле.

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал отказ Киева от ультимативных требований важным условием для успеха будущих переговоров.

    Президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    12 мая 2025, 20:55 • Новости дня
    Депутат Бутина: Сложно было снова переживать события в американской тюрьме

    Сериал «Тюремный дневник» о судьбе Марии Бутиной вышел на экраны

    Депутат Бутина: Сложно было снова переживать события в американской тюрьме
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Над сериалом «Тюремный дневник» работал коллектив профессионалов, в картине точно воссоздана атмосфера американской тюрьмы, актриса Мария Жукова весьма достоверно передала характер главной героини фильма, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина, чья судьба легла в основу сценария сериала. В понедельник в Москве прошел предпремьерный показ сериала «Тюремный дневник».

    «Хоть "Тюремный дневник" и не является документальной работой, достоверность показанных в нем событий удалось передать почти на 100%. Поскольку сериал охватывает больший исторический период, чем оригинальная книга, в нем удалось отразить не только опыт заключения главной героини, но и ее повседневную жизнь в Штатах», – рассказывает депутат Госдумы Мария Бутина, чья судьба и легла в основу сюжета ленты.

    «Картина не является каким-либо политическим заявлением. Я вообще не пыталась воплотить историю на большом экране. Однако с вопросом о съемках ко мне обратилась компания "Триикс Медиа", а я очень люблю режиссера Игоря Копылова, сотрудничающего с этой фирмой. Смотрела его работы "Небо" и "Крылья империи". Была очень впечатлена и поэтому решила согласиться на предложение», – добавила она.

    «Здорово, что сериал выходит за рамки описанного мною в одноименной книге. У авторов получилось четко и точно передать дух американской тюрьмы. Отдельно хочу выделить работу актрисы Марии Лопатиной, сыгравшую главную роль – Марии Жуковой. Она очень интересно воплотила этого персонажа, а создание качественного и продуманного образа – это всегда сложно», – отмечает собеседница.

    «Конечно, съемочный процесс не прошел легко. Мне было сложно переживать некоторые моменты моей биографии еще раз. Для работы над сериалом были построены помещения типичной американской тюрьмы. Находиться в этих декорациях непросто», – поясняет депутат.

    Отвечая на вопрос, является ли сериал чем-то большим, чем дневником, основанным на реальных событиях, она отметила, что с его помощью продолжится борьба против «отмены» России и переписывания истории. «Мы видим попытки Запада многое переврать, как это было сделано, например, с моей биографией. Но мы не позволим им исковеркать прошлое», – заключила Бутина.

    В понедельник прошел предпремьерный показ сериала «Тюремный дневник», снятого по одноименной книге Марии Бутиной, члена комитета Госдумы по международным делам. Картина создана кинокомпанией «Триикс Медиа» при поддержке Института развития интернета и онлайн-кинотеатра Okko. Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Кирове.

    По сюжету героиня сериала Мария Жукова находится в тюремном заключении в США, проявляет выдержку в одиночной камере, завоевывает доверие американских арестантов и получает поддержку от Родины. Это сюжет о вере, крепости духа и преодолении русским человеком сложных обстоятельств.

    Сериал направлен на привлечение внимания к проблеме ущемления прав и свобод граждан России в странах Запада.

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    12 мая 2025, 21:17 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности к переговорам в Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Об этом он написал в своем Telegram-канале после общения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Газета.Ru».

    В сообщении Зеленский отметил: «Разговаривал с Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на высшем уровне содействовать дипломатии».

    Украинский лидер подчеркнул значимость вовлечения европейских стран в процесс мирного урегулирования.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Зеленским призвал не упускать возможность мирных переговоров по Украине.

    Ранее Путин в ответ на ультиматум Украины и поддерживающих ее стран Европы о немедленном прекращении огня на 30 дней предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями в 2022 году. Для этого российский лидер предложил 15 мая в Стамбуле без всяких предварительных условий провести переговоры с украинской стороной, чтобы «устранить первопричины конфликта» и открыть дорогу «долгосрочному, прочному миру на историческую перспективу».

