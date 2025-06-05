Роналду помог португальцам вырвать путевку в финал Лиги наций УЕФА

Скачко объяснил крупные перестановки в командовании ВСУ

Политолог Скачко: Драпатый может занять пост главкома ВСУ

Tекст: Олег Исайченко

«Михаил Драпатый – генерал нового образца, который не отличается умом и профессиональными навыками. При этом у него хорошо развита способность чувствовать опасность», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру». Эксперт не исключает, что именно поэтому военачальник решил подать в отставку.

Причин, почему после всех неудач Драпатого на посту главы Сухопутных сил его не уволили, а назначили на новую должность, может быть несколько. «Во-первых, в офисе Владимира Зеленского опасаются выпускать боевых генералов из-под своего контроля», – считает собеседник.

Во-вторых, Драпатого в Киеве считают альтернативой Александру Сырскому. «Ранее Сырского рассматривали в качестве замены Валерию Залужному а теперь складывается похожая ситуация, но уже с новыми «игроками», – уточнил политолог.

По его оценкам, Драпатый в будущем может занять пост главкома ВСУ – тем более, что Сырским многие недовольны, напомнил Скачко. Но пока генерала назначили командующим Объединенных сил. «В его задачи будет входить приведение войск в дееспособное состояние, работа с резервами», – указал эксперт.

Что касается других перестановок, то это обычная «перетасовка» кадров, считает собеседник. По словами аналитика, в решениях Киева превалируют политические мотивы. Он не исключает, что какие-то рекомендации были даны западными советниками, находящимися на Украине.

«Другими словами, одним дают шанс в награду за их лояльность, а других – наказывают», – пояснил спикер, напомнив о конфликте покинувших посты командующих Игоря Скибюка и Вадима Сухаревского с Сырским. Ожидать, что новые назначенцы кардинально смогут повлиять на положение ВСУ, не стоит. Тем не менее, некоторые локальные краткосрочные успехи они могут показать, заключил Скачко.

Ранее Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в командовании ВСУ. Так, Михаил Драпатый, подавший в отставку с поста главы Сухопутных сил после удара по 239-му полигону ВСУ, был назначен командующим Объединенных сил.

«Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил, чтобы заниматься фронтом на 100%», – сказал Зеленский, добавив, что Сухопутные войска возглавит другой человек. Кто именно – он не уточнил.

Кроме того, согласно указам, опубликованным на сайте Зеленского, новым командующим Десантно-штурмовыми войсками стал Олег Апостол, а Роберт Бровди возглавил Силы беспилотных систем.

Апостол назначен вместо Игоря Скибюка, который теперь перешел на пост заместителя начальника Генштаба. Бровди сменил Вадима Сухаревского, который стал заместителем командующего оперативным командованием «Восток». Зеленский также уволил Александра Белоуса с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины. О причинах не сообщается.

Министр обороны страны Рустем Умеров заявил, что новый командующий Сухопутными войсками будет скоро назначен и сосредоточится на вопросах мобилизации. По его словам, все эти «важные кадровые решения приняты, чтобы укрепить ВСУ на фронте».

Перестановки прокомментировала и скандально известная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, регулярно критикующая главкома ВСУ Александра Сырского. Она назвала «бандитом» и «долларовым миллионером» нового командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди, более известного как Мадьяр. По ее словам, Сырский, поставив Мадьяра на эту должность, обеспечил работу «по понятиям» и по принципу «ты мне – я тебе».

Безуглая отметила, что смена командующего Десантно-штурмовыми войсками также играет на руку главкому, который давно добивался увольнения Скибюка. По ее словам, с назначением Апостола, который является человеком Сырского, в этих войсках пройдут чистки. «Десантники, держитесь», – добавила она.

Единственной хорошей новостью в проведенных перестановках Безуглая назвала назначение Драпатого на должность командующего Объединенными силами. Она рассчитывает на то, что тот впоследствии может стать новым главкомом. Вместе с тем депутат Рады признает, что на данный момент Сырский сохраняет наибольшее влияние на Зеленского среди военных.

Издание «Страна» назвало решение Зеленского в отношении Драпатого двояким. По его данным, Драпатый остается главной альтернативой Сырскому. Как пишет СМИ в Telegram-канале, с покинувшими посты командующих Скибюком и Сухаревским у главкома ВСУ были конфликты. Хотя они и получили новые должности, прежнего веса в ВСУ иметь уже не будут.