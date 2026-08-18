  • Новость часаПолитолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ЦИК исключил «Яблоко» из бюллетеня на выборах в Госдуму
    Посол Японии провел 20 минут в здании МИД
    Минобороны показало фото Курильского десанта
    После атак ВСУ в Московской и в Запорожской областях завели дела о терактах
    Россия масштабно расширила сеть баз ударных беспилотников
    В Литве захотели ужесточить контроль транзита в Калининград
    Египет опроверг обвинения Politico в адрес Росатома
    Ростех завершил разработку турбовинтового двигателя ВК-1600С
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    14 комментариев
    18 августа 2026, 11:28 • В мире

    Союзник России вынудил Запад просить о мире

    Союзник России вынудил Запад просить о мире
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Южная Корея предложила КНДР заключить мирный договор, а США сократили военные учения, чтобы не раздражать председателя Ким Чен Ына. Благодаря союзу с Россией и ставке на силу лидер Северной Кореи заставил с собой считаться. Однако перелом в отношениях с Западом может принести Киму и неприятный сюрприз.

    Коллективный Запад меняет свой подход к КНДР. Еще недавно эта страна называлась одной из главных угроз, против нее вводились санкции, ее руководство демонизировалось и изолировалось на международной арене. Но потом Пхеньян заключил союзное соглашение с Москвой, продемонстрировал возможности своей армии на обученных НАТО украинцах, оказался на пороге технологического прорыва из-за экономического сотрудничества с РФ – и лед тронулся. Обновленная модус операнди – лесть и ласка.

    Задача-максимум западных стран – разрушить ось Москва – Пекин – Пхеньян. Задача-минимум – ограничить влияние северокорейского фактора на свои интересы в Восточной Азии.

    Например, Вашингтон демонстративно сократил масштабы больших военных учений, которые проходят на Корейском полуострове с 17 по 27 августа. По мнению президента Дональда Трампа, они обходятся дорого и «посылают неуместный и враждебный сигнал стране, которая, пока Дональд Дж. Трамп был президентом, вела себя безобидно и уважительно». То есть КНДР.

    В Сеуле на этот, казалось бы, недружественный шаг главного союзника отреагировали на удивление спокойно и выразили надежду, что «отношения между лидерами США и Северной Кореи приведут к содержательному диалогу, открыв дискуссии, направленные на продвижение мира и стабильности на Корейском полуострове».

    Собственно, Южная Корея сама предложила Северу начать диалог. И не просто о стабилизации двухсторонних отношений, а о полном и окончательном прекращении войны, которая формально продолжается до сих пор, только поставлена на паузу.

    «Давайте откажемся от взаимных угроз и начнем переговоры, дабы положить конец затянувшейся войне», – заявил президент Ли Чжэ Мен в ходе своего выступления на церемонии, посвященной дню освобождения Кореи от японского колониального владычества.

    Правда, подход к переговорам у Сеула двойственный. С одной стороны, он достаточно конструктивен, поскольку не включает в себя токсичную тему прав человека, на которой базировался подход многих президентов США и Южной Кореи. Вместо нее – три принципа, обозначенные Ли Чжэ Меном еще в прошлом году.

    Первый – уважение к системе власти в КНДР. То есть невмешательство в ее внутренние дела и неучастие в попытках сменить северокорейский режим.

    Второй – отречение от политики по объединению Кореи путем поглощения Севера. То есть мирное сосуществование двух государств с призрачной надеждой на то, что в каком-то далеком будущем они смогут на добровольной основе объединиться.

    Третий – отказ от любых враждебных действий. То есть жизнь без угроз, воздушных шаров с подарками и прочих моментов, которые провоцируют напряженность на полуострове. По словам Ли Чжэ Мена, обе Кореи «должны работать над тем, чтобы стать менее враждебными, начиная с наших представлений, норм и институтов».

    Здесь пространство для маневра колоссальное, причем не нужно изобретать велосипед. Между двумя Кореями в XXI веке успешно реализовывались различные проекты, которые помогали их сближать и создавать атмосферу для мирного сосуществования. Например, экскурсии для южнокорейских граждан по святым для любых корейцев местам на севере полуострова.

    В промышленной зоне Кэсон в КНДР местные рабочие трудились на фабриках, владельцами которых были южнокорейские бизнесмены.

    Оба проекта были закрыты, но могут возродиться в тот момент, когда отношения Пхеньяна и Сеула перейдут на принципы, описанные выше.