    Напомним, что российская сторона не раз обращала внимание на то, что существенным препятствием к переговорам по урегулированию украинского конфликта являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с Путиным.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    12 мая 2025, 20:21 • Новости дня
    Эрдоган назвал всеобъемлющим разговор с Путиным по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о насыщенных телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждался вопрос урегулирования ситуации на Украине.

    По словам Эрдогана, беседа прошла в воскресенье и носила всеобъемлющий характер, передает РИА «Новости».

    Турецкий президент отметил, что предыдущий день был насыщен телефонной дипломатией: сначала он провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а затем состоялся обстоятельный разговор с Путиным. Эрдоган заявил: «Мы обсудили с господином Путиным множество важных вопросов, включая прекращение продолжающегося конфликта между Россией и Украиной».

    Президент Турции сделал это заявление в понедельник в ходе обращения к нации после заседания кабинета министров.

    Напомним, в ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



    Результаты
    13 комментариев

    Коментарии (0)
    12 мая 2025, 20:39 • Новости дня
    Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность для переговоров
    Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность для переговоров
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским призвал не упускать возможность мирных переговоров по Украине.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, а также региональные и глобальные вопросы. «Президент Эрдоган заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров и что нельзя упускать представившуюся возможность», – сообщила канцелярия турецкого лидера, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



    Результаты
    13 комментариев


    Ранее Эрдоган сообщил о насыщенных телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждался вопрос урегулирования ситуации на Украине.

    Напомним, в ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

    Коментарии (0)
    13 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    На Западе назвали сроки получения прибыли от сделки по минералам с Украиной

    FT: Сделка Вашингтона и Киева по минералам принесет прибыль в 2035 году

    На Западе назвали сроки получения прибыли от сделки по минералам с Украиной
    @ Oriental Image/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет, сообщают эксперты Financial Times (FT).

    Соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайшего десятилетия, пишет Financial Times.

    По словам бывшего главы отдела природных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития Эрика Расмуссена, «это может занять 10-15 лет – именно о таких сроках мы говорим».

    Председатель консультативной группы по горнодобывающей промышленности компании Clareo Питер Брайант отметил, что сделка не решает проблему рисков в цепочке поставок в течение следующего десятилетия, так как потребуется минимум столько же времени для обнаружения и разработки месторождений на Украине.

    FT отмечает, что серьезными препятствиями для реализации соглашения остаются конфликт на Украине, разрозненные геологические данные, разрушенная инфраструктура и возможная коррупция. Эти факторы, а также традиционные сложности запуска новых проектов в сфере добычи полезных ископаемых, означают, что производство на шахтах, созданных в рамках сделки, начнется не раньше 2040 года.

    Согласно заявлению первого вице-премьера и министра экономики Украины Юлии Свириденко после подписания соглашения с США, Украина внесет 50% всех доходов от новой ренты и лицензий в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд. США и Украина будут обладать равными голосами в управлении фондом, при этом соглашение не предусматривает прямых долговых обязательств Киева перед Вашингтоном. Доходы фонда в течение первых 10 лет будут полностью реинвестироваться в развитие горнодобывающей отрасли и инфраструктуры Украины.

    Ранее Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

    Верховная рада одобрила соглашение с США о сотрудничестве по полезным ископаемым, несмотря на сомнения по объему украинских запасов и опасения потерять поддержку Вашингтона. Виктор Медведчук заявил, что соглашение Киева с США по недрам не предусматривает экономических выгод и свидетельствует о превращении Украины в колонию.

    Коментарии (4)
    13 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    Политолог: Зеленский ставит условия для встречи с Путиным ради показухи
    Политолог: Зеленский ставит условия для встречи с Путиным ради показухи
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным в Турции, надеется повысить свой политический рейтинг и получить шанс на место в органах власти Евросоюза, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Зеленский завил, что встретится в Стамбуле только с Путиным, и ни с кем иным.

