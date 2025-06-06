Вторым финалистом Лиги наций УЕФА стала сборная Испании

Сборная Испании в полуфинале одолела Францию и вышла в финал Лиги наций

Tекст: Ирма Каплан

Матч между сборными Испании и Франции завершился со счетом 5:4 в пользу испанцев, сообщает РИА «Новости».

У победителей дубль оформил Ламин Ямаль (на 54-й и 67-й минутах), Нико Уильямс (22), Микель Мерино (25) и Педри (55).

У французов пенальти реализовал Килиан Мбаппе (59), еще один мяч забил Райан Шерки (79) и Рандаль Коло-Муани (90+3). Четвертый гол соперникам подарил защитник испанской сборной Даниэль Вивиан, который на 84-й минуте игры отправил мяч в свои ворота.

В Мюнхене 8 июня сборная Испании поборется с командой Португалии за очередной статус чемпионов Европы, носителем которого пока являются. Команда Франции в этот же день в Штутгарте поборется с соперниками из Германии за третье место турнира.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Роналду помог португальцам вырвать у Германии путевку в финал Лиги наций УЕФА.