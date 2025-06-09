Португальцы одолели испанцев и второй раз стали чемпионами Лиги наций УЕФА

Сборная Португалии без Роналду стала победителем в финале Лиги наций

Tекст: Ирма Каплан

Сборная Португалии одолела соперников из Испании в финальном матче Лиги наций, передает ТАСС. Встреча завершилась со счетом 2:2 в основное и дополнительное время, после чего судьбу трофея решила серия пенальти.

Сражение по пенальти со счетом 5:3 выиграли португальцы, у них забитыми мячами отметились Нуну Мендеш и Криштиану Роналду. За испанцев голы забили Мартин Субименди и Микель Оярсабаль.

Доиграть победный матч нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду не удалось из-за травмы. Футболист сел на газон и показал, что не может продолжить игру. На 88-й минуте вместо него на поле вышел форвард Гонсалу Рамуш.

Для Португалии победа в турнире Лиги наций стала второй. Это первая в истории команда, которая дважды завоевала этот титул чемпионов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роналду помог сборной Португалии на стадионе в Мюнхене выиграть полуфинальный матч у Германии и стать финалистами Лиги наций УЕФА. Тогда же в Штутгарте за место в финале между Испанией и Францией закончился победой первых.