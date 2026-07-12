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    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистской и запрещена) у дефензивы перехватил абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавшего растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чем не повинным людям.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

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    12 июля 2026, 17:27 • Новости дня

    На западе Украины сотрудники военкомата похитили священника канонической УПЦ

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Хмельницкой области на западе Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) насильно увезли настоятеля Покровского храма, священнослужитель оказался на военном полигоне, сообщили СМИ.

    Как сообщил Telegram-канал «Первый казацкий», представители украинского военкомата похитили священника канонической Украинской православной церкви на западе страны, передает ТАСС.

    «В поселке Ярмолинцы Хмельницкой области работники ТЦК похитили настоятеля Покровского храма УПЦ поселка Сутковцы отца Владимира», – говорится в сообщении.

    В настоящее время священнослужитель находится на военном полигоне в городе Ровно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня сотрудники военкомата задержали протоиерея УПЦ Виталия Карпуся в Винницкой области.

    Месяцем ранее представители территориального центра комплектования силой похитили священника канонической церкви Владимира Заднепрянца.

    Всего с начала текущего года украинские военкомы насильно мобилизовали не менее 21 священнослужителя и монаха.

    11 июля 2026, 19:04 • Новости дня
    Le Monde: После смены тактики ударов России в Киеве стало хуже, чем в Харькове

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия сменила тактику ударов по объектам ВСУ, а украинская система ПВО не в состоянии сбивать российские баллистические ракеты, что привело к ухудшению обстановки в Киеве, пишут западные СМИ.

    С 24 мая украинская столица почти непрерывно подвергается атакам, а эффективность местной ПВО значительно снизилась. В ночь на 6 июля и утром 11 июля украинские силы ПВО не сбили ни одной ракеты, пишет французское издание Le Monde со ссылкой на западные дипломатические источники и данные украинского военного командования.

    По словам местных жителей, ситуация в украинской столице ухудшилась. «Стало хуже, чем в Харькове», – приводит издание слова местной жительницы.

    Серьезным вызовом для украинской ПВО стали новые российские реактивные беспилотники «Герань». В Воздушных силах ВСУ отмечают, что эти аппараты на данный момент составляют «от 25 до 30%» от всего числа применяемых Москвой ударных дронов.

    Кроме того российская армия изменила сам принцип построения атак, отмечает газета. Раньше удары распределялись по времени, теперь же ставка делается на максимальное насыщение и, соответственно, перегрузку систем ПВО.

    Как отмечал в субботу военный эксперт Василий Дандыкин, «мы видим классическую схему: дроны перегружают ПВО, выявляя позиции, а высокоточные ракеты и баллистика довершают работу по критической инфраструктуре».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы ПВО не смогли сбить баллистические ракеты 11 июля.

    Минобороны сообщало, что в ночь на 11 июля российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК в Киеве.

    Российская армия также поразила логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил.

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    11 июля 2026, 18:16 • Новости дня
    Военкор: Скрытность российских воздушных ударов парализует украинскую ПВО

    Военкор Громов: Система оповещения Украины дала критический сбой

    Военкор: Скрытность российских воздушных ударов парализует украинскую ПВО
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Система оповещения о воздушных ударах, выстроенная Западом и Украиной, дала критический сбой, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Минувшей ночью Россия нанесла удары по целям Киеве. Взрывы раздались еще до того, как в городе сработали сирены воздушной тревоги.

    «Вопреки различным техническим теориям, которые сейчас активно обсуждаются, в основе успеха этой ночной атаки лежат грамотно проведенные организационные мероприятия. Говоря простым языком, нашим войскам удалось полностью избежать утечки информации о выходе установок на пусковые позиции», – предположил военкор Федор Громов.

    В этом, по его словам, и кроется отличие данного удара от других массированных комбинированных воздушных ударов. «Когда мы готовим крупную операцию с участием стратегической авиации, кораблей и роя дронов, сохранить это в тайне практически невозможно. Противник пеленгует активность на боевых частотах дальней авиации, видит десятки косвенных признаков подготовки – и по цепочке, к сожалению, срабатывает и человеческий фактор», – рассуждает собеседник. –

    «В этот раз, судя по панике в украинских пабликах, операцию по выводу расчетов и скрытному нанесению удара провели ювелирно чисто. Никто не успел нажать кнопку тревоги, потому что никто из информаторов не знал, что удар вообще готовится».

