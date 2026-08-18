  • Новость часаМИД обвинил Запад в поддержке провокаций «банды Зеленского» против ЗАЭС
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    Союзник России вынудил Запад просить о мире
    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград
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    Немецкий танк «Пантера» обнаружили под зданием казанского университета
    Кремль: Путин обсудит структурные изменения в экономике
    Российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР
    Объявлены планы расширения сервисной сети электромобилей «Атом»
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    Борис Акимов Борис Акимов Как человечество победит смерть

    Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

    8 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    8 комментариев
    18 августа 2026, 16:12 • Новости дня

    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей

    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские инженеры сконструировали новый ударный дрон со встроенной в крылья взрывчаткой, предназначенный для выведения из строя энергетической инфраструктуры в зимний период, заявили в ГУР Украины.

    О появлении нового оружия стало известно из заявления заместителя начальника Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого, сообщает канал Операция Z: Военкоры Русской Весны. «Новый российский БПЛА предназначен специально для ударов по линиям электропередач», – сообщил представитель ведомства.

    Конструктивная особенность аппарата заключается в наличии специального взрывного элемента, который заложен прямо в крылья. Такая технология позволяет беспилотнику эффективно перерезать прочные металлические конструкции.

    Украинская разведка ожидает, что предстоящей зимой целями ударов станут объекты энергетики и системы теплоснабжения. Кроме того, в зоне риска находятся водопроводные узлы, а также предприятия газодобычи и газотранспортной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские беспилотники повредили опоры высоковольтной линии электропередачи в Харьковской области.

    Ранее экономист Иван Лизан рассказал о системном поражении украинских газораспределительных узлов. А военный эксперт Юрий Кнутов отметил высокую эффективность новой модификации дронов «Герань-4 Сикер».

    18 августа 2026, 12:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР
    Российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки взяла под контроль два населенных пункта – Красноподолье и Ореховатку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Подразделения группировки «Центр» освободили Красноподолье, а Южная группировка зачистила Ореховатку в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Доброполья, Новофедоровки, Сергеевки, Новоандреевки, Райского, Матяшево и Новогришино ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 355 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки освободили Ореховатку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Кондратовки, Никоноровки, Николаевки, Славянска, Краматорска, Черкасского, Дружковки, Куртовки и Веролюбовки ДНР.

    Противник при этом потерял до 260 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, американский бронетранспортер М113, девять бронмашин, включая HMMWV и два канадских бронеавтомобиля Senator. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины около Ольшанки, Малой Рыбицы, Хотени, Ямного и Уланово Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ возле Пунктов Белаши, Рубежного, Кудиевки и Казачьей Лопани.

    Противник при этом потерял свыше 200 военнослужащих, четыре бронемашины и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Студенками, Подлиманом, Нижней Журавкой Харьковской области, Маяками, Святогорском, Крымками и Сидорово ДНР.

    Потери противника при этом составили более 220 военнослужащих и три артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска зачистили от противника Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино.

    Днем ранее ВС России взяли под контроль Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области.

    А до этого они освободили Рыбальское в Запорожской области.

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    18 августа 2026, 07:00 • Новости дня
    К дому родителей основателя «Азова» на Украине привезли траурные букеты
    К дому родителей основателя «Азова» на Украине привезли траурные букеты
    @ Jbuket/Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Родительский дом основателя украинского батальона «Азов» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) Андрея Билецкого (внесен в реестр террористов и экстремистов) в Харькове оцепили, а к его родителям приехали представители ВСУ с траурными букетами.

    «Соседи родителей командира 3 АК ВСУ националиста Билецкого (внесен в реестр террористов и экстремистов) сообщают, что вокруг их дома (Харьков, пр-т Людвига Свободы, 39) на протяжении пяти часов было выставлено оцепление. К Алене Анатольевне (мать) приезжали десятки местных чиновников, а также представителей ВСУ с букетами в траурных лентах. Отец Билецкого (внесен в реестр террористов и экстремистов) также встречал гостей. Подробности выясняются. Последний раз главарь «Азова» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) был на публичном мероприятии три дня назад, после чего его фамилия лишь фигурировала в СМИ», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Тем временем российские войска продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Удары нанесены по скоплениям ВСУ в районах Харькова, Благодатного, Избицкого и других населенных пунктов. Штурмовые подразделения «Севера» ведут наступательные действия в Казачьей Лопани, стрелковые бои идут около Гоптовки. На Волчанском направлении бойцы группировки «Север» продвинулись на восьми участках до 300 метров.

