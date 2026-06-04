Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Стивен Сигал заявил о падении Голливуда из-за жестких требований
Известный американский актер и режиссер Стивен Сигал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме раскритиковал современный кинематограф США за жесткие требования к наличию определенных меньшинств в картинах.
Американский кинематограф столкнулся с серьезным кризисом, передает RT. Во время выступления на ПМЭФ продюсер Стивен Сигал отметил, что создателям картин навязывают строгую повестку.
«Вы знаете, я даже получил когда-то записку. В ней говорилось, что любой фильм, который вы снимаете, – в нём в ведущих ролях должны быть представители культур сексуально раскрепощённых... Если мы не сделаем этого, то, как они говорили, наши фильмы не смогут быть представлены на «Оскар» или на другие награды», – поделился он.
Спикер добавил, что качество лент, созданных за последние пять или шесть лет, значительно снизилось. По его мнению, Голливуд окончательно пал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях ПМЭФ американский актер призвал наладить отношения Москвы и Вашингтона через кинематограф.
В этот же день режиссер Квентин Тарантино сравнил современный Голливуд с фабрикой по производству безвкусной колбасы.
В конце прошлого года Стивен Сигал раскритиковал американских киноделов за стереотипное изображение русских людей.