    Заявление депутата Верховной рады Александра Федиенко о том, что теперь «ракеты могут прилететь в любую минуту», является прямым признанием серьезнейшего сбоя.

    «Это означает, что система, выстроенная Западом и Украиной, дала критический сбой именно на факторе времени. Чтобы радар обнаружил пуск, чтобы информация прошла по всей бюрократической командной цепочке ПВО до гражданской сирены, требуется определенное количество минут. В этот раз, судя по всему, мы уложились в отрезок, который меньше времени реакции зазевавшегося противника», – предположил Громов.

    Украинская система оповещения могла оказаться неспособной переработать внезапно возникшую угрозу без предварительного «звонка» от западных разведок или наземных информаторов. «Противник теперь действительно не знает, когда взлетит следующая ракета, и это парализует волю и логистику сильнее любого массированного налета», – добавил он.

    Не стоит исключать и другие версии произошедшего. Российские военные могли применить средства РЭБ, чтобы «ослепить» каналы передачи данных между радарами ПВО и гражданской системой оповещения Украины. В каких-то случаях не исключено создание «слепых зон» от разведывательных самолетов НАТО.

    «Если мы возьмем баллистику, которая, по данным мониторинговых каналов, часто запускается из наших приграничных областей, то маршрут полета ракеты до Киева – кратчайший. Где в это время находится натовская разведывательная авиация? Она висит над Балтикой, патрулирует границу с Белоруссией или воздушное пространство Прибалтики, иногда появляясь в Черном море, – продолжил собеседник. – На этом коротком приграничном отрезке натовских радаров нет, они физически не могут помочь украинской ПВО на столь короткой дистанции. Может ли их оборудование из Польши фиксировать пуски? Вероятно, какие-то технические возможности есть, но опять же – это время. Пока сигнал дойдет, пока его обработают, ракета уже будет у цели».

    Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли точные удары по стратегическим целям на Украине. В Киеве были уничтожены предприятия по производству и хранению беспилотников, а в Одесской области – объекты портовой инфраструктуры.

    В Киеве мощные взрывы раздались практически одновременно или даже до того, как в городе завыли сирены воздушной тревоги. Кроме того, украинская ПВО не смогла перехватить ни одну из баллистических целей. В Верховной раде признали серьезные сбои в работе воздушной обороны.

    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели: недавние атаки продемонстрировали высокую эффективность отечественного вооружения.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    11 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    В Германии обнаружили секретный завод по производству дронов для ВСУ

    NYT: В Германии обнаружили секретный завод по производству дронов для ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На юге Германии работает засекреченное предприятие, где собирают оснащенные искусственным интеллектом ударные беспилотники для нужд украинской армии, пишет The New York Times.

    На территории Германии функционирует тайный завод компании Helsing SE, выпускающий дроны для Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». Производство тщательно скрывается во избежание возможных диверсий.

    «Название компании Helsing нигде не фигурирует: руководство опасается, что завод может стать мишенью для диверсий или атак, учитывая, что тысячи собранных здесь дронов были задействованы в боевых действиях на Украине», – пишет The New York Times.

    В случае возникновения угрозы предприятие способно сменить дислокацию всего за один день.

    На объекте трудятся около ста человек, прошедших строгую проверку и подписавших документы о неразглашении. Основной выпускаемой моделью является ударный беспилотник HX-2 весом 12 килограммов, оснащенный искусственным интеллектом. Стоимость одного такого аппарата составляет порядка 17,5 тыс. евро.

    Компания Helsing SE была основана в 2021 году при финансовой поддержке венчурного фонда создателя Spotify Даниэля Эка. Одним из соучредителей предприятия выступил бывший советник немецкого министерства обороны Гундберт Шерф.

    Ранее Германия заявила о планах открыть «совместное» с Украиной производство ударных беспилотников дальнего действия.

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    11 июля 2026, 20:21 • Новости дня
    Актер Сигал съязвил по поводу легитимности Зеленского

    Стивен Сигал высмеял истекший срок президентских полномочий Владимира Зеленского

    Tекст: Мария Иванова

    Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал с иронией отреагировал на упоминание статуса Владимира Зеленского, чье законное пребывание у власти завершилось более двух лет назад.

    Актер и режиссер удивился тому, что Владимира Зеленского продолжают называть главой государства, передает РИА «Новости».