    На Великобурлукском направлении в районе села Должанка группа наемников азиатской внешности попала в окружение и попыталась сдаться. Однако они попали под заградительный огонь украинских националистов, в результате чего трое были убиты. Четвертый наемник укрылся в подвале заброшенного здания, находящегося под огневым контролем российских сил.

    В Сумской области российские штурмовики продвигаются вглубь региона, нанося удары по скоплениям сил ВСУ. В Сумах, Полтаве и Чернигове госпитали переполнены ранеными, которых все чаще эвакуируют в Киев. Местные жители отмечают острую нехватку младшего медицинского персонала из-за массовых увольнений на фоне низких зарплат и риска мобилизации.

    В Сумском районе российские силы продвинулись на 22 участках до 400 метров, отразив контратаку противника около Могрицы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях). Двое солдат ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Билецкий (внесен в реестр террористов и экстремистов) становился заметной политической фигурой на Украине.

    На днях он выступил на церемонии у гроба главаря Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России) Евгения Коновальца.

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    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

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    18 августа 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград

    Политолог Корнилов: Сокращение Литвой времени транзита в Калининград создаст проблемы

    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград
    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    Планы Литвы сократить время транзита в Калининградскую область до шести часов грозят россиянам не только бытовыми неудобствами, но и правовыми проблемами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Корнилов. По его мнению, Москве стоит напомнить Вильнюсу о возможных последствиях обсуждаемых местными депутатами мер.

    «Прибалты стремятся создавать препятствия для России и российских граждан везде, где это возможно, – в том числе в вопросах пересечения границ», – отметил политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что населению республик внушают: Москва якобы собирается провести военную операцию в районе Сувалкского коридора и перекрыть сухопутное сообщение стран Балтии с остальными странами НАТО. Эта страшилка используется прибалтийскими политиками, в частности, для обоснования предложений ужесточить транзита в Калининградскую область, добавил собеседник.  

    По его оценкам, планируемые Вильнюсом ограничения для российских автомобилей могут создать проблемы для россиян. «За шесть часов необходимо успеть не только преодолеть путь, но и заправиться, а также учесть возможные непредвиденные ситуации: например, поломки автотранспорта или вынужденные остановки. Больше всего рисков такая ситуация несет семьям с детьми, которым требуются более длительные паузы в дороге», – рассуждает Корнилов.

    «Кроме того, сложности на бытовом уровне могут повлечь и трудности правового характера, если вдруг не получится вовремя уложиться в этот временной коридор. Другими словами, транзит через Литву окажется, скорее, вопросом нервов», – подчеркнул аналитик. Вместе с тем, политолог не исключает, что политикам из Прибалтики или тем, кого подзуживает Европа, «взбредет в голову» пойти на полное прекращение транспортного сообщения.

    «На мой взгляд, Москве следует постоянно напоминать Вильнюсу о возможных последствиях таких ограничений», – считает собеседник. По его мнению, сейчас Россия сначала попробует уладить вопрос ужесточения контроля за транзитом дипломатически. Но если предложение литовских депутатов перейдет в практическую плоскость, то речь, вероятно, пойдет о демаршах и экономических мерах против Литвы. Среди возможных ответных шагов Корнилов допустил создание препятствия для судов, которые идут в страны Прибалтики по Балтийскому морю.

    Ранее в Литве пожаловались на якобы чрезмерно долгий проезд граждан России через территорию республики по пути в Калининградскую область и обратно. «Сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение нашей территории, это не транзит, а пребывание в Литве», – заявил депутат литовского парламента Арвидас Анушаускас.

    Действующий регламент калининградского транзита, согласованный с Еврокомиссией, требует, чтобы машины пересекали Литву не более, чем в течение 24 часов. Однако, по мнению Анушаускаса, необходимо значительно сократить выделяемое на проезд время, так как действующие правила создают «риски для национальной безопасности».

    Парламентарий сообщил, что вместе с коллегами подготовил и зарегистрировал поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении. Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею ужесточения условий автомобильного транзита на калининградском направлении, сообщил советник главы государства по вопросам нацбезопасности Марюс Чеснулявичюс. Транзит, по его словам, не имеет ничего общего с какими-то разъездами по республике в туристических или иных целях. «Нарушения условий транзита связаны с остановкой в неположенном месте, отклонением от маршрута», – считает советник.