    Но в то же время в озвученных Сеулом переговорных целях фигурирует запретная тема: ограничение северокорейского ядерного потенциала (по словам президента, диалог поможет «разработать эффективные способы сдерживания развития ядерного потенциала Северной Кореи»). Эту тему Пхеньян категорически отказывается обсуждать.

    Ким Чен Ын убежден, что только ядерное оружие может дать стопроцентную гарантию независимости КНДР, а события в Иране наверняка убедили его в этом еще крепче. Но из всех ядерных стран у Северной Кореи меньше всего боеголовок (по различным оценкам – несколько десятков), соответственно, у маршала Кима нет никакого желания говорить о дополнительном сокращении их количества.

    Возможно, именно поэтому Пхеньян никак не отреагировал на предложение Сеула. Там оценили мирный подход Ли Чжэ Мена, однако, по всей видимости, ждут, пока этот подход перестанет включать в себя неприемлемые для КНДР пункты переговорной повестки.

    Проблема, однако, в том, что КНДР может дождаться не того, на что она надеется. Не смягчения южнокорейской позиции, а ее ужесточения.

    На сегодняшний день почти 70% населения Южной Кореи выступают за создание собственного ядерного оружия, причем не только из-за северного соседа. Почти 90% корейцев Юга называют Пхеньян угрозой для безопасности страны, но немногим меньше (около 80%) считают угрозой еще и Китай, а надежды на то, что Штаты могут защитить Корею, тают с каждым годом и каждым новым конфликтом, в ходе которых американцы бросают своих союзников.

    Пока что выполнять призыв своего населения южнокорейские власти не хотят, объясняя это последующим эффектом домино в регионе. «Если Южная Корея начнет разработку ядерного оружия, вы действительно думаете, что Япония или Тайвань ничего не предпримут на этом направлении? В конечном итоге все обретут ядерное оружие, и весь регион превратится в очаг ядерной опасности», – заявил Ли Чжэ Мен.

    Однако в перспективе на фоне дальнейшей дискредитации США как союзника и роста ядерных амбиций соседних стран (той же Японии, где сейчас у власти находится милитаристское правительство), подход Сеула может измениться. И тогда Север столкнется с ситуацией, кода ему придется обсуждать на переговорах с Югом ядерный вопрос в совершенно другом контексте.

    Главное
    Российские «Герани» атаковали цели в Киевской области и Запорожье
    Мирошник: От атак ВСУ гибнет в среднем 10 россиян ежедневно
    Суд в Сирии приговорил двоюродного брата Асада к казни
    В Польше резко возросло число нападений на украинцев
    Объединение радикальной оппозиции Грузии распалось
    В Москве удвоилось число выдворенных за нарушения мигрантов
    Минпросвещения назвало максимальное количество уроков в день для школьников

    В Ормузском проливе появился собственный «теневой флот»

    Через Ормузский пролив начали ходить танкеры-челноки, которые прячутся от Ирана с помощью выключенных транспондеров. Если это так, то в мире появился уже второй теневой флот. Однако есть много причин для того, чтобы считать эту информацию вбросом. Что это за причины и кому выгодны такие новости? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай объединились против планов США и Японии в Азии

    В понедельник продолжились дипломатические перепалки между Москвой и Токио, вызванные неадекватной реакцией Японии на визит Владимира Путина на Курильские острова. Разногласия усугубило решение посла Японии проигнорировать вызов в МИД. А в конце прошлой недели США решили поддержать позицию Токио, а на стороне России выступил Китай. Зачем это понадобилось Вашингтону и Пекину? Подробности

    Перейти в раздел

    Тактика Киева оставила Украину без металла

    В числе целей на Украине, по которым российская армия наносила удары на минувшей неделе, металлургический комбинат «Запорожсталь» и «ArcelorMittal Кривой Рог» (АМКР). На обоих предприятиях уже заявили о приостановке работы «из-за повреждений энергетической и производственной инфраструктуры». Почему целями стали именно они? И что потеряла Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Союзник России вынудил Запад просить о мире

    Южная Корея предложила КНДР заключить мирный договор, а США сократили военные учения, чтобы не раздражать председателя Ким Чен Ына. Благодаря союзу с Россией и ставке на силу лидер Северной Кореи заставил с собой считаться. Однако перелом в отношениях с Западом может принести Киму и неприятный сюрприз. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Японцы удивили даже Лаврова

      Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

    • Как сбить дрон ногой и научиться заново дышать

      Ветеран СВО Виктор Щенников рассказал, как жить с инвалидностью, на кого можно опереться и почему ампутация – не повод отказываться от карьеры, семьи и планов на будущее.

    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации