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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    «Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    7 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    9 октября 2026, 15:08 • Новости дня

    Кнайсль назвала мантру о «российской угрозе» причиной военного энтузиазма в ЕС

    Кнайсль: Военный энтузиазм в Европе базируется на мантре об «угрозе России»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный энтузиазм в странах Евросоюза опирается только на мантру о «российской угрозе», заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    Военный энтузиазм в странах ЕС зиждется исключительно на мантре о так называемой российской угрозе, заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Сейчас идет взрывной рост военных бюджетов. Отчасти это связано с хроническим недофинансированием. Но суть в том, что этот новый военный энтузиазм базируется исключительно на мантре о том, что «Россия – это угроза», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль из статьи для журнала «Политика».

    Она напомнила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года отмечал, что Европе угрожают не Россия и не Китай, а дефицит демократии.

    Кроме того, Кнайсль сообщила о росте фрустрации на всех уровнях в европейских военных академиях из-за тотальной маргинализации и падения репутации большей части вооруженных сил в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кнайсль заявила, что Евросоюз начал подготовку к возможной войне.

    Между тем в четверг посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что рядовые жители Европы перестали верить в миф о российской угрозе.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Европу в запугивании граждан мифической угрозой из России.

    9 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Россия становится все более привлекательной страной для иностранных студентов

    Tекст: Вера Басилая

    Число иностранных студентов в российских вузах продолжает расти, самым популярным направлением подготовки среди приезжающих в Россию оказалась медицина, которую выбирает почти четверть учащихся из-за рубежа, сообщает ВЦИОМ.

    Медицина сохраняет лидерство среди направлений подготовки иностранных студентов (23%), оставаясь абсолютным фаворитом среди студентов из Южной Азии (79%) и Ближнего Востока (42%), сообщает ВЦИОМ.

    Учащиеся из стран СНГ чаще выбирают педагогику (22%) и науки об обществе (17%). Студенты из стран Африки к югу от Сахары также проявляют высокий интерес к общественным наукам (23%) и инженерному делу (19%).

    Для большинства иностранцев (72%) поступление в российский вуз связано с первым приездом в страну. Главными барьерами на этапе адаптации становятся непривычный климат и языковой барьер (по 24%), тоска по дому (23%), а также сложности в общении с новыми людьми (19%).

    При этом доля студентов, не столкнувшихся с проблемами, выросла до 24%. Помощь в адаптации им чаще всего оказывают земляки (28%) и семья (22%), а также наставники (16%) и администрация вузов (15%).

    Большинство опрошенных (56%) получают образование исключительно на русском языке, еще 32% совмещают русский и английский. Удовлетворенность профессиональными компетенциями преподавателей выразили 87% студентов, а 80% считают атмосферу в университетах безопасной, дружелюбной - 77% и толерантной – 76%.

    Россия успешно реализует стратегию международного образования, предлагая востребованные программы и создавая безопасную и комфортную среду. Студенты успешно справляются с трудностями адаптации, в целом высоко оценивают российские вузы и сохраняют позитивный настрой на протяжении обучения.

    Исследование проведено совместно с Платформой «Неравнодушный человек».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минобрнауки назвало число иностранных студентов в вузах России.

    Летом Москва увеличила число грантов для обучения учащихся из других государств.

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    8 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» усомнился в скором восстановлении оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания «Яндекс» продолжает оценивать ущерб от пожара в центре обработки данных в Рязанской области и пока не уверена в возможности восстановления поврежденной инфраструктуры.

    Масштаб ущерба для инфраструктуры центра обработки данных в городе Сасово Рязанской области после пожара еще оценивается, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

    В «Яндексе» отметили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления сгоревшего оборудования дата-центра. Ранее в компании предупредили, что из-за возгорания работа объекта была полностью остановлена, что привело к перебоям в функционировании ряда популярных сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг эксперты назвали удар Украины по дата-центру «Яндекса» попыткой добиться медийного эффекта. Специалисты также перечислили вероятные задачи Киева при атаке на объект.

    Сама компания рассказала об ограничениях в работе сервисов из-за поражения дата-центра в Сасово.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    8 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации

    Евкуров: Российские войска разработали новую тактику наступления в зоне СВО

    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров заявил, что российские войска разработали новую тактику наступления в зоне спецоперации, предполагающую одновременный штурм и закрепление на рубежах.

