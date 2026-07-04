Возинья стал рекордсменом среди действующих вратарей по числу подписчиков в соцсетях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вратарь национальной команды Кабо-Верде Возинья стал обладателем наибольшего числа подписчиков в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) среди действующих голкиперов, передает РИА «Новости». Он обошел вратаря мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа.

В ночь на субботу сборная Кабо-Верде уступила Аргентине со счетом 2:3 в дополнительное время матча 1/16 финала чемпионата мира, завершив выступление на турнире. Возинья отразил восемь ударов. После игры аудитория голкипера достигла 19,8 млн человек, тогда как у Куртуа 18 млн подписчиков.

До старта турнира на аккаунт Возиньи было подписано 50 тыс. человек. Резкий рост популярности произошел после того, как он сохранил ворота в неприкосновенности в матче первого тура группового этапа против действующих чемпионов Европы – испанцев (0:0). Среди всех вратарей, включая завершивших карьеру, Возинья занимает второе место, уступая лишь экс-голкиперу сборной Испании Икеру Касильясу с 20,4 млн подписчиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины одержала победу над командой Кабо-Верде в дополнительное время благодаря автоголу.

На групповом этапе турнира кабовердианцы сыграли вничью с уругвайскими футболистами со счетом 2:2.

Днем ранее голкипер сборной Испании Унаи Симон побил национальный рекорд Икера Касильяса по числу сухих минут на мировых первенствах.