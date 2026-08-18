Адвокат ответил, могут ли Уэста оштрафовать в России за слова о Гитлере

Адвокат Жорин: Канье Уэста не оштрафуют в России за высказывания о Гитлере

Tекст: Дарья Григоренко

«Факт его прежних высказываний о Гитлере или выпуска футболок со свастикой за пределами России сам по себе не дает оснований привлечь его в РФ к административной ответственности», – приводит слова Жорина Газета.Ru.

По словам юриста, иностранцы отвечают на общих основаниях только за правонарушения, совершенные на российской территории. Поэтому задержать артиста в аэропорту нельзя. Однако власти имеют право отказать ему во въезде в целях обеспечения безопасности государства.

Жорин добавил, что публичная демонстрация нацистской символики на территории РФ грозит штрафом от одной до двух тысяч рублей, арестом до 15 суток или обязательными работами до 100 часов с конфискацией предмета правонарушения. Уголовная ответственность наступает при публичном одобрении преступлений, установленных Нюрнбергским трибуналом.

«При этом одни лишь «положительные высказывания о Гитлере» автоматически еще не образуют уголовный состав: для ст. 354.1 УК РФ необходимо, чтобы речь шла, в частности, о публичном одобрении преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, отрицании установленных им фактов либо иных прямо перечисленных в статье действиях. В таком случае ответственность может быть уже уголовной – вплоть до лишения свободы», – заключил он.

Канье Уэст неоднократно позволял себе антисемитские высказывания и восхвалял нацизм. В прошлом году он выпустил песню о Гитлере, продавал футболки со свастиками, а восемь лет назад заявил, что 400 лет рабства африканского народа «были выбором».

Как писала газета ВЗГЛЯД, участники движения «Ветераны России» потребовали запретить Канье Уэсту въезд в страну из-за высказываний о Гитлере.

Власти Австралии отозвали туристическую визу американского рэпера после выхода песни с прославлением нацистской идеологии.

Позже артист раскаялся в своих скандальных поступках в разговоре с раввином Йешаяху Пинто.