    В 2025 году транзитом в Калининградскую область и из нее проследовали около 13 тысяч легковых автомобилей с российскими номерами. В октябре прошлого года Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обеспечить бесперебойную связь с эксклавом.

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    18 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года
    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Масштаб нынешней атаки вражеских беспилотников на Москву стал максимальным за два года, сообщают информационные агентства на основе данных мэра столицы Сергея Собянина.

    По информации Собянина, с вечера понедельника и до 05.00 мск во вторник в направлении Москвы и Подмосковья летели 620 БПЛА, из них 180 уничтожили в столичном регионе, подсчитало агентство ТАСС.

    Ранее крупнейшей считалась атака вражеских дронов в период с вечера 15 августа до 06.30 мск 16 августа, когда к столице направлялись 600 БПЛА. Тогда, по данным Собянина, силы ПВО уничтожили в Московском регионе 201 беспилотник.

    С вечера 6 июля до 06.00 мск 7 июля силы ПВО сбили свыше 430 беспилотников, из них 36 – на подлете к Москве. Кроме того, с 20.30 мск 19 июля до 05.00 мск 20 июля на Москву и область летели более 400 БПЛА, большую их часть нейтрализовали на дальних подступах, а 85 уничтожили у мегаполиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе.

    С начала 2026 года российские системы противовоздушной обороны перехватили свыше 100 тыс. украинских беспилотников, пик активности пришелся на середину лета.

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    18 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Азербайджана

    Азербайджан выразил протест послу России из-за публикаций в российских медиа

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел республики, где ему был выражен протест по поводу «провокационных заявлений, сделанных в некоторых российских СМИ в последнее время».

    МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова, где ему был заявлен протест по поводу «провокационных заявлений в некоторых российских СМИ», передает Sputnik Азербайджан.

    Азербайджанская сторона рассчитывает на принятие срочных мер для прекращения подобных медийных кампаний. Незадолго до этого власти страны объявили в международный розыск трех граждан России.

    В список попали советник главы Минтранса Алексей Чадаев, политконсультант Семен Уралов и журналист Иван Князев. Генеральная прокуратура республики обвинила их в призывах к насильственному свержению строя, нарушении территориальной целостности и разжигании национальной розни.

    В ноябре прошлого года Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало российского посла из-за падения обломков ракеты на территорию диппредставительства в Киеве.

    Летом 2025 года азербайджанское ведомство выразило дипломату протест в связи с недружественными действиями.

    В ответ Москва потребовала от Баку прекращения антироссийской кампании в местных средствах массовой информации.

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    18 августа 2026, 11:48 • Новости дня
    Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград

    Политолог Межевич: Литва готова на безумные решения по транзиту в Калининград

    Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В 2002 году, когда Литва готовилась стать членом Евросоюза, Россия и ЕС согласовали правила транзита в Калининград. Теперь же литовские власти используют калининградский трек как инструмент получения политических дивидендов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее депутаты Литвы предложили ужесточить контроль за транзитом в российский эксклав.

    «Политики целого ряда недружественных стран едва ли не каждый день выступают с безумными заявлениями. Но дипломатическая активность Литвы на российском направлении носит параноидальный характер», – отметил Николай Межевич, доктор наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН. По его оценкам, причины кроются в тяжелом положении дел в самой республике.

    «Экономика страны умирает, демографическая ситуация на грани катастрофы, к этому добавляются политическая нестабильность и коррупция. В таких условиях литовские чиновники видят единственный способ получения капитала – это антироссийские выступления», – детализировал собеседник. Напомним, в июльском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», выпускаемым газетой ВЗГЛЯД, Литва заняла четвертое место.

    Как указал политолог, инициатива Вильнюса ужесточить условия транзита автомобилей с российскими номерами в Калининградскую область укладывается в озвученную логику. Межевич напомнил, что в 2002 году, когда Литва готовилась стать членом Евросоюза, Россия и ЕС согласовали правила транзита в Калининградскую область. «Теперь же литовские власти используют калининградский трек как инструмент получения политических дивидендов», – уточнил аналитик.

    По его мнению, возможное сокращение времени транзита в Калининград опасно тем, что вслед за таким шагом последуют другие безумные решения. «Сейчас Вильнюс проверяет реакцию Москвы. Неслучайно раз в месяц в Литве обсуждают вопрос полного закрытия транзита – хотя это нарушает договоренности России и ЕС, литовское руководство данные нюанс не очень беспокоят», – заключил Межевич.

