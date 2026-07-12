  • Новость часаЭксперт: Задача новой «политической стратегии» Украины – лучше клянчить деньги
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    Удары по портам должны стать частью изоляции Украины
    Сенатор США Линдси Грэм умер через сутки после возвращения из Киева
    Зеленский заявил о смене «политической стратегии» Украины
    Власти Украины запланировали карательные рейды в Черниговской области
    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников
    Российские войска продвинулись на всех направлениях в зоне СВО
    Зеленский отправил в отставку премьера Украины
    Цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана
    Определились все команды-участницы полуфинала ЧМ
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    8 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистской и запрещена) у дефензивы перехватил абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавшего растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чем не повинным людям.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    12 июля 2026, 17:52 • Новости дня

    Лихачев призвал МАГАТЭ отреагировать на обстрел Энергодара украинскими войсками

    Tекст: Дарья Григоренко

    Недавняя атака на Энергодар дает Международному агентству по атомной энергии шанс продемонстрировать готовность оперативно информировать мир об угрозах, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «То, что произошло сегодня утром – идеальная ситуация для МАГАТЭ доказать на деле, а не на словах, приверженность достигнутым всего два дня назад договоренностям о максимальном ускорении информирования мирового сообщества о всех рисках, инцидентах и угрозах, возникающих на территории Энергодара», – заявил Лихачев, слова которого приводит пресс-служба Росатома, передает РИА «Новости»

    Он добавил, что европейские лидеры и международные организации предпочитают игнорировать происходящее, прикрываясь политической корректностью. Консультации с представителями агентства, прошедшие в Калининграде, показали, что судьба сотрудников станции и безопасность объекта волнуют исключительно российскую сторону.

    Ранее Лихачев сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по остановке в Энергодаре погибли четыре мирных жителя, еще несколько человек получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобусную остановку в Энергодаре.

    12 июля 2026, 11:35 • Новости дня
    Сенатор США Линдси Грэм умер через сутки после возвращения из Киева
    Сенатор США Линдси Грэм умер через сутки после возвращения из Киева
    @ Tom Williams/CQ Roll Call/Sipa USA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Влиятельный американский политик и союзник Дональда Трампа Линдси Грэм ушел из жизни в субботу после внезапной болезни на 72-м году жизни. Еще в пятницу он находился в Киеве, после чего вернулся в Вашингтон.

    Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года. В офисе политика сообщили, что причиной смерти стала «краткая и внезапная болезнь». В субботу вечером экстренные службы прибыли к дому Грэма на Капитолийском холме из-за остановки сердца, передает Bloomberg.

    Агентство отмечает, что еще в пятницу Линдси Грэм находился в Киеве, а затем вернулся в Вашингтон. По данным украинских СМИ, в Киеве сенатор Грэм посетил расположенное глубоко под землей предприятие компании SkyFall, где ему продемонстрировали производимые там ударные беспилотники Vampire, FPV-дроны Shrike и перехватчики БПЛА P1-SUN.

    В воскресенье Дональд Трамп назвал Линдси Грэма одним из величайших людей и сенаторов, отметив, что Грэм был настоящим патриотом Америки, которого будет сильно не хватать.

    Ветеран-республиканец работал в Сенате с 2002 года, а до этого был членом Палаты представителей. В текущем году он боролся за переизбрание на пятый срок, одержав победу на праймериз в июне. Грэм был известен своей жесткой внешнеполитической позицией и поддержкой Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм скончался после непродолжительной болезни.

    Накануне законодатели согласовали с администрацией Дональда Трампа обновленный законопроект об антироссийских санкциях.

    В июне политик анонсировал скорое одобрение дополнительных ограничительных мер против Москвы.

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    11 июля 2026, 19:47 • Новости дня
    Умер народный артист России Юрий Смирнов

    Актер Театра на Таганке Юрий Смирнов умер в возрасте 87 лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Известный российский актер, народный артист РФ Юрий Смирнов ушел из жизни на 88-м году жизни.

    Народный артист России, актер труппы Театра на Таганке Юрий Смирнов умер в возрасте 87 лет, передает ТАСС. О кончине известного деятеля искусств сообщил представитель культурного учреждения.

    «Ушел из жизни действующий артист нашего театра Юрий Смирнов. Обстоятельства уточняются. Ему было 87 лет», – рассказала собеседница агентства.

    Смирнов до последнего выходил на сцену, на август был запланирован спектакль, где он был задействован.

    «Никто не мог этого ожидать. Для нас это было внезапно. Юрий Николаевич умер у себя дома», – сообщили в театре.