    В беседе с журналистами швейцарского издания Weltwoche он отреагировал на упоминание политика соответствующим титулом. «Разве он президент? Я не знал, что он все еще президент. Прошу прощения», – сказал артист.

    Официальный срок полномочий Зеленского подошел к концу еще 20 мая 2024 года. Голосование на Украине тогда решили не проводить, объяснив этот шаг введенным военным положением и продолжающейся всеобщей мобилизацией.

    В декабре 2025 года американский политик Дональд Трамп также указывал на необходимость проведения избирательной кампании. Он охарактеризовал Зеленского как диктатора без выборов и подчеркнул падение его рейтинга до 4%.

    Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche рассказал о начале дружбы с российским президентом Владимиром Путиным.

    Он также заявил о нулевой вероятности капитуляции России на фоне расширения НАТО.

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    12 июля 2026, 02:09 • Новости дня
    Названо число мобилизованных в армию на Украине с 2024 года
    Названо число мобилизованных в армию на Украине с 2024 года
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С июля 2024 года около 1 млн человек мобилизовали в ряды ВСУ , сообщили в российских силовых структурах.

    «Любопытно, что киевский режим признает, что ежемесячно в стране мобилизуют около 30 тыс. человек (за год почти 500 тыс). Таким образом, с июля 2024 года в ВСУ было мобилизовано около миллиона человек – оценочная численность сегодняшней украинской армии», – сообщил источник ТАСС.

    Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. Власти предпринимают усилия для предотвращения уклонения мужчин призывного возраста от службы.

    В социальных сетях регулярно появляются видеозаписи силовых задержаний и конфликтов местных жителей с представителями военкоматов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под мобилизацию на Украине попали научные сотрудники. Киев разрешил частным компаниям нанимать иностранных наемников для ВСУ. Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове.


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    11 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    Делегацию Качиньского освистали на мероприятиях годовщины Волынской резни

    Поляки освистали делегацию Качиньского на мемориале жертвам Волынской резни

    Tекст: Мария Иванова

    Десятки тысяч участников траурной церемонии в польской Домоставе встретили гулом и нецензурной бранью депутатов от оппозиционной партии «Право и справедливость» при возложении венков.

    Десятки тысяч человек собрались у памятника жертвам украинских националистов, где состоялось богослужение и было зачитано обращение президента Польши Кароля Навроцкого, передает РИА «Новости». После официальной части политические силы начали возлагать венки к мемориалу.

    Когда диктор объявил выход депутатов от партии «Право и справедливость», собравшиеся начали громко свистеть. В адрес политиков и их лидера Ярослава Качиньского посыпались оскорбления, в том числе с использованием нецензурной лексики.

    При этом появление председателя праворадикальной «Конфедерации польской короны» Гжегожа Брауна вызвало у толпы воодушевление. Ранее лидер партии неоднократно отличался ксенофобскими заявлениями, за которые прокуратура пыталась привлечь его к ответственности.

    Траурные акции проходят по всей стране в память о массовых убийствах польского населения украинскими националистами в 1939-1945 годах. Пик расправ пришелся на 1943-1945 годы. Варшава официально признала эти события геноцидом, возложив ответственность на ОУН-УПА (экстремистские запрещенные в РФ организации).

    В субботу Навроцкий назвал прославление бандеровцев призывом к новой резне.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал появление в Варшаве стены памяти жертв Волынской резни.

    Министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Киеву конфронтацией из-за отказа чтить память погибших поляков.

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    12 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Зеленский заявил о смене «политической стратегии» Украины
    Зеленский заявил о смене «политической стратегии» Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский лидер планирует масштабные кадровые перестановки в правительстве, включая замену главы кабинета министров.

    Владимир Зеленский собирается сменить  «политическую стратегию» Украины, для чего готовится обновить состав украинского правительства и отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

    «На Украине начнутся и кадровые изменения... Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для изменений требуется обновление кабинета министров», – сообщил Зеленский.

    Политик уточнил, что предложил Свириденко взять на себя руководство новым направлением. Ротации в кабмине он намерен провести совместно с депутатами парламента.

    Напомним, в июле 2025 года Верховная рада отправила в отставку Дениса Шмыгаля, после чего правительство возглавила бывший министр экономики Юлия Свириденко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Верховная рада Украины утвердила увольнение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

    Владимир Зеленский предложил на эту должность кандидатуру Юлии Свириденко. Украинский парламент проголосовал за ее назначение главой правительства.