    Ранее в Литве пожаловались на якобы чрезмерно долгий проезд граждан России через территорию республики по пути в Калининградскую область и обратно. «Сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение нашей территории, это не транзит, а пребывание в Литве», – заявил депутат литовского парламента Арвидас Анушаускас.

    Действующий регламент калининградского транзита, согласованный с Еврокомиссией, требует, чтобы машины пересекали Литву не более, чем в течение 24 часов. Однако, по мнению Анушаускаса, необходимо значительно сократить выделяемое на проезд время, так как действующие правила создают «риски для национальной безопасности».

    Парламентарий сообщил, что вместе с коллегами подготовил и зарегистрировал поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении. Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею ужесточения условий автомобильного транзита на калининградском направлении, сообщил советник главы государства по вопросам нацбезопасности Марюс Чеснулявичюс. Транзит, по его словам, не имеет ничего общего с какими-то разъездами по республике в туристических или иных целях. «Нарушения условий транзита связаны с остановкой в неположенном месте, отклонением от маршрута», – считает советник.

    В 2025 году транзитом в Калининградскую область и из нее проследовали около 13 тысяч легковых автомобилей с российскими номерами. В октябре прошлого года Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обеспечить бесперебойную связь с эксклавом.

    Комментарии (3)
    18 августа 2026, 12:46 • Новости дня
    ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины
    ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины
    @ Giovanni Colla/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Авиация Воздушно-космических сил успешно поразила боевой самолет МиГ-29 противника в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Министерство обороны.

    Воздушно-космические силы России поразили украинский боевой самолет МиГ-29, передает Минобороны России.

    Кроме того, российские средства противовоздушной обороны ликвидировали десять управляемых авиабомб. Также были перехвачены два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

    Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили о потере истребителя МиГ-29 в Полтавской области.

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    18 августа 2026, 09:55 • Новости дня
    The Telegraph: Россия масштабно расширила сеть баз ударных беспилотников

    The Telegraph: Россия построила десять новых баз для ударных дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Спутниковые снимки зафиксировали масштабное строительство новых пусковых установок для российских ударных дронов, способных нести более тяжелые боевые части.

    Россия расширяет специализированную инфраструктуру для запуска ударных беспилотников большой дальности, передает The Telegraph.

    Журналисты издания, опираясь на коммерческие спутниковые снимки и анализ компании DroneSec, выявили как минимум 10 российских объектов с новыми или расширенными пусковыми площадками.

    В ходе расследования было обнаружено не менее 59 пусковых направляющих. Около 20 из них оказались достаточно длинными для запуска новых беспилотников типа «Герань». Данные из открытых источников свидетельствуют, что семь из десяти объектов уже использовались для атак на Украине.

    Некоторые объекты были переоборудованы из существующих военных баз, другие построены в отдаленных районах. В Орловской области спутники зафиксировали 16 пусковых позиций, а также десятки дронов и складские помещения. Некоторые объекты способны хранить более тысячи беспилотников.

    Более длинные направляющие связывают с новыми вариантами «Герань-4» и «Герань-5». По данным украинской разведки, реактивный дрон «Герань-5» имеет длину около шести метров и размах крыльев около 5,5 метра. Полезная нагрузка составляет примерно 90 килограммов, а дальность полета достигает почти тысячи километров.

    Расширение инфраструктуры происходит на фоне резкого роста производства дронов в России. С января по март 2026 года Россия выпустила около 16 тыс. беспилотников большой дальности, что на шесть тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Представитель НАТО заявил изданию: «Беспилотники фундаментально изменили характер современной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская пресса рассказала о секретных российских базах беспилотников дальнего действия.

    Украинская армия начала применять британские дроны для атак вглубь территории России.

    Европейские страны сделают упор на поставки беспилотных аппаратов Киеву вместо крылатых ракет.

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    18 августа 2026, 10:30 • Новости дня
    Посол Японии покинул здание МИД

    Посол Японии Муто покинул здание МИД

    Посол Японии покинул здание МИД
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава японской дипломатической миссии в Москве Акира Муто провел в здании МИД около 20 минут и отказался от общения с журналистами.

    Японский посол Акира Муто уехал из Министерства иностранных дел Российской Федерации, куда был вызван ранее, передает РИА «Новости».

    Дипломат находился в здании российского ведомства примерно 20 минут. После завершения визита он проигнорировал вопросы представителей средств массовой информации.

    Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России из-за поездки президента Владимира Путина на Курильские острова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила возмущение реакцией японского премьер-министра Санаэ Такаити на эту поездку.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявления японской стороны совершенно неприемлемыми.

    Лавров накануне выразил удивление неявкой японского дипломата по требованию Москвы.

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    18 августа 2026, 12:11 • Новости дня
    Украинские боевики «освятили» знамена у гроба нациста Коновальца

    Украинские боевики освятили знамена у гроба нациста Коновальца

    Украинские боевики «освятили» знамена у гроба нациста Коновальца
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Боевики из террористической организации «Азов» (запрещена в России) приложили стяги своих подразделений к останкам пособника нацистов Евгения Коновальца, привезенным на Украину из Роттердама для перезахоронения.

    Члены запрещенной в России террористической организации устроили акцию в одном из униатских храмов украинской столицы, передает РИА «Новости».

    «Хоругви подразделений 1-го корпуса НГУ «Азов» торжественно освящены у гроба полковника Коновальца», – говорится в сообщении боевиков. Один из участников церемонии назвал пособника нацистов героем нации.

    Останки главаря Организации украинских националистов (ОУН, признана в РФ террористической организацией) эксгумировали в Роттердаме 11 августа 2026 года. Прах временно разместили в церкви. Впоследствии его планируют захоронить на военном мемориальном кладбище в Киевской области.

    В первой половине 1930-х Коновалец организовал серию убийств советских и польских деятелей. Известно, что он дважды встречался с Адольфом Гитлером. Перезахоронение террориста вызвало протест даже в Польше.

    Батальон радикалов, использующий нацистскую символику, был создан на Украине в 2014 году. Боевики подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей, которых они использовали в качестве живого щита.

    Ранее боевики террористической организации «Азов» провели торжественное прощание с Евгением Коновальцем в Киеве.

    Несколькими днями ранее останки главаря ОУН извлекли из могилы в нидерландском Роттердаме.

    В середине июля правительство Украины распорядилось перенести прах националиста на военное мемориальное кладбище в Киевской области.

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    18 августа 2026, 12:29 • Новости дня
    Посол России заявил о теневых поставках сербского оружия Киеву

    Посол Боцан-Харченко заявил о теневых поставках сербского оружия Киеву

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальные власти Сербии отказываются от военной поддержки киевского режима, однако ранее фиксировались случаи утечки вооружений через нелегальные каналы, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

    Сербия не поставляет вооружения украинской армии напрямую, но существуют риски использования серых схем, передает ТАСС.

    «Естественно, этой практики и не было и она не возобновится со стороны официального руководства Сербии и по официальным каналам», – подчеркнул российский посол Александр Боцан-Харченко. Дипломат отметил полное понимание Белградом сложности ситуации и отсутствие намерений помогать Киеву.

    Ранее появление сербского оружия в зоне спецоперации на Украине становилось причиной напряженности между странами. Боеприпасы и техника попадали к противнику окольными путями через различные теневые каналы. Отследить подобные маршруты в текущих условиях крайне тяжело.

    Президент республики Александар Вучич предпринял значительные усилия для решения проблемы. Глава государства взял под строгий контроль всю оружейную сферу страны. Сейчас между Москвой и Белградом налажен прозрачный обмен данными по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александар Вучич опроверг обсуждение военного сотрудничества с Владимиром Зеленским.

    Осведомленный источник сообщил о поставках сербской продукции военного назначения украинской армии через третьи страны.

    Ранее глава государства заявил об отсутствии прямого экспорта оружия Киеву.

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    18 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Российские «Герани» атаковали цели в Киевской области и Запорожье

    «Герани» поразили военные объекты в Киевской области и ТЭЦ на Украине

    Российские «Герани» атаковали цели в Киевской области и Запорожье
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько групп беспилотников «Герань» нанесли удары по объектам в Киевской области, Запорожье и Славянске, вызвав пожары и перебои с электричеством, сообщили военкоры.

    Российские беспилотники атаковали ряд целей на территории Украины. По данным мониторинговых каналов, несколько групп дронов заходили к Киеву с северо-восточного направления. Отмечается, что часть беспилотников действовала в районе ТЭЦ-6, передает «Военное обозрение».

    Еще одна группа БПЛА нанесла удар по объекту в Броварах. Сообщается, что эта инфраструктура использовалась в интересах украинских вооруженных сил.

