Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.0 комментариев
Ушаков отказался комментировать участие Трампа и Зеленского в переговорах
Помощник президента Ушаков не стал обсуждать слухи о переговорах в Стамбуле
Помощник президента России Юрий Ушаков не стал уточнять, появятся ли президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле, отметив, что сам он работает в Кремле.
Помощник президента России Юрий Ушаков воздержался от комментариев относительно возможности присутствия Дональда Трампа и Владимира Зеленского на переговорах в Стамбуле, передает ТАСС.
На вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о появляющейся информации о готовности Трампа приехать на встречу с Владимиром Путиным Ушаков отметил, что сейчас «очень много различных заявлений».
Ушаков также не стал уточнять, войдет ли сам в состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле. На соответствующий вопрос он ответил: «Я работаю здесь».
Он добавил, что возможно переговоры в Стамбуле откроются с утра в четверг, 15 мая.
Ранее в США выразили надежду на участие президента России Владимира Путина в стамбульских переговорах, а также на визит Дональда Трампа.
Кремль ранее отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле.
Россия подтвердила готовность к серьезным и ответственным переговорам по поводу ситуации на Украине, но выразила сомнения в конструктивном настрое киевских властей.
Российская делегация намерена прибыть в Стамбул для переговоров с представителями Украины.