  • Новость часаЛавров указал на риски проблем на переговорах по Украине
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    Чем Стамбул-2025 отличается от Стамбула-2022
    Минченко оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
    Британия и Германия договорились о создании новой дальнобойной ракеты
    Блогер сообщил об уничтожении украинской летчицы Савченко
    Кремль исключил участие Путина в переговорах в Стамбуле
    Скачко: Киев приходит к переговорам в Стамбуле в ущербной позиции
    Российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР
    Лавров заявил об интриге вокруг переговоров по Украине в Стамбуле
    МИД Эстонии заявил о нарушении границы российским истребителем
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Долгое эхо Корейской войны, или Чучхе для России

    В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далекие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.

    3 комментария
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Россию снова тянут в «Пандемическое соглашение»

    Суть «Пандемического соглашения» в превращении ВОЗ в наднациональный правящий орган, которому все страны после страхов короновируса должны были бы делегировать часть своего суверенитета.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    22 комментария
    15 мая 2025, 14:14 • Новости дня

    Песков: Путин не планировал визит в Стамбул в ближайшие дни

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ближайшее время не собирается посещать Стамбул, где уже находится российская делегация для переговоров с украинской стороной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что у Путина нет планов посетить Стамбул в ближайшие дни. По словам Пескова, «таких планов (по поездке Путина в Стамбул) в настоящий момент нет».

    Он уточнил, что в Стамбуле сейчас работает российская делегация переговорщиков, которая ожидает прибытия украинской стороны. Однако на текущий момент украинские представители не прибыли.

    Напомним, российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня.

    15 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Стало известно о планах Украины обсуждать с Россией в Стамбуле только один вопрос

    WSJ: Украина намерена обсудить с Россией в Стамбуле только 30-дневное прекращение огня

    Стало известно о планах Украины обсуждать с Россией в Стамбуле только один вопрос
    @ Stringer/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Собеседники The Wall Street Journal уточнили, что украинская сторона планирует обсуждать только механизм реализации и контроля «безусловного тридцатидневного прекращения огня».

    По данным WSJ, это перемирие предлагает администрация президента США Дональда Трампа, а Владимир Зеленский поддерживает инициативу. Украинские переговорщики подчеркивают, что остальные вопросы на встрече рассматриваться не будут.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

    Григорий Карасин отметил, что Россия рассчитывает на то, что все ее доводы будут услышаны украинской стороной.

    Владимир Зеленский изначально не планировал отправлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от переговоров в 2022 году.

    Коментарии (29)
    15 мая 2025, 08:10 • Новости дня
    Украинский кавээнщик Нелипа уничтожен в зоне СВО
    Украинский кавээнщик Нелипа уничтожен в зоне СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне боевых действий был уничтожен украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, ранее активно участвовавший в телевизионных проектах и КВН, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Украинский актер и телеведущий Максим Нелипа был ликвидирован в зоне спецоперации на Украине, передает РИА «Новости». Информацию о его гибели распространило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на родственников артиста.

    Максим Нелипа приобрел известность благодаря участию в КВН и многочисленным телевизионным программам, а также ролям в украинских сериалах.

    Согласно сообщениям украинских СМИ, Нелипа вступил в ряды вооруженных сил Украины и принимал участие в боях с марта 2022 года. Дата его ликвидации обозначена как 12 мая.

    Ранее военный блогер Владимир Романов сообщил, что бывший депутат Рады и военная летчица Надежда Савченко могла погибнуть в результате авиаудара по штабу украинской бригады.

    Коментарии (6)
    14 мая 2025, 19:22 • Видео
    Макрон показал истинное лицо

    Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

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    15 мая 2025, 12:17 • Новости дня
    Захарова сообщила о переносе переговоров в Стамбуле на вторую половину дня
    Захарова сообщила о переносе переговоров в Стамбуле на вторую половину дня
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча представителей России и Украины в Стамбуле состоится во второй половине дня после изменения графика по предложению турецкой стороны.

    О переносе переговоров России и Украины в Стамбуле на более позднее время сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС. По ее словам, делегация России уже прибыла в Стамбул, а информация о ее составе была размещена на официальных ресурсах Кремля.

    «Делегация наша находится в Стамбуле, ее состав известен, соответствующая информация была опубликована на ресурсах Кремля. Переговоры по инициативе турецкой страны перенесены на вторую половину дня», – отметила Захарова во время брифинга. Новое время встречи согласовано сторонами, подробности повестки остаются прежними.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от переговоров в 2022 году.

    Российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

    Украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров в Стамбуле вопросом о тридцатидневном прекращении огня.

    Коментарии (4)
    15 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Минченко оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле

    Политолог Минченко: Вероятность срыва переговоров в Стамбуле крайне высока

    Минченко оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор состава делегации России на переговорах в Стамбуле подтверждает, что Москва считает договоренности от 2022 года основой, но при этом намерена включить в повестку новые вводные. Вместе с тем стоит ожидать, что Киев будет говорить только о прекращении огня. Риски срыва переговорного процесса достаточно высоки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «В рамках переговоров в Стамбуле в 2022 году российская и украинская делегации достигли определенного прогресса. В проекте договора закреплялся нейтральный статус Украины, Киев соглашался ограничить численность своей армии, а также отменить законы о языке и национальной идентичности», – напомнил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Собеседник отметил, что три года назад переговорную группу России, как и сейчас, возглавлял Владимир Мединский. «Выбор состава делегации подтверждает, что Москва считает прежние договоренности понятной основой, но также ставит на повестку обсуждения новые вводные и дополнительные нюансы», – уточнил политолог.

    «Кроме того, все участники с российской стороны – это люди, привыкшие к конкретике. Присутствие на переговорах представителей от Минобороны также будет способствовать предметному разговору, особенно если Украина заговорит, например, о перемирии», – добавил Минченко.

    «Впрочем, не столь принципиально, кто именно сядет за стол от Украины. Главное, чтобы у этих людей были желание и полномочия обсуждать конкретику. Я не исключаю, что могут в срочном порядке привезти в Турцию Давида Арахамию, который в 2022 году уже контактировал с Мединским», – иронично отметил политолог.

    Между тем, собеседник допускает, что какие бы вопросы Москва не выносила на повестку, «Киев будет говорить только об одном – о прекращении огня». «Подходы сторон принципиально отличаются: если Россия настаивает на устранении первопричин конфликта, то украинская сторона выступает за приостановку боевых действий, после которой, по их мнению, можно начинать предметный диалог», – пояснил аналитик.

    Примечательна и роль Европы в происходящем. «Страны ЕС пытаются навязать свою повестку. У них есть план: перемирие безо всяких условий и ввод на территорию Украины "миротворцев". Я думаю, что риски срыва переговорного процесса достаточно высоки», – подчеркнул Минченко.

    Политолог Федор Лукьянов, в свою очередь, считает, что состав российской делегации для переговоров с Украиной свидетельствует о том, что Москва настаивает на повестке стамбульских переговоров 2022 года.

    «Дань трем прошедшим годам – большее представительство военных, то есть тех, кто и обеспечил "изменившиеся реалии". Но в центре снова, надо полагать, не территориальный вопрос, а тема военно-политического статуса и широкого понимания безопасности», – написал он.

    Попытка оппонентов заманить российского лидера Владимир Путин в политическую ловушку не удалась, добавил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. «В условиях отсутствия согласованных сторонами базовых механизмов урегулирования согласиться на участие первого лица в "субстантивных переговорах" – значит подставить его под удар», – отметил он.

    «Украинская сторона теперь должна назвать своих переговорщиков. Она не может отказаться от переговоров без обвинений в нежелании мирного урегулирования», – добавил аналитик.

    «Зорин – мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, "зелеными экспрессами", распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», – охарактеризовал переговорщика военкор Александр Коц.

    Он напомнил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный украинский гарнизон «Азовстали» в Мариуполе. Коц отметил, что такая делегация, как у России, станет еще одним «ударом по шапито Зеленского». «Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», – подчеркнул блогер.

    Ранее Владимир Путин утвердил состав российской делегации на предстоящих переговорах с Украиной в Стамбуле. Группу возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    В списке экспертов для переговоров – первый замначальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин, замначальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.   

    В среду вечером, перед отлетом делегации, российский лидер провел совещание. Помимо членов переговорной группы, в мероприятии участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников, а также все командующие группировками в зоне СВО.

    Первые прямые переговоры России и Украины с 2022 года должны пройти в четверг в Стамбуле. По данным ТАСС, их начало запланировано на вторую половину дня. Они состоятся в рабочем офисе президента Турции во дворце Долмабахче, как и три года назад.

