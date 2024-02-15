Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.6 комментариев
Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Корсакову
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Сергею Корсакову.
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе указывается, что звание Корсакову присвоено «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции», передает ТАСС.
Корсаков родился в городе Фрунзе (ныне – Бишкек), в 2012 году был назначен на должность кандидата в космонавты-испытатели отряда космонавтов ЦПК им. Ю. А. Гагарина, в 2014-м – космонавта-испытателя. В 2022 году был участником экспедиции на МКС, пробыл на станции 195 суток и вернулся на Землю 29 сентября 2022 года.