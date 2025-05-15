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МИД заявил о готовности российской делегации к серьезной работе в Стамбуле
Захарова заявила о готовности российской делегации к серьезной работе в Стамбуле
Российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса, и готова к конструктивному диалогу на переговорах с Украиной, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что российская сторона настроена на серьезные переговоры, делегация прибыла в Стамбул, передает ТАСС.
Дипломат напомнила, что инициатива возобновить прямые переговоры была озвучена президентом России Владимиром Путиным 11 мая. По ее словам, ранее переговоры были прерваны украинской стороной по указке бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона. Президент России предложил начать эти прямые переговоры в Стамбуле 15 мая «без промедлений, без предварительных условий».
Захарова уточнила, что смысл переговоров заключается в устранении первопричин конфликта и установлении долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. Она отметила, что такой подход поддерживается лично президентом России. Ожидается, что встречи в Стамбуле станут важным этапом в урегулировании ситуации на Украине.
Ранее глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что Россия рассчитывает на то, что все ее доводы будут услышаны украинской стороной.
Российская делегация во главе с Владимиром Мединским прибыла в Стамбул для проведения переговоров с украинской делегацией.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня, однако обе стороны на тот момент еще не прибыли в рабочий офис президента Турции Долмабахче.