    Ранее на 60-м году жизни умер актер Мастерской Петра Фоменко Евгений Калинцев.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    12 июля 2026, 09:50 • Новости дня
    Минобороны назвало цели групповых ударов в портах Одессы и Черноморска
    Минобороны назвало цели групповых ударов в портах Одессы и Черноморска
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высокоточное оружие и беспилотники уничтожили места хранения горючего, склады вооружений и транспортные суда украинской армии на побережье Черного моря, сообщило Минобороны России.

    В ночь на 12 июля Вооруженные силы Российской Федерации осуществили групповые удары по военным объектам, передает Минобороны. Для проведения операции применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

    Целями стали объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, которые противник использовал для разгрузки и хранения военных грузов. Так, в порту Одессы (государственное предприятие «Одесский морской торговый порт») уничтожены объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также логистического центра транспортной компании «Одтранс», осуществляющей перевозку грузов военного назначения.

    Кроме того, в порту Черноморска (государственное предприятие «Морской торговый порт «Черноморск») поражены объекты инфраструктуры перегрузочного центра, используемого для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары для хранения горюче-смазочных материалов.

    Помимо береговой инфраструктуры, существенный урон нанесен транспортным средствам. В акватории Черноморска поражены два сухогруза и морской паром, обеспечивавшие логистику украинской армии. Также уничтожен патрульный катер, осуществлявший прикрытие морских поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские войска нанесли массированный удар по портам Одесской области.

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    11 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    В Германии обнаружили секретный завод по производству дронов для ВСУ

    NYT: В Германии обнаружили секретный завод по производству дронов для ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На юге Германии работает засекреченное предприятие, где собирают оснащенные искусственным интеллектом ударные беспилотники для нужд украинской армии, пишет The New York Times.

    На территории Германии функционирует тайный завод компании Helsing SE, выпускающий дроны для Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». Производство тщательно скрывается во избежание возможных диверсий.

    «Название компании Helsing нигде не фигурирует: руководство опасается, что завод может стать мишенью для диверсий или атак, учитывая, что тысячи собранных здесь дронов были задействованы в боевых действиях на Украине», – пишет The New York Times.

    В случае возникновения угрозы предприятие способно сменить дислокацию всего за один день.

    На объекте трудятся около ста человек, прошедших строгую проверку и подписавших документы о неразглашении. Основной выпускаемой моделью является ударный беспилотник HX-2 весом 12 килограммов, оснащенный искусственным интеллектом. Стоимость одного такого аппарата составляет порядка 17,5 тыс. евро.

    Компания Helsing SE была основана в 2021 году при финансовой поддержке венчурного фонда создателя Spotify Даниэля Эка. Одним из соучредителей предприятия выступил бывший советник немецкого министерства обороны Гундберт Шерф.

    Ранее Германия заявила о планах открыть «совместное» с Украиной производство ударных беспилотников дальнего действия.

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    12 июля 2026, 02:09 • Новости дня
    Названо число мобилизованных в армию на Украине с 2024 года
    Названо число мобилизованных в армию на Украине с 2024 года
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С июля 2024 года около 1 млн человек мобилизовали в ряды ВСУ , сообщили в российских силовых структурах.

    «Любопытно, что киевский режим признает, что ежемесячно в стране мобилизуют около 30 тыс. человек (за год почти 500 тыс). Таким образом, с июля 2024 года в ВСУ было мобилизовано около миллиона человек – оценочная численность сегодняшней украинской армии», – сообщил источник ТАСС.

    Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. Власти предпринимают усилия для предотвращения уклонения мужчин призывного возраста от службы.

    В социальных сетях регулярно появляются видеозаписи силовых задержаний и конфликтов местных жителей с представителями военкоматов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под мобилизацию на Украине попали научные сотрудники. Киев разрешил частным компаниям нанимать иностранных наемников для ВСУ. Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове.


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    12 июля 2026, 11:34 • Новости дня
    Марин Ле Пен увеличила отрыв на выборах во Франции
    Марин Ле Пен увеличила отрыв на выборах во Франции
    @ Christian Hartmann/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кандидат от крайне правых Марин Ле Пен увеличила отрыв от конкурентов в предвыборной гонке, набрав до 35,5% голосов потенциальных избирателей благодаря снятию судебного запрета.

    Популярность политика заметно возросла в преддверии президентских выборов, намеченных на апрель следующего года, передает Bloomberg. Согласно последнему опросу, в первом туре она может получить от 34% до 35,5% голосов, что на три пункта больше мартовских показателей. Ее ближайшим конкурентом станет бывший премьер-министр Эдуар Филипп с 19% поддержки.

