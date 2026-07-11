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    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    15 комментариев
    11 июля 2026, 03:25 • Новости дня

    Новый вид морского слизня назвали в честь вратаря Возиньи из Кабо-Верде

    В честь вратаря Возиньи из Кабо-Верде назвали новый вид слизня

    Tекст: Катерина Туманова

    Биолог Ортеа назвал открытый вид красного слизня именем кабовердианского вратаря, а обнаруженный в Карибском море красный моллюск получил название Aldisa vozinha в честь голкипера сборной Кабо-Верде.

    Новый вид морского слизня был назван в честь вратаря сборной Кабо-Верде по футболу Возиньи. Об этом сообщается в научной работе биолога Хесуса Ортеа, опубликованной на платформе ResearchGate, передает РИА «Новости».

    В своей работе Ортеа подчеркнул выдающуюся роль 40-летнего голкипера в выступлении сборной Кабо-Верде на чемпионате мира.

    Ученый отметил, что красный цвет нового вида напоминает о дебютной встрече кабовердианцев на мировых первенствах против команды Испании, известной под прозвищем La Roja (Красные). В той игре Возинья совершил семь сейвов, матч завершился со счетом 0:0.

    Кабовердианцы завершили групповой этап на втором месте в квартете H, сыграв вничью с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией. В 1/16 финала они уступили аргентинцам в дополнительное время со счетом 2:3.

    Возинья стал рекордсменом среди вратарей по количеству подписчиков в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), собрав более 28 млн.

    Почетный профессор Университета Овьедо Хесус Ортеа в 2023 году получил медаль «За заслуги» в Кабо-Верде за исследования морской фауны. Ранее биолог уже называл открытые виды в честь футболистов, включая бывшего вратаря сборной Коста-Рики Кейлора Наваса и нападающего Кини.


    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    8 июля 2026, 10:34 • Новости дня
    Странные металлы заставили физиков переписать законы электричества

    New Scientist: Физики пересмотрели природу электричества из-за странных металлов

    Странные металлы заставили физиков переписать законы электричества
    @ Manfred Bail//imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи наткнулись на необычное сопротивление в ряде материалов, которое заставляет пересмотреть классические законы протекания тока и приблизиться к разгадке высокотемпературной сверхпроводимости.

    Около 40 лет назад физики обнаружили материалы, проводящие ток с нулевым сопротивлением при неожиданно высоких температурах, пишет New Scientist. Однако ученые упустили из виду другую особенность этих веществ: при нагревании они демонстрировали странный тип сопротивления, не поддающийся объяснению существующими теориями.

    В обычных проводниках сопротивление растет пропорционально квадрату температуры, тогда как в странных металлах эта зависимость оказалась линейной.

    «Должно быть что-то в этом, что дает ответ», – заявил физик-теоретик Субир Сачдев из Гарвардского университета. Классическая физика объясняет проводимость движением электронов или квазичастиц, которые сталкиваются друг с другом, создавая сопротивление. Однако в странных металлах линейный рост сопротивления противоречил поведению квазичастиц, что заставило ученых искать новые объяснения.

    В последние годы исследователи предложили несколько гипотез. Одна из них связывает линейное сопротивление с квантовыми флуктуациями электронов на грани фазовых переходов. Эксперименты с использованием пучков нейтронов подтвердили, что эти колебания синхронно изменяются с температурой. Другая теория, предложенная Сачдевом и его коллегами, опирается на принципы голографии и описывает электричество в странных металлах как квантовый суп, подчиняющийся универсальным законам, не связанным с отдельными частицами.

    Теоретики надеются, что разгадка тайны странных металлов поможет понять механизмы сверхпроводимости при комнатной температуре. Хотя точных ответов пока нет, ученые продолжают искать истину, объединяя различные подходы и концепции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские исследователи синтезировали гибридную структуру для устройств памяти нового поколения.

    Специалисты НИУ МИЭТ создали гибкий материал для преобразования магнитного поля Земли в электрический ток.

    Отечественные ученые представили эластичный композит для гибкой электроники.

