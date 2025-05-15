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Опубликованы кадры начала совещания Путина по Украине
Кремль опубликовал кадры начала совещания Путина по Украине
Кремль опубликовал кадры с совещания президента России Владимира Путина по переговорам с Украиной в Стамбуле.
Кадры первых минут совещания опубликованы в Telegram-канале Кремля.
В обсуждении приняли участие помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и первый вице-премьер Денис Мантуров, следует из опубликованного видео.
На встрече также присутствовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и директор ФСБ Александр Бортников.
Кроме того в совещании участвовали все командующие группировками в зоне Специальной военной операции, что подчеркивает значимость подготовки к предстоящим переговорам с украинской стороной в Стамбуле.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел совещание по вопросам подготовки к переговорам с украинской стороной в Стамбуле.
Около 10.00 мск российская и украинская делегации должны встретиться для прямых переговоров в Долмабахче.
Российская делегация во главе с Владимиром Мединским прибыла в Стамбул для переговоров. Владимир Путин утвердил состав делегации, включающей Михаила Галузина, Игоря Костюкова и Александра Фомина.
Переговоры призваны возобновить диалог по Украине, который был прерван Киевом и Западом в 2022 году.