    На данный момент нет точной информации о составе украинской делегации. Как сообщает телеканал NTV, нет также и определенности относительно планов переговорной группы Украины прибыть в Стамбул. По информации СМИ, Владимир Зеленский примет решение о переговорах с Россией после сегодняшней встречи с президентом Турции Эрдоганом. Встреча запланирована на 13:00.

    Напомним, на прошлой неделе Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он подчеркнул, что Москва готова к «серьезным переговорам», целью которых российский президент назвал «устранение первопричин конфликта» и «выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу».

    Коментарии (3)
    15 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Изменено время начала переговоров России и Украины в Стамбуле

    ТАСС: Переговоры России и Украины в Стамбуле ожидаются после обеда

    Изменено время начала переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня; делегации России и Украины пока не прибыли в рабочий офис президента Турции Долмабахче, сообщил источник.

    Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня, сообщает ТАСС.

    Источник агентства уточнил, что встреча «ожидалась изначально после обеда», делегации не прибыли в рабочий офис президента Турции Долмабахче. На месте собрались около 100 журналистов, меры безопасности были усилены, у дворца замечены бронированные автомобили и водомет.

    Между тем, источник РИА «Новости» сообщил, что точное время переговоров по Украине в Стамбуле пока уточняется.

    Ранее предполагалось, что около 10.00 мск российская и украинская делегация встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче.

    Российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул для проведения переговоров с украинской стороной.

    Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации во главе с Владимиром Мединским, и в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Переговоры должны возобновить диалог, который был прерван в 2022 году по инициативе Киева и по наводке Запада.

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    15 мая 2025, 09:09 • Новости дня
    Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле
    Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в среду вечером провел совещание по вопросам подготовки к предстоящим переговорам с украинской стороной в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В Кремле состоялось обсуждение подготовки к переговорам с украинской делегацией в Стамбуле, на встрече присутствовали ключевые представители силовых ведомств, передает ТАСС.

    В совещании приняли участие не только члены переговорной группы, определенные специальным распоряжением президента, но и министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и глава ФСБ Александр Бортников.

    Ранее сообщалось, что около 10:00 мск российская и украинская делегации встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче. В Стамбуле приземлился самолет Ил-62М Специального летного отряда «Россия», прибывший из Москвы.

    Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации, а главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

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    15 мая 2025, 11:46 • Новости дня
    Скачко: Киев приходит к переговорам в Стамбуле в ущербной позиции

    Скачко: Киев приходит к переговорам в Стамбуле в ущербной позиции

    Скачко: Киев приходит к переговорам в Стамбуле в ущербной позиции
    @ Александр Кряжев/ РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Срыв переговоров трехлетней давности в Стамбуле по указке Запада только навредил Киеву. Теперь оппоненты подходят к диалогу в более слабой позиции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее был обнародован состав российской делегации для встречи с украинскими коллегами в Турции, она уже прибыла в Стамбул.

    «Стамбульский состав российской делегации с Мединским показывает, что Киев только проиграл от срыва переговоров в 2022 году. Главное, что он утратил – это так называемое звание символа "свободного мира", как любят говорить на Западе. Если три года назад Украина претендовала на некую статусность, то теперь это просто вредитель», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    Собеседник указал: даже географически Банковая пришла к той же точке, где по указке Запада были сорваны переговоры. «Тогда атлантические "ястребы" уговорили Украину воевать дальше, не отдавая себе отчет в раскладе сил и серьезно недооценивая Россию», – продолжил он.

    «Кроме репутации, Киев понес и территориальные потери – четыре региона, отошедших России по результатам референдумов. В итоге офис Зеленского подошел к новым переговорам в куда более ущербной позиции, а Москва не ослабила хватку в дипломатии», – детализировал собеседник.

    «Схожесть с ситуацией трехлетней давности заключается еще и в том, что ряд западных политиков снова играет деструктивную роль», – указал эксперт, напомнив, что недавно канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил: на Украине не может быть мирного урегулирования, «продиктованного Москвой».

    Ранее стало известно, что в состав российской делегации для переговоров с Украиной вошли Владимир Мединский, помощник президента, Михаил Галузин, замглавы МИД, Игорь Костюков, начальник Главного управления Генерального штаба и Александр Фомин, замглавы Минобороны.

