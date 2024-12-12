Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
Рабочий погиб при обрушении шахты на Урале
Прокуратура Североуральска проверяет обстоятельства гибели рабочего на шахте
Прокуратура Североуральска начала проверку после гибели рабочего на шахте «Ново-Кальинская» вследствие горного удара, произошедшего на глубине 1 тыс. 160 м в 11 блоке Северной шахты №13.
В Североуральске прокуратура проводит проверку после гибели рабочего на шахте «Ново-Кальинская» 12 декабря около 10.23 по местному времени, сообщает Telegram-канал прокуратуры Свердловской области.
На глубине 1 тыс. 160 м в 11 блоке Северной шахты №13 горная порода обрушилась из-за горно-тектонического удара. Рабочий 1999 года рождения получил травмы от упавших на него камней. Несмотря на усилия спасателей и проведенные реанимационные мероприятия, пострадавший скончался при подъеме на поверхность. Его состояние резко ухудшилось по пути.
Работы на участке обрушения временно приостановлены, но остальная часть шахты функционирует в обычном режиме. На место происшествия выехал прокурор Североуральска Виталий Сапожников для оценки соблюдения требований безопасности при производстве горных работ, а также охраны труда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в шахте «Кальинская» в Свердловской области погиб рабочий, а на руднике АО «Быстринская горная компания «Кумроч» произошло обрушение, в результате которого погибли трое горняков.