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    12 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Зеленский признал размещение военного склада в Вишневом в жилой зоне

    Зеленский признал размещение военного склада в жилой зоне Вишневого

    Зеленский признал размещение военного склада в Вишневом в жилой зоне
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что в городе Вишневом Киевской области, где произошел взрыв, склад с оружием был размещен в жилой зоне, среди домов.

    Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в городе Вишневое в Киевской области, где прогремел взрыв, находился рядом с жилыми домами.

    «Были подробные доклады по ситуации в городе Вишневое после взрыва на складах и пожара», – приводи РИА «Новости» фразу Зеленского из вечернего обращения.

    Он добавил, что подобное произошло вопреки инструкциям и спрашивать за это следует у руководителей структур «Укроборонпрома».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июля в городе Вишневое под Киевом произошли  взрывы на объекте «Укроборонпрома». После серии взрывов в городе  началась эвакуация жителей. Депутат Рады Анна Скороход заявила, что на складе в Вишневом хранились боеприпасы и ракеты к ПВО.

    Зеленский пообещал наказать виновных в хранении боеприпасов в Вишневом.


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    12 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    Зеленский отправил в отставку премьера Украины

    Зеленский отправил в отставку премьера Украины Свириденко

    Зеленский отправил в отставку премьера Украины
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение обновить состав кабинета министров, отправив в отставку главу правительства Юлию Свириденко и анонсировав масштабные кадровые перестановки в силовых ведомствах.

    Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юлию Свириденко с поста премьер-министра страны, передает Bloomberg. На ее место рассматриваются кандидатуры главы государственной нефтегазовой компании Сергея Корецкого или бывшего премьера Дениса Шмыгаля.

    «Кадровые изменения на Украине начнутся для обеспечения реализации обновленной политической стратегии», – заявил украинский лидер. Он добавил, что перестановки затронут также руководителей правоохранительных органов.

    По словам Зеленского, подготовка к зиме является крайне важным приоритетом для государства. Бывшему премьеру предложили возглавить новое направление отношений с ключевым западным партнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский запланировал масштабное обновление состава украинского правительства. В Верховной раде допустили назначение уходящего премьер-министра Юлии Свириденко на должность посла в США. Возможный кандидат на пост главы кабинета министров Сергей Корецкий прошлой осенью констатировал невозможность достижения газовой независимости страны.

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    12 июля 2026, 01:11 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки, тем обрекая остатки боевиков ВСУ в Константиновке, рассказал командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Бизон».

    «Небо до Дружковки перекрыли мы полностью уже. Поэтому ни подносов, ни подвозов, ни подтягивания личного состава у них ничего этого нет уже», – сказал он ТАСС.

    «Бизон» пояснил, что контроль над небом в районе Алексеево-Дружковки лишает ВСУ возможности снабжать оставшиеся группы боевиков в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали бои за Осыково и Алексеево-Дружковку. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке. Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой.


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    11 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Зеленский пообещал наказать виновных в хранении боеприпасов в Вишневом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что должностные лица концерна «Укроборонпром», виновные в хранении боеприпасов рядом с жилыми домами в городе Вишневое под Киевом, будут привлечены к ответственности.

    По его словам, был нарушен прямой запрет на хранение боеприпасов вблизи жилых домов. Лица, ответственные за это, уже известны и будут привлечены к ответственности, передает Газета.Ru.

    Следователи на Украине проверяют действия заместителей руководителей, отвечавших за безопасность.

    Напомним, в городе Вишневое под Киевом произошли взрывы на объекте «Укроборонпрома».

    Депутат Рады Анна Скороход заявила, что на складе в Вишневом хранились боеприпасы и ракеты к ПВО. После серии взрывов в городе началась эвакуация жителей.

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    11 июля 2026, 20:12 • Новости дня
    Российские силовики: Командование ВСУ создает новые механизированные бригады

    Командование ВСУ начало создавать новые механизированные бригады

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская армия разворачивает несколько новых механизированных соединений на севере страны, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование украинской армии создает несколько новых механизированных бригад и командований, сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

    «Командование ВСУ создает несколько новых механизированных бригад: 50-ю, 55-ю, 76-ю и 167-ю отдельные механизированные бригады, воссоздает 38-ю отдельную артиллерийскую бригаду, а также создает несколько новых командований», – сказал собеседник агентства.

    По его данным, новые соединения планируется разместить в северной части на Украине. Источник уточнил, что с высокой долей вероятности на базе этих бригад в дальнейшем будет сформирован новый армейский корпус со своим штабом.

