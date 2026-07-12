Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?8 комментариев
Лихачев призвал МАГАТЭ отреагировать на обстрел Энергодара украинскими войсками
Недавняя атака на Энергодар дает Международному агентству по атомной энергии шанс продемонстрировать готовность оперативно информировать мир об угрозах, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
«То, что произошло сегодня утром – идеальная ситуация для МАГАТЭ доказать на деле, а не на словах, приверженность достигнутым всего два дня назад договоренностям о максимальном ускорении информирования мирового сообщества о всех рисках, инцидентах и угрозах, возникающих на территории Энергодара», – заявил Лихачев, слова которого приводит пресс-служба Росатома, передает РИА «Новости»
Он добавил, что европейские лидеры и международные организации предпочитают игнорировать происходящее, прикрываясь политической корректностью. Консультации с представителями агентства, прошедшие в Калининграде, показали, что судьба сотрудников станции и безопасность объекта волнуют исключительно российскую сторону.
Ранее Лихачев сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по остановке в Энергодаре погибли четыре мирных жителя, еще несколько человек получили ранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобусную остановку в Энергодаре.