Захарова уличила Запад в повторном использовании тактики Минских соглашений

Tекст: Валерия Городецкая

Западные страны настаивают на 30-дневном перемирии, стремясь дать Киеву время для восстановления военного потенциала и продолжения конфликта с Россией. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что ранее Берлин и Париж помогали Киеву готовиться к военным действиям, используя Минские соглашения исключительно для выигрыша времени. «Как выяснилось позднее, в подготовке к этой войне Киеву помогали Берлин и Париж. В 2022 году бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что выполнять Минские соглашения никто не планировал, а сами соглашения были нужны, чтобы выиграть время для подготовки Украины к решению "проблемы Донбасса" силовым путем. Сегодня те же страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией», – заявила Захарова.

По ее словам, Париж и Берлин остаются главными сторонниками предоставления Киеву условий для затягивания противостояния, а перемирие рассматривается ими только как способ усилить позиции украинской стороны.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. В воскресенье Зеленский заявил о готовности Киева выразил к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

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