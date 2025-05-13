Рябков сообщил о недоговороспособности киевских властей на переговорах по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия готова к серьезным и ответственным переговорам по урегулированию ситуации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ключевые вопросы остаются прежними: достижение устойчивого мира, денацификация киевского режима и признание новых территориальных реалий, включая вхождение новых регионов в состав России.

Рябков отметил, что прогнозировать ход переговоров пока преждевременно, и призвал адресовать этот вопрос спонсорам киевского режима и самому Киеву. «Мы готовы вести переговоры серьезно и ответственно», – заявил замглавы МИД. При этом он подчеркнул: «С нынешним подходом слово, которое может характеризовать этих деятелей – это недоговороспособность».

Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России.

Американский президент Дональд Трамп допустил личное участие в вероятных переговорах между российскими и украинскими представителями в Стамбуле.