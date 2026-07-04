Сборная Аргентины одолела Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ

Tекст: Катерина Туманова

Основное время матча между сборными Аргентины и Кабо-Верде, прошедшего в Майами, завершилось со счетом 1:1, передает РИА «Новости».

В составе аргентинцев мяч забил Лионель Месси на 29-й минуте. У дебютантов чемпионата мира – Кабо-Верде – первым голом за сборную отметился Дерой Дуарте.

В дополнительное время сборную Аргентины вперед вывел Лисандро Мартинес, затем равновесие восстановил Сидни Лопеш Кабрал, а победу действующим чемпионам мира принес автогол Динея Боржеша из Уабо-Верде.

Для Месси гол стал седьмым на текущем чемпионате. Капитан сборной Аргентины возглавляет список лучших бомбардиров в истории турнира с 20 забитыми мячами. Он отличился в восьмой встрече на мировом первенстве подряд и обновил принадлежащий ему рекорд.

В 1/8 финала действующие чемпионы мира 7 июля сыграют со сборной Египта, которая в серии пенальти обыграла команду Австралии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу определились в конце прошлого месяца. Чемпионат мира по футболу побил исторические рекорды по голам и посещаемости. Роналду стал первым футболистом, забивавшим голы на шести ЧМ.