    Рост рейтингов произошел после того, как апелляционный суд Парижа разрешил лидеру партии участвовать в кампании. Судьи сократили срок запрета на выдвижение кандидатуры с пяти лет до 15 месяцев, которые уже истекли. При этом политику назначили один год тюрьмы, который она, скорее всего, отбудет с электронным браслетом без реального заключения.

    «Она лидирует среди пенсионеров и в крупных городах, а среди работающего населения идет ноздря в ноздрю с Эдуаром Филиппом. То, что раньше было ее слабыми местами, больше таковыми не является», – заявил глава социологической службы Elabe Бернар Сананес.

    Исследование показало, что во втором туре, который пройдет второго мая, лидер «Национального объединения» обойдет всех соперников. Сама кандидат намерена обжаловать приговор в верховном суде и рассчитывает на итоговую победу в президентской гонке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Парижа сократил срок запрета избираться для Марин Ле Пен до 45 месяцев. После этого политик заявила о намерении баллотироваться на пост президента Франции.

    Правительство страны назначило первый тур президентских выборов на 18 апреля 2027 года.

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    12 июля 2026, 07:11 • Новости дня
    Определились все команды-участницы полуфинала ЧМ
    Определились все команды-участницы полуфинала ЧМ
    @ Tom Weller/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После победы сборной Аргентины над соперниками из Швейцарии стали известны все команды-полуфиналисты чемпионата мира по футболу.

    По итогам отборочных матчей, сборная Аргентины сыграет с командой Англии, игра состоится 15 июля, передает ТАСС.

    Сборные Франции и Испании в матче 14 июля сразятся за свой билет в финал.

    Матч за третье место состоится 18 июля. Финал состоится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, билеты на игру Англии и Норвегии перепродавали за миллион долларов. Новый вид морского слизня назвали в честь вратаря Возиньи из Кабо-Верде. Месси объяснил слезы после волевой победы над сборной Египта.


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    12 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Зеленский заявил о смене «политической стратегии» Украины
    Зеленский заявил о смене «политической стратегии» Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский лидер планирует масштабные кадровые перестановки в правительстве, включая замену главы кабинета министров.

    Владимир Зеленский собирается сменить  «политическую стратегию» Украины, для чего готовится обновить состав украинского правительства и отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

    «На Украине начнутся и кадровые изменения... Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для изменений требуется обновление кабинета министров», – сообщил Зеленский.

    Политик уточнил, что предложил Свириденко взять на себя руководство новым направлением. Ротации в кабмине он намерен провести совместно с депутатами парламента.

    Напомним, в июле 2025 года Верховная рада отправила в отставку Дениса Шмыгаля, после чего правительство возглавила бывший министр экономики Юлия Свириденко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Верховная рада Украины утвердила увольнение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

    Владимир Зеленский предложил на эту должность кандидатуру Юлии Свириденко. Украинский парламент проголосовал за ее назначение главой правительства.

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    11 июля 2026, 20:21 • Новости дня
    Актер Сигал съязвил по поводу легитимности Зеленского

    Стивен Сигал высмеял истекший срок президентских полномочий Владимира Зеленского

    Tекст: Мария Иванова

    Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал с иронией отреагировал на упоминание статуса Владимира Зеленского, чье законное пребывание у власти завершилось более двух лет назад.

    Актер и режиссер удивился тому, что Владимира Зеленского продолжают называть главой государства, передает РИА «Новости».

    В беседе с журналистами швейцарского издания Weltwoche он отреагировал на упоминание политика соответствующим титулом. «Разве он президент? Я не знал, что он все еще президент. Прошу прощения», – сказал артист.

    Официальный срок полномочий Зеленского подошел к концу еще 20 мая 2024 года. Голосование на Украине тогда решили не проводить, объяснив этот шаг введенным военным положением и продолжающейся всеобщей мобилизацией.

    В декабре 2025 года американский политик Дональд Трамп также указывал на необходимость проведения избирательной кампании. Он охарактеризовал Зеленского как диктатора без выборов и подчеркнул падение его рейтинга до 4%.

    Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche рассказал о начале дружбы с российским президентом Владимиром Путиным.

    Он также заявил о нулевой вероятности капитуляции России на фоне расширения НАТО.