    С началом контрбатарейной борьбы российские военные разработали новую тактику наступления, при которой одни подразделения штурмуют позиции противника, а другие закрепляются на занятых рубежах, рассказал он, передает ТАСС.

    «В ходе боевых действий мы столкнулись с артиллерией противника, началась контрбатарейная борьба, здесь нашим подразделениям уже пришлось учиться чему-то новому. Вторая тема – это непосредственно продвижение войск, потому что мы создали новую тактику: пока одни части двигаются, другие закрепляются. Появились подразделения, которые должны были закрепляться на достигнутых рубежах, чтобы остальные войска, которые двигаются дальше, могли это делать, не оглядываясь назад. Это тоже была новая форма боевых действий», – сообщил Евкуров в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг газета The Telegraph заявила об уязвимости систем ПВО Украины перед российской армией.

    В прошлом месяце российские войска нарастили темпы наступления в зоне спецоперации на Украине.

    Летом президент Владимир Путин связал удары противника по российской инфраструктуре с поражениями на передовой.

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    8 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму

    Метеоролог Тишковец: Зима будет теплой, но крайне неустойчивой

    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Чередование оттепелей и морозов, снегопады и ледяные дожди могут стать характерными чертами предстоящей зимы в Центральной России, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Сезон, по его оценке, будет мягким и влажным, однако погодные колебания создадут сложности для транспорта и коммунальных служб. Наступление метеорологической зимы в Москве ожидается во второй половине ноября, а устойчивого снежного покрова – в декабре.

    На климат в Центральной России влияет такое далекое от нашей страны климатическое явление, как Эль-Ниньо, говорит Тишковец. По его словам, статистика показывает: в условиях сильного Эль-Ниньо зима в Центральной России в 81% случаев бывает теплее климатической нормы, а осадков, как правило, выпадает больше положенного.

    «Эль-Ниньо уже стал самым мощным за всю историю наблюдений. Температура поверхности воды превышает норму на четыре градуса, то есть с большим запасом. Пик этого климатического явления придется на финал текущего года. Ближайший сезон, конечно, будет ощущать это на себе с точки зрения неустойчивости климатической системы как таковой», – рассказывает Тишковец.

    По его словам, предстоящая зима в регионе будет на два–четыре градуса теплее климатической нормы. В декабре ожидается примерно на 10% больше осадков, чем обычно, в январе их количество будет близким к норме, а февраль станет особенно влажным: превышение составит 30–50%.

    «Учитывая такой прогностический сценарий, грядущая зима будет крайне неустойчивой. Климат будет «истерить» и находиться в «нервозном» состоянии. Мы будем переживать одну за другой волны тепла и умеренного холода, обильные осадки, которые будут восстанавливать снежный покров. Но при оттепелях он будет таять и по высоте отставать от нормы. Снегопады будут сменяться ледяными дождями и просто дождями, а потом все будет возвращаться заново вместе с гололедными явлениями. А значит, увеличится и количество особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений», – отмечает эксперт.

    Метеоролог подчеркивает, что ничего хорошего в таком неустойчивом состоянии климатической системы нет – большие колебания параметров атмосферы и опасные явления погоды скажутся на дорожной обстановке, работе коммунальных служб и транспорта.

    Но при этом синоптик также признал, что сейчас спрогнозировать погоду на зимние праздники невозможно. «Я не могу сказать, какая погода будет на Новый год или 23 февраля. По климатической норме к концу декабря у нас должен сформироваться снежный покров высотой 10–15 сантиметров. Однако декабрь ожидается на два-три градуса теплее обычного, поэтому наступление зимы задержится, а теплая погода сохранится дольше. Это не значит, что холодов не будет: зима остается зимой. Но в целом она будет мягкой и влажной. При этом избыток осадков необязательно означает обильные снегопады: нас ждут и снег, и мокрый снег, и дождь, и ледяной дождь», – говорит Тишковец.