    «Владимир Зеленский надеется, что за счет личной встречи с президентом Владимиром Путиным сможет предстать в качестве легитимного лидера страны. Кроме того, это попытка показать себя якобы авторитетным мировым политиком, ищущим выход из кризиса», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    По ее словам, для Зеленского сейчас это особенно важно. «Во-первых, на Украине потенциально могут быть проведены президентские выборы. Во-вторых, он заинтересован в получении политических дивидендов с прицелом на место в органах власти Евросоюза», – считает собеседница.

    «При этом в Киеве понимают: обычно главы государств встречаются при уже намеченных вариантах договоренностей, чего мы пока не видим. Позиции сторон весьма расходятся. Но офис Зеленского старается в глазах мирового сообщества и собственных граждан выглядеть миротворческой и суверенной командой, хотя она всецело зависит от западных кураторов», – продолжила она.

    Спикер обратила внимание и на заявления о готовности Киева отменить запрет на ведение переговоров с Путиным. «Это очередные пустые спекуляции. На Украине сейчас царит абсолютный правовой нигилизм, и когда Зеленскому нужно обойти какие-то законы, он делает это легко и непринужденно», – заключила аналитик.

    Зеленский хочет встретиться в Стамбуле только с Путиным, и ни с каким другим представителем России, заявил советник главы его офиса Михаил Подоляк. По его словам, Украина готова изменить решение о запрете переговоров с Москвой, если российский лидер приедет в Турцию.

    В свою очередь, министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с инициативой Путина о прямом диалоге Москвы и Киева 15 мая в Стамбуле.

    Напомним, Путин выступил с предложением к Киеву возобновить без предварительных условий переговоры, которые были прерваны Украиной в 2022 году. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность диалога с Москвой. Европейские лидеры на закрытых переговорах также рекомендовали ему принять предложение России.

    Со своей стороны, глава Белого дома Дональд Трамп в ультимативной форме настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет.

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    12 мая 2025, 17:08 • Новости дня
    Эксперт: Турецкие курды осознали бесперспективность террора против Анкары

    Востоковед Семенов: Турецкие курды сменили военные методы борьбы на диалог с Анкарой

    Эксперт: Турецкие курды осознали бесперспективность террора против Анкары
    @ EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Самоликвидация Рабочей партии Курдистана стала кульминацией переосмысления деятельности объединения. Переход к демократическим мерам отстаивания прав курдов станет перезагрузкой диалога организации с Анкарой, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее РПК сообщила о самороспуске и отказе от вооруженного противостояния с Турцией.

    «Решение о самороспуске Рабочей партии Курдистана (РПК) не спонтанное. В реальности, руководство организации работало над его реализацией еще с конца февраля. Необходимость данного шага назрела еще раньше, поскольку деятельность объединения на территории Турции давно перестала приносить значимые плоды», – считает востоковед Кирилл Семенов.

    «Любые попытки вооруженной борьбы с Анкарой приводили лишь к крушению репутации РПК в глазах международных наблюдателей. Все больше и больше крупных акторов убеждались в террористической природе фракции. Да и в целом, осуществление масштабных партизанских операций в последнее время стало весьма затруднительной задачей», – поясняет он.

    «Все это привело лидеров объединения к осознанию бесперспективности вооруженных методов борьбы за права курдов. На этом фоне и было решено «перезагрузить» организацию путем налаживания диалога с Турцией и поиском способов мирного сосуществования с Анкарой. В дальнейшем упор будет сделан на работу с парламентскими партиями, которые и до этого считались «политическими крыльями» РПК», – рассуждает собеседник.

    «При этом на соседнюю Сирию произошедшее особого влияния не окажет. В стране интересы курдов представлены другой партией – «Демократическим союзом». Эта организация, действительно, входила в состав РПК до середины 2000-х, но после первого роспуска организации превратилась в полностью самостоятельный институт», – рассказывает эксперт.

