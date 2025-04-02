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Трамп объявил о введении пошлин на товары из ЕС и Китая
США ввели пошлины 20% на товары из ЕС и 34% на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп сообщил о введении зеркальных пошлин на импорт товаров из ЕС и Китая, выразив уверенность, что это укрепит экономику страны и поможет снизить госдолг.
Как сообщает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импортируемые из Европы и Китая товары. Для европейской продукции ставка составит 20%, а на китайскую – 34%. Это, по его словам, позволит компенсировать высокие пошлины этих стран на американские товары.
Трамп отметил, что Европейский Союз взимает с американских товаров 39% пошлин, и подчеркнул, что США будут взимать с европейских товаров половину этой суммы. В случае с Китаем, Трамп упомянул китайскую пошлину в 67%, на которую США ответят ставкой в 34%.
На мероприятии в Белом доме, посвященном введению зеркальных тарифов, президент заявил: «Мы собираемся использовать триллионы долларов для снижения налогов и погашения государственного долга. Это произойдет очень быстро».
Он добавил, что с введением этих пошлин «Америка вновь обретет свое экономическое предназначение» и это станет «Декларацией экономической независимости».
По словам Трампа, доходы от этих пошлин будут направлены на уменьшение налоговой нагрузки и погашение государственного долга США, что сделает страну «богатой, по-настоящему богатой». Он также подчеркнул, что новая политика направлена на то, чтобы страны-партнеры платили такие же пошлины, какие они накладывают на американские товары.
Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности, немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz рассматривает возможность прекратить продажи своих бюджетных моделей на американском рынке, а Оттава введет ответные пошлины, если Вашингтон примет очередные ограничения в отношении канадской продукции.