    Также опубликован состав экспертов: Александр Зорин, первый замначальника информации управления Генштаба, Елена Подобреевская, замглавы управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере, Алексей Полищук, директор второго департамента стран СНГ МИД и Виктор Шевцов, замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны.

    Из такого состава следует, что Москва настаивает на повестке стамбульских переговоров 2022 года, отметил в своем Telegram-канале Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», эксперт клуба «Валдай».

    «Дань трем прошедшим годам – большее представительство военных, то есть тех, кто и обеспечил "изменившиеся реалии". Но в центре снова, надо полагать, не территориальный вопрос, а тема военно-политического статуса и широкого понимания безопасности», – указал он.

    Попытка оппонентов заманить российского лидера Владимир Путин в политическую ловушку не удалась, добавил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. «В условиях отсутствия согласованных сторонами базовых механизмов урегулирования согласиться на участие первого лица в "субстантивных переговорах" – значит подставить его под удар», – отметил он.

    «Украинская сторона теперь должна назвать своих переговорщиков. Она не может отказаться от переговоров без обвинений в нежелании мирного урегулирования», – добавил аналитик.

    «Зорин – мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, "зелеными экспрессами", распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», – охарактеризовал переговорщика военкор Адександр Коц.

    Он напомнил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный украинский гарнизон «Азовстали» в Мариуполе. Коц отметил, что такая делегация, как у России, станет еще одним «ударом по шапито Зеленского». «Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», – подчеркнул блогер.

    При этом, пока нет точной информации о составе делегации Украины. Также нет определенности относительно планов представителей Киева вообще прибыть в Стамбул, сообщает ТАСС. Сама встреча пройдет после обеда, время было изменено – изначально сообщалось, что она стартует в 10.00 мск.

    Коментарии (2)
    15 мая 2025, 08:21 • Новости дня
    Определено время старта переговоров по Украине в Стамбуле

    Переговоры по Украине в Стамбуле запланировали на 10.00 мск

    Определено время старта переговоров по Украине в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Около 10.00 мск российская и украинская делегация встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче, где три года назад уже обсуждались вопросы мирного урегулирования.

    Переговоры по ситуации на Украине начнутся в Стамбуле примерно в 10.00 по местному времени, что совпадает с московским временем, передает ТАСС.

    Встреча пройдет в рабочем офисе президента Турции Долмабахче и будет закрыта для прессы.

    Переговоры организованы в том же месте, где в марте 2022 года уже проходили встречи российских и украинских делегаций. Тогда достигнутые договоренности остались не реализованы по вине Украины.

    Россия подтвердила приверженность серьезным и ответственным переговорам по Украине, но усомнилась в готовности киевских властей к конструктивному диалогу.

    Турецкие эксперты отметили, что инициатива президента России Владимира Путина по организации мирных переговоров в Турции вызвала обеспокоенность в Европе из-за возможного срыва ее стратегических планов.

    Коментарии (4)
    15 мая 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР
    Российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» было освобождено Торское, а группировка «Центр» освободила Новоалександровку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировкой «Запад» было нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Подлимана, Дружелюбовки, Ольговки, Андреевки, Купянска, Паламаревки, Нечволодовки Харьковской области и Райгородока ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли до 240 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, четыре артиллерийских орудия и три склада с боеприпасоами

    В то же время группировка «Центр» нанесла поражение формированиям механизированной, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты возле Разино, Новооленовки, Новой Полтавки, Димитрова и Петровского ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 515 военнослужащих, шесть бронемашин и три артиллерийских орудия.

    Между тем подразделениями группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Рыжевкой, Атинским, Искрисковщиной, Бунякино, Белопольем и Бессаловкой Сумской области, отчитались в Минобороны.

    При этом потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, три бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Северска, Федоровки, Веролюбовки, Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Григоровки и Часова Яра ДНР.

    Противник при этом потерял до 245 военнослужащих, танк, пять бронемашин, в том числе аменриканский бронетранспортер М113 и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Богатыря, Вольного Поля ДНР, Темировки, Червоного Запорожской области и Березового Днепропетровской области.

    ВСУ при этом потеряли свыше 160 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригадам береговой обороны, морской пехоты и теробороны у Щербаков, Малой Токмачки, Новоданиловки, Каменского Запорожской области, Николаевки, Антоновки и Понятовки Херсонской области.

