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Карасин выразил надежду на восприятие российской позиции украинской стороной
Россия надеется, что все ее аргументы будут услышаны украинской стороной в ходе переговоров в Стамбуле, заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
Российская сторона рассчитывает, что ее доводы будут приняты во внимание представителями Украины на переговорах, при этом делать прогнозы пока преждевременно, передает РИА «Новости».
Заявление Карасина прозвучало на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», который в эти дни проходит в Казани.
Российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул для проведения переговоров с украинской стороной.
Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации во главе с Владимиром Мединским, и в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Переговоры должны возобновить диалог, который был прерван в 2022 году по инициативе Киева и по наводке Запада.