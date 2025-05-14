Ушаков отказался комментировать участие Трампа и Зеленского в переговорах

Помощник президента Ушаков не стал обсуждать слухи о переговорах в Стамбуле

Tекст: Вера Басилая

Помощник президента России Юрий Ушаков воздержался от комментариев относительно возможности присутствия Дональда Трампа и Владимира Зеленского на переговорах в Стамбуле, передает ТАСС.

На вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о появляющейся информации о готовности Трампа приехать на встречу с Владимиром Путиным Ушаков отметил, что сейчас «очень много различных заявлений».

Ушаков также не стал уточнять, войдет ли сам в состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле. На соответствующий вопрос он ответил: «Я работаю здесь».

Он добавил, что возможно переговоры в Стамбуле откроются с утра в четверг, 15 мая.



Ранее в США выразили надежду на участие президента России Владимира Путина в стамбульских переговорах, а также на визит Дональда Трампа.

Кремль ранее отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле.

Россия подтвердила готовность к серьезным и ответственным переговорам по поводу ситуации на Украине, но выразила сомнения в конструктивном настрое киевских властей.

Российская делегация намерена прибыть в Стамбул для переговоров с представителями Украины.