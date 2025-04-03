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Прокуратура начала проверку после обрушения в шахте «Ново-Кальинская» на Урале
В шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области произошло обрушение пород, находившиеся в зоне ЧП семь человек эвакуированы, прокуратура начала проверку.
Как передает РИА «Новости», в шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске Свердловской области произошло обрушение пород на глубине 1010 метров. В это время в зоне происшествия находились семь человек, из которых шестеро смогли самостоятельно выбраться на поверхность.
По сообщению пресс-службы прокуратуры региона, надзорное ведомство уже начало проверку обстоятельств происшествия. К проверке будут привлечены специалисты из других надзорных ведомств.
На месте обрушения работают специалисты МЧС, которые занимаются спасением оставшегося под завалами горняка. Всего на месте задействованы 22 сотрудника и пять единиц техники. Происшествие случилось в среду вечером, около 21.30 по московскому времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Североуральска начала проверку после гибели рабочего на шахте «Ново-Кальинская» вследствие горного удара на глубине 1160 м.
В Якутии, где произошло обрушение породы на шахте, из-под завалов извлекли тело мужчины, и еще одного человека удалось спасти.
На шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области произошло обрушение горной породы, МЧС России проводит эвакуацию, и один горняк оказался под завалами на глубине 1010 м.