    Были уничтожены до 75 военнослужащих, артиллерийское орудие и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР. За день до этого российские войска освободили Миролюбовку в ДНР, а до этого Котляровку в ДНР.

    Коментарии (0)
    15 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Кремль исключил участие Путина в переговорах в Стамбуле
    Кремль исключил участие Путина в переговорах в Стамбуле
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль исключил личное присутствие Владимира Путина на переговорах, намеченных в Стамбуле.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил телеканалу CNN, что Владимир Путин не посетит переговоры с Украиной в Стамбуле, передает ТАСС.

    На вопрос о возможности личного участия президента России в этих переговорах Песков дал краткий ответ: «Нет». Таким образом, Кремль исключил вариант присутствия Владимира Путина на данном этапе обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса.

    Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам подготовки к переговорам с украинской стороной в Стамбуле.

    Переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от переговоров в 2022 году.

    Коментарии (3)
    15 мая 2025, 06:56 • Новости дня
    Родственники солдат ВСУ сообщили об «аллее отказников» в Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Подразделения группировки «Север» пресекли попытки ВСУ штурмовать границу и узнали об «аллее отказников» в лесах Белопольского района Сумской области, где украинские военные наказывали не желавших воевать сослуживцев.

    Подразделения группировки «Север» на Теткинском и Глушковском направлениях пресекли попытки ВСУ штурмовать позиции ВС России и продолжили создавать полосу безопасности в Сумской области, узнав о страшной «аллее отказников» в лесах Белопольского района Сумской области.

    «Родственники украинских военнослужащих сообщают, что в лесных массивах Белопольского района находится «аллея отказников» 225 ОШП (отдельный штурмовой полк - Прим. ВЗГЛЯД) с привязанными к деревьям трупами украинских военнослужащих, отказавшимися участвовать в боевых действиях», – сообщил  Telegram-канал «Северный Ветер».

    Там уточнили, что частично эту информацию подтверждают военнопленные на  первичных допросов.

    Кроме того, за прошедшие сутки украинская сторона сохраняла намерения прорваться на российскую территорию и продолжала вводить в бой новые штурмовые группы, несмотря на серьезные потери. Все атаки были отражены, никто со стороны противника не пересек госграницу.

    «Утром из Бессаловки (Сумская область) в направлении нашей границы враг пытался перебросить очередную штурмовую группу 225 ОШП. В результате нашего огневого поражения оккупанты уничтожены, пересечения госграницы не допущено», – отметили в сообщении.За сутки «Северяне» уничтожили шесть единиц техники ВСУ. На Сумском направлении войска продвинулись более чем на 1 550 м, инженерные подразделения обезвредили 1904 взрывоопасных предмета.

    На Волчанском направлении штурмовики зачистили 16 домовладений, выбили противника из нескольких опорных пунктов, продвинувшись на 300 метров.

    В общей сложности за сутки потери украинской стороны составили свыше 170 человек, из них более 120 – на Сумском и 25 – на Теткинском направлениях. 

    Как писала в декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД, в 211-й бригаде ВСУ, которая занимается инженерными работами, процветала практика физического насилия и вымогательства по отношению к военным со стороны командиров, одного из военных даже распяли.

    Тогда же стало известно об аресте командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ по обвинению в издевательствах над подчиненными с возможностью внесения залога в 908,4 тыс. гривен.

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    15 мая 2025, 14:17 • Новости дня
    Захарова назвала «клоуном» Зеленского за слова о делегации России
    Захарова назвала «клоуном» Зеленского за слова о делегации России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на высказывания Владимира Зеленского о составе российской делегации в Стамбуле, назвав его клоуном и неудачником.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко прокомментировала слова Владимира Зеленского о «бутафорном» уровне российской делегации на переговорах в Стамбуле, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула: «Кто использует слово "бутафорный"? Клоун, неудачник, человек с вообще неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, а ученые степени, заслуги перед Отечеством, кто своим трудом доказал уровень профессионализма? Да кто он есть?»

    По словам Захаровой, Зеленский пришел к власти исключительно благодаря информационным технологиям и крупным капиталовложениям. Она добавила, что считает неуместными любые попытки главы киевского режима ставить под сомнение профессионализм представителей российской делегации.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал требование Владимира Зеленского о встрече с Владимиром Путиным жалким.