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    8 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    The Guardian: УЕФА может помешать возвращению России в мировой футбол
    The Guardian: УЕФА может помешать возвращению России в мировой футбол
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Союз европейских футбольных ассоциаций намерен воспрепятствовать допуску российских команд к соревнованиям, несмотря на недавнее разрешение Международного олимпийского комитета, пишет The Guardian.

    Европейские функционеры планируют не допустить российскую сборную до участия в турнирах, передает Интерфакс со ссылкой на британскую газету The Guardian. Против возвращения отечественных футболистов активно выступают ассоциации Англии, Германии и Франции.

    «Нет реальной перспективы того, что Россию примут назад в европейский футбол и, соответственно, на чемпионат мира, потому что, несмотря на то, что это турнир Международной федерации футбола, отборочный турнир для европейских стран курируется УЕФА», – отмечают источники издания.

    Позиция организации также связана с предстоящими выборами президента союза. Ожидается, что Александер Чеферин попытается переизбраться на свой пост в 2027 году. В связи с этим маловероятно, что он решит пойти против воли своих ключевых избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские СМИ сообщили о нежелании ФИФА и УЕФА возвращать российские команды.

    Месяцем ранее УЕФА отстранил отечественные клубы от участия в еврокубках сезона-2026/27.

    При этом президент ФИФА Джанни Инфантино призвал пересмотреть санкции против российских футбольных коллективов.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    10 июля 2026, 01:32 • Новости дня
    Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ по футболу
    Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ по футболу
    @ IMAGO/Eduardo Carmim/SPP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Сборная Франции обыграла команду Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, сообщают информационные агентства.

    Матч в Бостоне завершился со счетом 2:0. Голы забили Килиан Мбаппе на 60-й минуте и Усман Дембеле на 66-й. В первом тайме Мбаппе не реализовал пенальти, а на 77-й минуте был заменен из-за повреждения, передает РИА «Новости».

    По данным статистического портала Opta, Мбаппе, отдавший голевую передачу Дембеле, довел число результативных действий на чемпионате мира до десяти. Форвард стал единственным игроком в истории турнира, добравшимся до этой отметки на двух мировых первенствах.

    С 20 голами он идет вторым в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира, уступая аргентинцу Лионелю Месси, на счету которого 21 мяч.

    В полуфинале чемпионата мира сборная Франции 14 июля сыграет с победителем матча между действующими чемпионами Европы испанцами и командой Бельгии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лос-Анджелесе 10 июля состоится матч между Испанией и Бельгией. В субботу, 11 июля, пройдут сразу две встречи. В Майами путевку в следующий раунд разыграют Норвегия и Англия, а в Канзас-Сити встретятся команды Аргентины и Швейцарии.

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    8 июля 2026, 05:21 • Новости дня
    Месси объяснил слезы после волевой победы над сборной Египта
    Месси объяснил слезы после волевой победы над сборной Египта
    @ IMAGO/WILLIAM VOLCOV/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Капитан аргентинской сборной Лионель Месси пояснил, что заплакал от радости и облегчения после тяжелого матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором команда Аргентины отыгрались со счета 0:2.

    Месси не смог сдержать эмоций после финального свистка в матче против национальной команды Египта, завершившегося со счетом 3:2. Футболист признался, что его реакция была вызвана желанием продолжить выступление на турнире, передает ТАСС.

    «Нет, это была небольшая радость, облегчение, потому что мы хотели продолжать борьбу, и это не могло закончиться сегодня, мы не хотели завершать выступление», – ответил Месси на вопрос журналистов о том, не связаны ли слезы с мыслями о возможном последнем матче за сборную.

    Спортсмен добавил, что эмоции стали результатом напряженной игры и проделанной работы. По его мнению, аргентинская команда заслужила право идти дальше. Футболист подчеркнул, что отыгрываться со счета 0:2 всегда непросто, однако его коллектив никогда не сдается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины обыграла египтян в матче 1/8 финала со счетом 3:2.

    В этой встрече Лионель Месси установил рекорд результативности для шести игр плей-офф подряд.

    Ранее на групповом этапе турнира капитан команды уже плакал из-за пережитых трудных дней.