    Кроме того, российские дроны атаковали объекты в Запорожье. В результате ударов там начался пожар, зафиксированы перебои с подачей электричества. Поздним вечером 17 августа удар также пришелся по торговому центру «Декор» в Славянске, последствия которого зафиксированы на кадрах местных ресурсов.

    Во вторник в городе Бровары Киевской области во время действия сигнала воздушной тревоги произошла серия взрывов.

    Накануне российские беспилотники поразили склад дронов в Днепропетровской области. Несколькими днями ранее аппараты «Герань-4 сикер» атаковали крупный логистический узел под Броварами.

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    18 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    Посол Японии прибыл в МИД

    Посол Японии Муто прибыл в МИД

    Посол Японии прибыл в МИД
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вызванный ранее и не прибывший в МИД посол Японии Акира Муто прибыл в российское внешнеполитическое ведомство, отказавшись при этом отвечать на вопросы представителей прессы перед входом в здание.

    Посол Японии в Москве Акира Муто прибыл в Министерство иностранных дел России, однако отказался общаться с прессой, передает ТАСС.

    Дипломат проследовал в здание ведомства, полностью проигнорировав вопросы собравшихся журналистов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что посла вызвали после протеста Токио, связанного с визитом президента Владимира Путина на Итуруп. При этом в японском диппредставительстве изначально заявляли о невозможности визита Муто 14 и 17 августа без четкого объяснения причин.

    Официальный представитель российского министерства Мария Захарова отметила, что после заявления Лаврова дипломат «резко почувствовал себя лучше».

    Японское внешнеполитическое ведомство выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина на остров Итуруп.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал удивительным отказ посла Японии явиться по вызову.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала визит главы японской дипмиссии на 18 августа.

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    18 августа 2026, 06:44 • Новости дня
    Воробьев сообщил о ранении девочки в подмосковном Раменском при атаке дронов
    Воробьев сообщил о ранении девочки в подмосковном Раменском при атаке дронов
    @ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев/«Макс»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате масштабной атаки дронов на Московскую область пострадали три человека, включая десятилетнюю девочку, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Сегодня ночью и утром силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область – над территорией региона было сбито более 150 БПЛА», – сообщил глава региона в «Максе».

    В Раменском округе обломки дрона упали на частный дом, в результате чего десятилетняя девочка получила осколочное ранение кисти и была госпитализирована.

    В Богородском округе пострадала женщина, а в Коломне – 27-летний мужчина. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

    Беспилотники были уничтожены в нескольких районах, включая Павловский Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Ступино и Электросталь.

    Наиболее серьезный ущерб зафиксирован в Павлово-Посадском округе, где в деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. В самом Павловском Посаде загорелась кровля многоквартирного дома, жители были эвакуированы, обошлось без пострадавших. В Богородском округе повреждены два дома в СНТ «Альбатрос», а в Ногинске загорелся гостевой дом.

    Кроме того, беспилотник попал в склад Wildberries, пожар удалось локализовать.

    В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон около ТЦ «Глобус», повреждены здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома. В Котельниках загорелись строительные леса на территории строящегося жилого комплекса. В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция, а в Раменском округе – частный дом в СНТ «Раменье». Экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе.

    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года.

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    18 августа 2026, 13:03 • Новости дня
    МИД призвал Японию задуматься о поддержке терроризма Киева
    МИД призвал Японию задуматься о поддержке терроризма Киева
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вызванному в российское дипведомство японскому представителю Акире Муто предложили переосмыслить курс Токио по системному одобрению терактов Киева против мирных граждан, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила в эфире Первого канала, что японской стороне указали на необоснованное присоединение к масштабной санкционной войне, передает РИА «Новости».

    «Послу Японии напомнили на Смоленской площади, что коль скоро они настолько, цитирую их же премьер-министра, «чувствительны», то, может быть, они задумаются, что поддерживают, причем на системной основе, терроризм в отношении мирных граждан», – подчеркнула дипломат.

    Кроме того, представитель ведомства обратила внимание на недопустимость русофобских высказываний, которые регулярно звучат в Токио на официальном уровне. По ее словам, такие недружественные шаги совершаются японским руководством без какой-либо объективной необходимости.

    Посол Японии в Москве Акира Муто прибыл в Министерство иностранных дел России.

    Глава японской дипломатической миссии покинул здание ведомства спустя 20 минут.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин выразил дипломату решительный протест из-за антироссийских высказываний премьер-министра Санаэ Такаити.

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