    Кремль исключил личное присутствие Владимира Путина на переговорах в Стамбуле.

    Политолог Евгений Минченко отметил высокие риски срыва переговорного процесса.

    Российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с украинской делегацией не означает признание легитимности Владимира Зеленского.

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    15 мая 2025, 07:15 • Новости дня
    В США признали правоту Путина при разоблачении «трюка Зеленского»

    Responsible Statecraft: Зеленский пошел на трюк с Турцией ради симпатий Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Владимир Зеленский пригласил президента России Владимира Путина в Стамбул ради симпатий американского лидера Дональда Трампа, и этот трюк был искусно раскрыт российской стороной, считает военный эксперт Анатоль Ливен.

    Президент России Владимир Путин не согласился на личную встречу с Владимиром Зеленским, что было воспринято как разочарование, но не как провал, так как реальный прогресс на переговорах часто достигается на уровне официальных лиц, а не в ходе встреч лидеров, пишет военный эксперт Анатоль Ливен в статье для издания Института ответственного государственного управления Куинси  Responsible Statecraft.

    «Очевидный отказ Путина на призыв Зеленского к личной встрече –  разочарование, но не провал. Очень редко на встречах лидеров достигался реальный прогресс в мирных переговорах, и у россиян есть некоторые основания считать это маневром или трюком Зеленского, чтобы завоевать расположение Трампа, а не серьезным предложением», – пишет он.

    Украинские и европейские правительства заявили, что отказ Москвы от 30-дневного прекращения огня якобы показывает, что «Путин не заинтересован в мире», но это не так, считает аналитик.

    Способность России продвигаться вперед – пусть даже медленно – на поле боя является основным источником влияния Москвы и на переговорах, и она не собирается от этого отказываться, пока не будет достигнуто существенная договоренность.

    Ливен допускает возможность сторон договориться о долгосрочном перемирии, так как без всеобъемлющего соглашения ситуация будет оставаться нестабильной и чреватой возобновлением боевых действий. Для США и Европы движение к миру важно также с точки зрения сокращения военного присутствия в регионе и перераспределения ресурсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил  состав делегации России для переговоров с Украиной в Турции. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

    В состав экспертов для переговоров с Украиной включен первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин.

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    15 мая 2025, 08:24 • Новости дня
    Делегация России прибыла на переговоры в Стамбул

    Российская переговорная делегация прибыла в Стамбул

    Делегация России прибыла на переговоры в Стамбул
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул для проведения переговоров с украинской стороной.

    Российская делегация для переговоров с украинской стороной уже прибыла в Стамбул, передает ТАСС.

    Ожидается, что переговоры между российской и украинской делегациями пройдут в ближайшее время.

    Ранее в Стамбуле приземлился самолет Ил-62М Специального летного отряда «Россия», прибывший из Москвы. В Стамбуле 15 мая запланированы российско-украинские переговоры.

    Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров по украинскому кризису. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

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    15 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Лавров указал на риски проблем на переговорах по Украине
    Лавров указал на риски проблем на переговорах по Украине
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что переговорный процесс по Украине может столкнуться с серьезными трудностями, как это уже случалось ранее.

    Заявление главы МИД России прозвучало на заседании дипломатического клуба, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что нет гарантий успешного и беспроблемного проведения переговоров по Украине. По его словам, «никто не гарантирует, что все будет гладко, без проблем. Наоборот, проблемы будут обязательно, как это случилось три года назад в Стамбуле». Министр напомнил, что тогда англичане запретили киевскому режиму продолжать процесс, даже несмотря на готовность парафированных принципов.

    Лавров также заявил: «Если честно, англичане как поводыри ведут Зеленского по джунглям мировой политики». Он добавил, что советник премьера Британии по национальной безопасности направлен к Зеленскому, чтобы контролировать его заявления и действия.

    Глава МИД России обратил внимание, что в западных странах перестали использовать слово «перемирие», а тамошние лидеры открыто говорят о необходимости дать Украине возможность подготовиться к переговорам с позиции силы. Лавров пояснил, что, по признанию западных политиков, перемирие нужно для военного усиления Украины.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы заключается не в согласовании перемирия для очередного этапа вооружения Киева, а в достижении устойчивого и долгосрочного урегулирования, которое учитывало бы интересы всех сторон.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня.

    Напомним, российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

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