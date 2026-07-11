В честь вратаря Возиньи из Кабо-Верде назвали новый вид слизня

Tекст: Катерина Туманова

Новый вид морского слизня был назван в честь вратаря сборной Кабо-Верде по футболу Возиньи. Об этом сообщается в научной работе биолога Хесуса Ортеа, опубликованной на платформе ResearchGate, передает РИА «Новости».

В своей работе Ортеа подчеркнул выдающуюся роль 40-летнего голкипера в выступлении сборной Кабо-Верде на чемпионате мира.

Ученый отметил, что красный цвет нового вида напоминает о дебютной встрече кабовердианцев на мировых первенствах против команды Испании, известной под прозвищем La Roja (Красные). В той игре Возинья совершил семь сейвов, матч завершился со счетом 0:0.

Кабовердианцы завершили групповой этап на втором месте в квартете H, сыграв вничью с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией. В 1/16 финала они уступили аргентинцам в дополнительное время со счетом 2:3.

Возинья стал рекордсменом среди вратарей по количеству подписчиков в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), собрав более 28 млн.

Почетный профессор Университета Овьедо Хесус Ортеа в 2023 году получил медаль «За заслуги» в Кабо-Верде за исследования морской фауны. Ранее биолог уже называл открытые виды в честь футболистов, включая бывшего вратаря сборной Коста-Рики Кейлора Наваса и нападающего Кини.