    Ранее Минобороны России сообщало, что с 4 по 10 июля в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России российские войска нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам вооруженных сил Украины.

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    12 июля 2026, 02:41 • Новости дня
    L’AntiDiplomatico указал на сигнал Западу в атаках ВС России по целям в Киеве

    L’AntiDiplomatico: Минобороны России дало Западу четкий сигнал

    Tекст: Катерина Туманова

    Отчет российского Минобороны об очередном ударе ВС страны по украинским целям стал, по мнению авторов портала L’AntiDiplomatico, доходчивым и легко считываемым сигналом западным покровителям Киева.

    «Недавние атаки на два объекта военно-промышленного комплекса в столице и на портовые сооружения Одессы, Черноморска и Измаила продемонстрировали, что нет недостижимых целей», – приводит портал выдержку из отчета российского оборонного ведомства.

    После очередной серии ударов ВС России, в ходе которых, к примеру, были уничтожены уничтожили склады ГСМ ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях или поражены объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ, для российских военных почти не осталось недостижимых целей.

    «Риторика Москвы не нова, но сегодня она стала резче. Кремль давно повторяет, что поток западного оружия не изменит баланс сил на местах. Но теперь это послание наполнено конкретной угрозой», – пишет L’AntiDiplomatico.

    Автор материала указывает на то, что каждая ракетная система, артиллерийское орудие, поставленное США или евроспонсорами Киева, будет считаться законной целью, и любой, кто их перевозит или хранит, подвергается риску быть атакованными.

    «Это не просто военный вопрос, это предупреждение тем, кто продолжает поставлять оружие Украине», – сказано в статье.

    Портал напоминает, как Минобороны  в очередной раз обращает внимание на то, что любые виды оружия, покидающие Запад, в итоге попадают в криминальные сети за пределами Украины.

    «Послание ясно. Западные системы обороны, какими бы совершенными они ни были, недостаточны для защиты ни центров принятия решений, ни линий снабжения. И каждая новая партия оружия, пересекающая границу, в глазах Кремля – всего лишь очередная цель, ожидающая удара», – подчеркнул автор статьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Бачевск в Сумской области. ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок. Армия России 10 июля нанесла удары по военным объектам Украины.


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    11 июля 2026, 20:50 • Новости дня
    На Украине объявили в розыск самовольно покинувшего часть командира бригады ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Командир украинского подразделения Станислав Лучанов тайно покинул место службы на фоне расследования уголовного дела о пропаже мирных жителей в Киевской области, сообщило украинское издание «Новости.LIVE» со ссылкой на оперативное командование «Север».

    Правоохранительные органы разыскивают сбежавшего офицера Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». По данным оперативного командования «Север», военнослужащий самовольно оставил расположение своей части.

    «Командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы, его разыскивают. Местонахождение комбрига устанавливают правоохранители», – отмечается в официальном заявлении.

    Побег произошел на фоне громкого расследования. В ночь на 28 июня из частного дома в Киевской области похитили двух братьев, судьба которых остается неизвестной. По подозрению в совершении этого преступления задержаны девять подчиненных сбежавшего командира.

    Ранее сообщалось, что полковник ВСУ Иван Шныр сбежал с крупной суммой украденных у военнослужащих денег и разворованными средствами украинской армии.

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    11 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    На Украине предсказали исчезновение привычных АЗС
    На Украине предсказали исчезновение привычных АЗС
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Крупные автозаправочные комплексы на Украине могут уступить место простым топливораздаточным пунктам из-за их меньшей уязвимости, заявил основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

    По его словам, удары по топливной инфраструктуре делают привычные современные АЗС с магазинами и кафе слишком уязвимыми, передает «Страна.UA».

    Леушкин отметил, что на смену привычным комплексам могут прийти небольшие пункты с топливораздаточными колонками. «Забывайте про красоту, магазины и длинные хот-доги», – заявил эксперт, описывая возможное будущее автозаправок на Украине.

    Он подчеркнул, что такие изменения формата связаны с необходимостью снижения рисков для бизнеса и инфраструктуры.

    В субботу ударом FPV-дрона была уничтожена АЗС в Шевченковском районе Харькова.

    Ранее российские беспилотники также поразили автозаправочную станцию в Шевченковском районе Харькова.

    Вооруженные силы России за период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок на Украине.

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