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    12 июля 2026, 13:50 • Новости дня
    Эксперт: Удары по одесским портам кратно сократят ресурсы ВСУ

    Эксперт Анпилогов: Удары по одесским портам выбивают важнейший узел логистики ВСУ

    Эксперт: Удары по одесским портам кратно сократят ресурсы ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Подавляющая часть мощностей портов Одессы и Черноморска приспособлена для доставки грузов в интересах ВСУ. Поэтому российские удары по этим объектам кратно снизят объемы ресурсов, получаемых украинскими силами с Запада, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Одесса и Черноморск используются Украиной в рамках так называемого дунайского экспресса, чтобы перебрасывать грузы военного назначения. В светлое время суток сухогрузы или танкеры идут по Дунаю либо вдоль румынского побережья и останавливаются перед границей украинских территориальных вод. С наступлением темноты они быстро проскакивают эти три десятка километров до украинских портов», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «На Банковой понимают, что Россия не будет топить какие бы ты не было суда в румынских территориальных водах, поскольку это, по сути, является актом объявления войны. Поэтому Киев использует этот маршрут для доставки разрядных грузов для нужд ВСУ. Одесса и Черноморск являются крупнейшими портами Украины с самым большим товарооборотом и развернутым причальным фронтом», – продолжил собеседник.

    «В Черноморске целая бухта с двух сторон застроена причалами. Судя по всему, подавляющая часть мощностей морского порта, судоремонтных и рыбных предприятий, элеваторов в последние годы была приспособлена для доставки грузов в интересах ВСУ», – указал спикер.

    «Россия сейчас выполняет задачи по выбиванию важнейшего узла логистики, которым на Украину доставляются топливо, запчасти для военной техники, боеприпасы и БПЛА. Даже самый маленький сухогруз способен нести столько груза, сколько полноценный железнодорожный состав. Это часть комплексной работы по сокращению экспорта в интересах ВСУ. В итоге украинские силы будут получать кратно меньше ресурсов», – отметил аналитик.

    Он напомнил, что российские силы уничтожают также железнодорожную инфраструктуру, тепловозы и электровозы. «Украина вынуждена использовать короткие составы с четырьмя-пятью цистернами, быстро перегоняя их между станциями. Также они снимают с маршрутов пассажирские поезда и прячут их под мостовыми переходами, чтоб не попасть под удар наших БПЛА», – указал Анпилогов.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Мах сообщило о групповых ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и БПЛА в зоне СВО. «Поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда», – говорится в посте.

    «Кроме того, в порту Черноморска поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия», – указывается в сообщении.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о системном и целенаправленном разрушении Россией южного логистического плеча противника и уничтожении распределенной военной промышленности Украины.

    Видео российских ударов по объектам в порту Черноморска смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Мах.

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    12 июля 2026, 11:48 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана

    NYT: Цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очередной удар по торговому судну в Ормузском проливе спровоцировал ответные действия США и поставил под угрозу стабильность мировых энергетических рынков, сообщили СМИ.

    Цена нефти Brent достигла 76 долларов за баррель, превысив довоенные показатели на 5%, пишет The New York Times. Судоходство в Ормузском проливе упало до критического минимума. В четверг маршрутом воспользовались всего 22 судна, хотя до конфликта их число превышало 130 в день.

    По данным Международного энергетического агентства, июньское перемирие временно увеличило экспорт из Персидского залива до 16 млн баррелей в сутки. Дальнейшее восстановление поставок зависит от быстрого снижения напряженности. Сейчас аналитики опасаются падения спроса, ведь бензин в США остается на 30% дороже довоенного уровня.

    Торговые суда избегают заминированного центра пролива и идут вдоль побережья Омана под защитой флота США. Это вызывает недовольство Тегерана, который атакует корабли в оманских водах. «Иран хотел бы, чтобы по оманскому коридору ничего не шло, но они не смогли остановить все происходящее», – заявил эксперт Колумбийского университета Дэниел Стернофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном.

    После серии американских военных ударов по исламской республике цены на нефть подскочили почти на 3%.

    На фоне этих массированных атак транзит танкеров через Ормузский пролив практически остановился.

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    11 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    Делегацию Качиньского освистали на мероприятиях годовщины Волынской резни

    Поляки освистали делегацию Качиньского на мемориале жертвам Волынской резни

    Tекст: Мария Иванова

    Десятки тысяч участников траурной церемонии в польской Домоставе встретили гулом и нецензурной бранью депутатов от оппозиционной партии «Право и справедливость» при возложении венков.

    Десятки тысяч человек собрались у памятника жертвам украинских националистов, где состоялось богослужение и было зачитано обращение президента Польши Кароля Навроцкого, передает РИА «Новости». После официальной части политические силы начали возлагать венки к мемориалу.

    Когда диктор объявил выход депутатов от партии «Право и справедливость», собравшиеся начали громко свистеть. В адрес политиков и их лидера Ярослава Качиньского посыпались оскорбления, в том числе с использованием нецензурной лексики.

