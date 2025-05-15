Стало известно о планах Украины обсуждать с Россией в Стамбуле только один вопрос

WSJ: Украина намерена обсудить с Россией в Стамбуле только 30-дневное прекращение огня

Tекст: Вера Басилая

Собеседники The Wall Street Journal уточнили, что украинская сторона планирует обсуждать только механизм реализации и контроля «безусловного тридцатидневного прекращения огня».

По данным WSJ, это перемирие предлагает администрация президента США Дональда Трампа, а Владимир Зеленский поддерживает инициативу. Украинские переговорщики подчеркивают, что остальные вопросы на встрече рассматриваться не будут.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

Григорий Карасин отметил, что Россия рассчитывает на то, что все ее доводы будут услышаны украинской стороной.

Владимир Зеленский изначально не планировал отправлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

Газета ВЗГЛЯД писала, что переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от переговоров в 2022 году.