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    10 июля 2026, 10:34 • Новости дня
    Празднование победы Франции на ЧМ закончилось гибелью девушки

    Во Франции болельщица погибла под колесами тягача после четвертьфинала ЧМ

    Tекст: Мария Иванова

    В департаменте Нор на севере Франции во время ночных уличных торжеств после четвертьфинала ЧМ погибла 17-летняя болельщица сборной страны.

    По данным газеты газета La Voix du Nord, трагедия произошла в ночь на 10 июля в департаменте Нор на севере страны. Жертвой стала 17-летняя девушка.

    Во время празднования победы национальной команды девушка забралась на раму тягача позади кабины. При повороте на круговом перекрестке она сорвалась и упала под задние колеса машины, передает ТАСС. Прибывшие врачи скорой помощи пытались реанимировать пострадавшую, но спасти ее не удалось. Водитель тягача задержан.

    Поводом для массовых гуляний стала победа сборной Франции над командой Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинале чемпионата мира. В полуфинале французы сыграют с победителем матча Испания – Бельгия, следующая игра сборной назначена на 14 июля.

    Ранее в центре Гренобля автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов во время празднования победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов, пострадали четыре человека.

    В Париже автомобиль въехал в группу фанатов ПСЖ после победы над «Арсеналом», тогда были ранены не менее трех человек.


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    8 июля 2026, 09:40 • Новости дня
    Ученые рассказали о способе приучить мужчин к домашним обязанностям

    Daily Mail: Мужчин можно обучить домашним делам

    Tекст: Катерина Туманова

    Исследователи из Токийского университета обнаружили, что одно двухчасовое занятие может убедить мужчин уделять значительно больше времени уходу за детьми.

    Специалисты выяснили, что короткие образовательные программы кардинально меняют поведение мужчин в семье, сообщает токийский Центр исследований и образования в области оценки программ.

    В эксперименте приняли участие более 1200 сотрудников японских компаний. Им предложили пройти семинар по балансу между работой и личной жизнью.

    «Обучение увеличило время, которое отцы могут уделять уходу за детьми в выходные дни… особенно те, у кого маленькие дети», – заявил профессор Токийского университета Синтаро Ямагути.

    Тренинг оказался эффективнее обычного информирования. Мужчины начали тратить на ребенка на час больше, пишет Daily Mail.

    Благодаря этому жены участников эксперимента смогли увеличить количество оплачиваемых рабочих часов в среднем на 3,6 часа в неделю. Кроме того, время матерей на работу по дому сократилось почти на три часа. Прежние научные работы показывали, что справедливое распределение обязанностей повышает женское либидо.

    Результаты исследования показывают, что вместо того, чтобы быть безнадежными в домашних делах, некоторым мужчинам может потребоваться небольшая помощь на месте, чтобы изменить свои привычки.

    «Значительная часть нового участия отцов в воспитании детей происходила, когда родители проводили время с детьми, поэтому фактическое освобождение времени матерей заключалось в сокращении примерно на 2,6 часа работы по дому», – отметили ученые.

    Профессор Ямагучи добавил, что проведенное обучение послужило толчком к пересмотру общего разделения труда в семье, а не просто к передаче обязанностей по уходу за детьми».

    Отцы, прошедшие обучение, тратили примерно на один час больше в день на уход за детьми в выходные дни, при этом наибольший прогресс наблюдался среди тех, у кого дети были в возрасте пяти лет и младше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, резкая смена образа жизни после рождения ребенка часто провоцирует у мужчин послеродовую депрессию. Ученые из Окленда выяснили, что избалованные дети могут вырасти психопатами. Польские ученые выяснили, что рождение ребенка временно снижает любовь к партнеру.

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    10 июля 2026, 10:15 • Новости дня
    Ученые переписали математические основы термодинамики

    New Scientist: Физики пересмотрели математические основы термодинамики

    Tекст: Мария Иванова

    Для укрепления фундамента классической термодинамики исследователи применили калибровочную теорию, которая позволяет геометрически описать скрытые свойства тепла и энергии.

    Физики решили переосмыслить математический фундамент термодинамики с помощью концепций квантовой теории поля, пишет New Scientist.

    Брайан Робертс из Лондонской школы экономики и политических наук предложил использовать калибровочную теорию, которая обычно применяется для описания ненаблюдаемых свойств объектов.