    При этом появление председателя праворадикальной «Конфедерации польской короны» Гжегожа Брауна вызвало у толпы воодушевление. Ранее лидер партии неоднократно отличался ксенофобскими заявлениями, за которые прокуратура пыталась привлечь его к ответственности.

    Траурные акции проходят по всей стране в память о массовых убийствах польского населения украинскими националистами в 1939-1945 годах. Пик расправ пришелся на 1943-1945 годы. Варшава официально признала эти события геноцидом, возложив ответственность на ОУН-УПА (экстремистские запрещенные в РФ организации).

    В субботу Навроцкий назвал прославление бандеровцев призывом к новой резне.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал появление в Варшаве стены памяти жертв Волынской резни.

    Министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Киеву конфронтацией из-за отказа чтить память погибших поляков.

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    12 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Умер американский сенатор Линдси Грэм

    Американский сенатор Линдси Грэм скоропостижно скончался после болезни

    Умер американский сенатор Линдси Грэм
    @ Felix Harhager/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сенатор США Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) скончался после непродолжительной внезапной болезни, сообщает офис сенатора.

    О смерти государственного деятеля сообщили представители его аппарата в социальной сети X, передает РИА «Новости». «Вечером в субботу 11 июля сенатор США Линдси Грэм скончался от непродолжительной и внезапной болезни», – отмечается в официальном заявлении.

    Ранее американский законодатель был официально внесен властями Российской Федерации в перечень террористов и экстремистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росфинмониторинг внес американского политика в перечень террористов и экстремистов.

    В прошлом году сенатор пригрозил Москве сменой санкционных правил.

    Месяцем ранее американская администрация обсуждала с ним формулировки нового законопроекта для расширения ограничений против России.

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    12 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Зеленский признал размещение военного склада в Вишневом в жилой зоне

    Зеленский признал размещение военного склада в жилой зоне Вишневого

    Зеленский признал размещение военного склада в Вишневом в жилой зоне
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что в городе Вишневом Киевской области, где произошел взрыв, склад с оружием был размещен в жилой зоне, среди домов.

    Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в городе Вишневое в Киевской области, где прогремел взрыв, находился рядом с жилыми домами.

    «Были подробные доклады по ситуации в городе Вишневое после взрыва на складах и пожара», – приводи РИА «Новости» фразу Зеленского из вечернего обращения.

    Он добавил, что подобное произошло вопреки инструкциям и спрашивать за это следует у руководителей структур «Укроборонпрома».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июля в городе Вишневое под Киевом произошли  взрывы на объекте «Укроборонпрома». После серии взрывов в городе  началась эвакуация жителей. Депутат Рады Анна Скороход заявила, что на складе в Вишневом хранились боеприпасы и ракеты к ПВО.

    Зеленский пообещал наказать виновных в хранении боеприпасов в Вишневом.


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    11 июля 2026, 19:39 • Новости дня
    В Турции назвали спекуляциями слухи о перепродаже российских С-400

    Власти Турции опровергли слухи о перепродаже российских зенитных систем С-400

    Tекст: Мария Иванова

    Правящая партия Турции опровергла информацию о возможной перепродаже российских зенитных ракетных систем С-400 третьим странам в обмен на истребители F-35.

    Заместитель председателя Партии справедливости и развития Хасан Ялчин назвал спекуляциями сообщения о передаче российских комплексов С-400 другим государствам, передает ТАСС. Он также отверг связь этого вопроса с возвращением Анкары в американскую программу по производству истребителей F-35.

    «Обсуждаются различные спекуляции. Вопрос С-400 абсолютно не связан с проблемой F-35. <…> Если вновь возникнет вопрос продажи [С-400] другой стране, то можно будет провести переговоры с Россией и страной-покупателем. Но обсуждать эти вещи сейчас, основываясь на спекуляциях, мне кажется не очень разумным», – заявил политик в эфире местного канала.

    Ранее турецкая пресса сообщила о возможной перепродаже систем ПВО одной из стран Персидского залива, среди которых назывались ОАЭ и Катар. Официальная Анкара эти данные пока не комментировала.

    Турция приобрела четыре дивизиона ЗРС С-400 за 2,5 млрд долларов в 2017 году. Вследствие этой сделки Соединенные Штаты исключили республику из программы разработки истребителей нового поколения F-35.

    Ранее в субботу МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400.

    Накануне турецкая газета Hurriyet опубликовала данные о тайной продаже комплексов С-400 одному из государств Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи этих вооружений сверхчувствительной.

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