    «Схожие процессы происходили и в других странах Ближнего Востока. Когда-то многочисленные организации курдов развивались под крылом РПК, но сегодня речь идет о разрозненных малозначимых объединениях. Партия в процессе собственной эволюции сузила сферу деятельности до масштабов Турции, поэтому и ее «ликвидация» не должен отразиться на регионе», – заключил Семенов.

    Ранее РПК сообщила о решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией и самораспуститься. Партия объявила об этом шаге по итогам 12-го съезда, прошедшего с 5 по 7 мая, передает телеканал Rudaw. Кроме того, в партии заявили о переходе к демократическим способам борьбы за права курдов и призвали международное сообщество оказать помощь.

    «Мирный процесс лучше, чем вчерашняя война. Если РПК продолжит сражаться, она навредит себе», – отметил один из бывших руководителей организации Халила Атаджа. Другие подробности о причинах самороспуска не сообщаются. При этом о планах прекратить деятельность партии ее руководство сообщало еще в феврале.

    Тогда основатель РПК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное тюремное заключение в Турции, призвал организацию сложить оружие. Он отмечал, что организация возникла в XX веке и она «достигла конца своего срока существования». После этого партия провела два съезда, на которых разрабатывала дальнейшую стратегию.

    В итоге большинство членов партии поддержали мирное урегулирование и самороспуск. РПК призвала Анкару дать правовые и политические гарантии Оджалану. Напомним, партия была основана еще в 1978 году для отстаивания прав курдского населения в республике. В 80-х организация начала выступать за создание этнической автономии в составе Турции.

    Примечательно, что решение РПК о роспуске может ослабить напряженность в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, пишет Bloomberg. Агентство напоминает, что Реджеп Тайип Эрдоган сделал урегулирование курдского конфликта своей главной целью: в случае успеха это укрепило бы стремление страны изменить Ближний Восток и усилило бы поддержку президента Турции.

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    13 мая 2025, 14:33 • Новости дня
    МИД Китая осудил заявления Украины о параде Победы в Москве

    Tencent: МИД Китая осудил заявления Украины о параде Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайские дипломаты резко ответили на критику Киевом участия китайской армии в московском параде, назвав обвинения Украины издевательством над историческими фактами, пишет портал Tencent.

    Как пишет Tencent, МИД Китая жестко отреагировал на заявление Киева по поводу участия китайской армии в параде Победы в Москве, передает Ura.Ru. Представитель внешнеполитического ведомства назвал украинские высказывания издевательством над исторической правдой и подчеркнул, что подобные заявления недопустимы.

    По словам дипломата, присутствие китайских военных на московском параде символизирует уважение к памяти жертв Второй мировой войны, а также подтверждает совместный вклад СССР и Китая в борьбе с фашизмом.

    В Пекине особо отметили, что сотрудничество между Китаем и Россией строится на исторической поддержке и общих идеалах, связывающих обе страны.

    Ранее МИД Украины вызвал руководителей дипломатических миссий тех стран, чьи лидеры присутствовали на параде Победы в Москве. Представителям этих государств был объявлен официальный демарш.

    Напомним, 8 мая в Кремле прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Путин заявил, что диалог с Си Цзиньпином прошел в конструктивной, товарищеской атмосфере и завершился подписанием совместных документов. Он выразил благодарность председателю КНР за визит в Москву. Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением мероприятий, посвященных 80-летию Победы.

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    12 мая 2025, 19:18 • Новости дня
    Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о недрах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

    «Владимир Зеленский подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления"», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского парламента, передает РИА «Новости».

    Ранее Верховная рада одобрила соглашение с США о полезных ископаемых, несмотря на сомнения по объему украинских запасов и опасения потерять поддержку Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что соглашение Киева с США по недрам не предусматривает экономических выгод и свидетельствует о превращении Украины в колонию. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал предложенное соглашение о полезных ископаемых с США неприемлемым, считая, что оно не отражает партнерство между Вашингтоном и Киевом.

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