    Ученый считает, что термодинамика имеет два уровня: доступный, из которого можно извлечь работу, и скрытый, представляющий собой тепло. «Есть как бы два уровня термодинамики. Есть доступный уровень, вещи, из которых можно извлечь работу, потому что вы можете как бы схватиться за них и перемещать – как поршень, который входит и выходит из двигателя», – отметил Робертс. Тепло, по его мнению, является скрытым вкладом в энергию.

    Новый подход позволяет определить температуру и энтропию через геометрические проекции, что упрощает их применение к различным системам, включая черные дыры. Предварительные эксперименты с молекулярными соединениями уже указывают на возможность существования термодинамического аналога эффекта Ааронова-Бома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее физики пересмотрели классические законы протекания тока из-за необычного сопротивления в странных металлах.

    В феврале российские ученые открыли новые обобщенные системы для моделирования сложных динамических эффектов из математической физики.

    В январе математик Иван Ремизов вывел универсальную формулу для аналитического решения нерешаемых почти двести лет дифференциальных уравнений.

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    8 июля 2026, 14:09 • Новости дня
    The Telegraph сообщила о нежелании ФИФА и УЕФА возвращать российские команды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ближайшее время не планируют допускать российские клубы и сборные к участию в международных турнирах, сообщает The Telegraph.

    ФИФА и УЕФА пока не собираются допускать российские клубы и национальные сборные к участию в международных соревнованиях, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

    Накануне Международный олимпийский комитет отменил рекомендации, ограничивающие участие российских спортсменов в мировых первенствах. Позже журналист Sky News Роб Харрис отметил, что ФИФА планирует рассмотреть возможность следования новым указаниям МОК касательно снятия запретов с российских сборных.

    Напомним, в феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от турниров на неопределенный срок. Однако в июне ФИФА позволила юношеской сборной России участвовать в чемпионате мира и фестивале среди игроков до 15 лет, которые пройдут в Азербайджане с 22 по 31 октября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, евродепутаты раскритиковали ФИФА за допуск россиян на юниорский турнир.

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    8 июля 2026, 12:05 • Новости дня
    В Казани показали самый маленький в мире радиолокационный спутник

    Самый маленький радиолокационный спутник в мире показали в Казани

    Tекст: Мария Иванова

    Уникальный космический аппарат «Аист-СТ» весом всего 30 килограммов и предназначенный для детального мониторинга земной поверхности и ледовой обстановки показали на выставке «Дрон экспо – 2026» в Казани.

    Отечественную новинку продемонстрировали участникам Международной выставки-форума беспилотных авиационных систем «Дрон экспо – 2026», передает ТАСС.

    Аппарат разработали специалисты Специального технологического центра из Петербурга совместно с учеными Самарского университета имени Королева.

    «Данный аппарат сейчас в двух экземплярах функционирует на орбите Земли, и мы с него ежедневно получаем снимки. Аппарат позволяет получать разрешение на местности порядка 2,5 метров, имеет полосу захвата порядка 30 километров», – рассказал представитель компании-разработчика.

    Специалисты отмечают, что миниатюрный спутник отлично подходит для контроля ледовой обстановки на трассе Северного морского пути. Кроме того, техника способна отслеживать состояние Мирового океана и оперативно фиксировать разливы нефти.

    Проект реализован при поддержке фонда Space-Pi для привлечения школьников и студентов к космическим технологиям. Запуск аппаратов состоялся в конце 2025 года с космодрома Восточный на ракете-носителе «Союз-2.1б». Спутники могут вести наблюдение сквозь плотные облака.

    Накануне сообщалось, что в России собрали летный образец новейшего спутника ДЗЗ КОЭН.

    Ранее специалисты испытали макет спутника дистанционного зондирования Земли EOS-O.

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    9 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Тренер петербургского «Зенита» Семак признан лучшим наставником сезона

    Тренер петербургского «Зенита» Семак получил награду как лучший наставник сезона

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный тренер футбольного «Зенита» Сергей Семак признан лучшим наставником сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

    Руководитель футбольного клуба «Зенит» из Петербурга официально признан лучшим наставником прошедшего сезона в Российской премьер-лиге, передает РИА «Новости». Торжественная церемония вручения наград премии «Герои РПЛ» за сезон-2025/26 состоялась 9 июля в московском киноцентре «Мосфильм».

