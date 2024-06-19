Россия и КНДР перешли на союзнические отношения

Tекст: Андрей Резчиков,

Евгений Поздняков

Во вторник начинается двухдневный визит Владимира Путина в КНДР по личному приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына. До отлета в Пхеньян президент одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Ожидается, что документ будет подписан на встрече с Ким Чен Ыном.

К визиту в КНДР также приурочена статья Владимира Путина, опубликованная в северокорейской газете Rodong Sinmun («Нодон синмун»). В ней Владимир Путин изложил свое видение будущих отношений между странами. Президент особо отметил, «с какой силой, достоинством, мужеством народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции».

К приезду Путина Пхеньян украсили гирляндами из российских и северокорейских флагов, портретами российского президента и приветственными плакатами. Транспаранты появились на зданиях и фонарных столбах вдоль основных дорог из аэропорта вплоть до центра города. Огромные полотна российского триколора украсили фасады нескольких крупных небоскребов.

В аэропорту развернуты приветственные баннеры на русском и корейском языках: «Да здравствует нерушимая российско-корейская дружба и сплоченность!», «Горячо приветствуем президента Российской Федерации товарища Путина!».

До этого Путин посещал Пхеньян в июле 2000 года – через четыре месяца после победы на первых для себя президентских выборах. Он встречался с отцом Кима, тогдашним лидером страны Ким Чен Иром. В свою очередь Ким Чен Ын приезжал в Россию осенью прошлого года, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.

«Подписание договора о стратегическом партнерстве создаст правовые рамки для комплексного взаимодействия между Россией и КНДР на различных уровнях. Это констатация продвинутого уровня развития двусторонних отношений, которые рассматриваются как приоритетные», – отмечает Константин Долгов, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике.

По мнению собеседника, возможное подписание договора станет позитивным событием для укрепления безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обе страны «противодействуют попыткам жесткого политического и экономического диктата со стороны Запада». «Другими стратегическими партнерами России являются страны ОДКБ, Китай и целый ряд государств, с которыми у нас достигнут соответствующий комплекс договоренностей», – добавил Долгов.

«В целом стратегическое партнерство заключается на долгосрочную перспективу. Такой документ охватывает более широкий круг вопросов, а не конкретную отдельную сферу. Речь идет о комплексном партнерстве, включая экономические, социальные и гуманитарные аспекты, вопросы военной безопасности. Такие соглашения являются приоритетными для договаривающихся государств», – пояснил Дмитрий Лабин, профессор кафедры международного права МГИМО.

«Также договор будет подразумевать глубокие консультации по самым разным вопросам. Это значит, что по многим позициям мы будем действовать в одном ключе. По содержанию такое партнерство приравнено к союзным действиям, но оно не является военно-политическим союзом в общепринятом смысле», – подчеркивает Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.

Эксперт считает, что в перспективе Россия могла бы отказаться от санкций в отношении КНДР. Это поспособствовало бы развитию сотрудничества в гуманитарной сфере. «Главная проблема, как отменить санкции, за которые сами же голосовали в Совбезе ООН. Но есть лазейка – всякий раз после принятия СБ ООН санкций в отношении КНДР появлялся указ президента России о выполнении этих санкций. Если такого указа не будет, то положения резолюции можно не выполнять или игнорировать. Я уверен, что Россия обязательно отменит какие-то санкции в гуманитарной области», – прогнозирует Ким.

Политолог также возразил американским аналитикам, которые видят во встрече Владимира Путина и Ким Чен Ына самую большую угрозу национальной безопасности США со времен Корейской войны. «Кому может угрожать улучшение отношений между Россией и КНДР? США должны успокоиться и понять, что им не надо дразнить Россию, КНДР и Китай», – считает эксперт.

Собеседник напомнил о недавнем заявлении сестры Ким Чен Ына о том, что КНДР всегда будет в одном окопе с армией и народом России, и о заявлении Пхеньяна о понимании причин начала СВО. «В целом у России и КНДР один взгляд на мироустройство на основе безопасности и взаимовыгодных отношений без санкций и угроз», – подчеркнул спикер.

Что касается экономического сотрудничества, то КНДР может стать поставщиком ресурсов, полезных для развития Дальнего Востока: танталовых и свинцовых железных руд, магнетита и известняка.

«В Сибири и на Дальнем Востоке нет крупных месторождений известняка, который является основой цементной промышленности, поэтому мы вынуждены везти цемент на Дальний Восток из центральной части страны», – добавил собеседник.

Кроме того, Россия может начать поставки на Корейский полуостров зерновых, а КНДР – экспортировать ценные сорта грибов и яблоки, «которые ни в чем не уступают польским и молдавским». «Также КНДР производит высококачественную швейную продукцию. Она вполне конкурентоспособна по цене и качеству европейской продукции», – считает эксперт, добавляя, что сотрудничество также возможно в сфере IT-технологий.

Не исключено, что Россия займется развитием северокорейской энергетики. Из-за санкций КНДР не может получать современное оборудование для электростанций, поэтому сильно зависит от угольной генерации, а ограниченное количество мощных рек не позволяет строить новые гидроэлектростанции.

По словам эксперта, «Россия могла бы строить в КНДР передвижные АЭС по типу плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов». «Такая малая АЭС не вырабатывает плутоний и, соответственно, не может быть использована в военных целях», – пояснил Ким.

Вместе с тем есть перспективы для военно-технического сотрудничества и в сфере космических исследований, запуска метеорологических спутников. «В основном военно-техническое сотрудничество может быть связано с развитием дронов, созданием средств радиоэлектронной борьбы. Опыт СВО показал, что в этих сферах у России появилось много новых разработок – и Северная Корея могла бы воспользоваться ими», – уверен политолог.