    Победитель определился в результате совместного выбора поклонников футбола, представителей прессы и независимых экспертов. За престижную награду также боролись наставник калининградской «Балтики» Андрей Талалаев и главный тренер краснодарской команды Мурад Мусаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, петербургский клуб завоевал одиннадцатый чемпионский титул в своей истории. В начале мая сине-бело-голубые возглавили турнирную таблицу после волевой победы над ЦСКА.

    Перед зимней паузой команда Сергея Семака продлила беспроигрышную серию в турнире до четырнадцати матчей.

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    8 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    Ветеран ЦСКА назвал самую прогрессирующую сборную чемпионата мира

    Ветеран ЦСКА Масалитин назвал Испанию самой прогрессирующей сборной мундиаля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Национальная команда Испании демонстрирует впечатляющий рост по ходу турнира благодаря сыгранности футболистов и высокому уровню взаимопонимания в центре поля, считает легенда ЦСКА Валерий Масалитин.

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высоко оценил игру испанских футболистов, пишет «Газета.Ru».

    «Испания потихонечку набирает кондиции, у них очень хорошие игроки – они сыграны великолепно, в середине поля взаимопонимание у них на высочайшем уровне», – заявил эксперт. По его мнению, команда будет играть еще сильнее.

    Оценивая выступление португальцев, ветеран отметил плохое физическое состояние игроков. Специалист считает, что команда не смогла реализовать свой колоссальный потенциал из-за усталости после длинного клубного сезона. Пик формы футболистов пришелся на внутренние чемпионаты и Лигу чемпионов.

    Напомним, испанцы выбили португальцев из турнира благодаря голу Микеля Мерино на 91-й минуте. Матч стал последним на чемпионатах мира для Криштиану Роналду. За выход в полуфинал испанская команда поборется со сборной Бельгии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании обыграла португальцев в матче одной восьмой финала чемпионата мира.

    Главный тренер проигравшей команды Роберто Мартинес покинул свой пост в связи с истечением контракта.

    А нападающий Криштиану Роналду взял паузу для раздумий о своем спортивном будущем.

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    10 июля 2026, 14:58 • Новости дня
    Российские ученые создали электролит для аккумуляторов нового поколения

    В России создали электролит для аккумуляторов нового поколения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Исследователи из МФТИ и ОИВТ РАН синтезировали инновационный класс органических жидкостей, способный значительно повысить безопасность и функциональность современных элементов питания.

    Ученые МФТИ и ОИВТ РАН предложили использовать производные аммиака – третичные амины – в качестве основы для электролитов. Развитие портативной электроники и электротранспорта требует создания более емких и мощных батарей, где перспективным материалом для электродов выступает металлический литий, пишет канал 360.

    Теоретическая емкость лития существенно превосходит показатели графита, применяемого в современных литий-ионных аккумуляторах. Однако этот металл отличается высокой химической агрессивностью и способен разрушать компоненты электролита. Ранее для решения этой проблемы рассматривались эфиры, но они оказались летучими, горючими и не всегда совместимыми с другими материалами.

    Третичные амины, предложенные отечественными исследователями, отлично сочетаются с металлическим литием и участвуют в формировании надежного защитного слоя. Проведенные контактные тесты с натрием и литием показали, что в среде этих веществ поверхность металлов сохраняет зеркальный блеск. Это доказывает перспективность использования третичных аминов при создании безопасных батарей будущего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская компания CATL представила инновационную натрий-ионную систему для крупных электростанций.

    Ранее стало известно, что инженеры из КНР разработали специальный аэрогелевый изолятор для защиты литий-ионных аккумуляторов от экстремального нагрева. А президент России Владимир Путин наградил молодых отечественных ученых за создание инновационной технологии получения лития.

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    8 июля 2026, 12:15 • Новости дня
    Мартинес ушел из сборной Португалии после вылета с чемпионата мира

    Роберто Мартинес покинул пост главного тренера сборной Португалии

    Tекст: Мария Иванова

    После поражения в одной восьмой финала чемпионата мира испанский специалист Роберто Мартинес завершил работу с португальской сборной в связи с истечением контракта.

    Наставник официально завершил сотрудничество с португальской командой, передает РИА «Новости». Это решение последовало за неудачным выступлением на чемпионате мира 2026 года, где португальцы уступили сборной Испании и покинули турнир.

    Представители федерации выразили признательность специалисту за проделанную работу. «FPF благодарит Мартинеса и его тренерский штаб за профессионализм и преданность делу в течение последних трех с половиной лет, периода, отмеченного победой в Лиге наций 2025 года, а также за самоотверженность, профессионализм и приверженность, с которыми он подошел к проекту, и за то, как он всегда уважал страну и португальский футбол», – говорится в официальном заявлении.

    Сейчас руководство ищет нового наставника, перед которым поставят задачу по продвижению амбиций и культуры побед сборной. По информации прессы, наиболее вероятным преемником считается 71-летний Жорже Жезуш.

    Напомним, что 52-летний испанец руководил сборной с 2023 года. До этого он успешно работал с бельгийской национальной командой, с которой завоевал бронзовые медали на турнире в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании обыграла португальцев в матче одной восьмой финала чемпионата мира.

    Нападающий Криштиану Роналду взял время на раздумья о своем будущем.

    В прошлом году португальские футболисты завоевали титул чемпионов Лиги наций.

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    11 июля 2026, 00:11 • Новости дня
    Испанские футболисты одолели бельгийцев в четвертьфинале мундиаля

    Сборная Испании одолела бельгийцев и прорвалась в полуфинал ЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча команд из Испании и Бельгии в матче 1/4 мундиаля в Лос-Анджелесе завершилась триумфом испанцев, обеспечив им первую путевку в полуфинал с 2010 года.

    Футбольный матч прошел на американском стадионе. В составе победителей точными ударами отметились Фабиан Руис на 30-й минуте и Микель Мерино под занавес игры. Единственный мяч за бельгийцев забил Шарль Де Кетеларе, передает РИА «Новости».

    Победный гол Мерино оформил после выхода на замену во втором матче подряд. При этом испанский голкипер Унаи Симон пропустил мяч впервые на текущем турнире. Его рекордная сухая серия прервалась на отметке 649 минут.

    Ранее лучшее достижение принадлежало итальянскому вратарю Вальтеру Дзенге, который сохранял ворота в неприкосновенности 517 минут на мировом первенстве 1990 года. Теперь за выход в финал испанцы сразятся со сборной Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, определились все пары четвертьфинала чемпионата мира по футболу.


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    8 июля 2026, 14:35 • Новости дня
    Тренер Златко Далич покинул сборную Хорватии по футболу

    Далич завершил девятилетнюю работу на посту тренера сборной Хорватии

    Tекст: Мария Иванова

    Спустя девять лет работы 59-летний специалист Златко Далич принял решение покинуть пост наставника национальной команды Хорватии, с которой завоевал серебро и бронзу чемпионатов мира.

    Хорватский футбольный союз официально подтвердил отставку специалиста, передает ТАСС.

    «Работа в сборной требует принятия множества сложных решений, но это, безусловно, было для меня самым трудным», – признался наставник.

    Бывший тренер отметил, что невероятно гордится завоеванными медалями и достигнутым единством команды с народом. По словам специалиста, поддержка болельщиков заставила задуматься о продолжении карьеры, однако настало подходящее время для ухода. Он подчеркнул, что покидает должность с чувством выполненного долга и желает преемнику успехов.

    Специалисту исполнилось 59 лет, он руководил хорватами с октября 2017 года. Под его началом футболисты завоевали серебро на чемпионате мира в России и бронзу на турнире в Катаре. На первенстве 2026 года хорваты дошли до стадии плей-офф, где уступили португальцам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Португалии победила хорватскую команду в матче 1/16 финала чемпионата мира.

    Ранее стало известно, что испанский специалист Роберто Мартинес завершил работу с португальской сборной из-за истечения контракта.

    Наставник немецкой национальной команды Юлиан Нагельсман добровольно сложил полномочия после раннего вылета с турнира.

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