    Пока же осень продолжает радовать типичной золотой порой и настоящим ренессансом бабьего лета, добавляет синоптик. Температура в сентябре и октябре превышает норму на два-три градуса. «С учетом теплой осени более значимый снег в этом году появится позже. Метеорологическая зима, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, в Москве обычно наступает в районе 10 ноября, но в этот раз сдвинется на вторую половину месяца. Понижение температуры ниже +5 градусов, критериального значения для автомобильной зимы, произойдет только в первой декаде ноября. Около нуля с небольшими устойчивыми морозами ситуация начнет складываться во второй половине ноября. А более или менее значимый снежный покров, на мой взгляд, станет устойчиво формироваться только с наступлением декабря», – поясняет собеседник.

    Тем не менее автомобилистам, по мнению специалиста, все же стоит придерживаться привычной даты смены летних шин на зимние – 15 октября.

    Синоптик также предупредил, что оправдываемость долгосрочных прогнозов не превышает 70%. Тем не менее они дают общее видение того, как будет развиваться погода в грядущем сезоне, и позволяют выстроить стратегию поведения. Метеорологов, по его мнению, в конце 2026 и весь 2027 год ждет много работы, ведь климатическая нестабильность будет постоянно «выстреливать» погодными неприятностями и сюрпризами.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сохранить урожай до весны. Для долгого хранения яблок подходят осенние и зимние сорта с плотной мякотью, держать их лучше при температуре от 0 до +4 градусов и влажности 85-90%, не моя перед закладкой и не размещая рядом с картофелем. Свекле нужна температура от 0 до +2 градусов, а при значениях выше +7 корнеплоды начинают прорастать. Мыть свеклу перед хранением также не рекомендуется, а ботву срезают острым ножом, оставляя черешки длиной не более одного сантиметра.

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    8 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    The Telegraph: Российская армия выявила уязвимость систем ПВО Украины
    The Telegraph: Российская армия выявила уязвимость систем ПВО Украины
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные журналисты констатировали, что Вооруженные силы России успешно адаптируют свою тактику благодаря обнаруженным проблемам в противовоздушной обороне Украины.

    Российская армия нащупала слабость украинских войск, которая заключается в уязвимости противовоздушной обороны, пишут «Вести» со ссылкой на The Telegraph.

    По мнению британских журналистов, Вооруженные силы России адаптируют свою тактику, зная о проблемах Киева с противовоздушной обороной. Отмечается, что на Украине особенно не хватает высококлассных ракет-перехватчиков, таких как американские комплексы Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине.

    Во вторник ударные беспилотники бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве. В тот же день Вооруженные силы России атаковали склад беспилотников украинской армии в Черниговской области.

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    9 октября 2026, 01:20 • Новости дня
    Германия вышла из совместного с Францией проекта танка MGCS

    Глава Генштаба Франции Мандон: Германия вышла из совместного проекта танка MGCS

    Tекст: Антон Антонов

    Германия решила выйти из совместного франко-германского проекта по созданию нового танка MGCS, сообщил начальник генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон.

    «Немцы решили выйти из проекта», – приводит BFMTV слова Мандона.

    На слушаниях в Национальном собрании он отметил, что решение Берлина не означает полного провала программы, поскольку основные принципы танка утверждены и эта работа не была напрасной, при этом признал, что для промышленности это не является хорошей новостью, передает РИА «Новости».

    Программа MGCS, предполагающая создание боевой системы на базе танка к 2045 году, была запущена Парижем и Берлином в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2 новыми машинами.

    По словам Мандона, потребность в тяжелой боевой технике сохраняется, а огневая мощь танка остается актуальной; работу над будущим танком необходимо продолжать, поскольку вывод из эксплуатации Leclerc планируется начать с 2038 года, а новые танки должны оснащаться технологиями искусственного интеллекта и требовать меньше личного состава для эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Германия и Франция собрались выкупить производителя танков Leopard.

    В июне франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc.

    Глава Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из танкового проекта.

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    8 октября 2026, 17:16 • Новости дня
    Силы ПВО сбили большую часть атаковавших Омскую область дронов

    Губернатор Хоценко: Один БПЛА достиг северного промышленного узла Омска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Системы противовоздушной обороны перехватили основную часть вражеских беспилотников в Омской области, однако один дрон долетел до северного промышленного узла, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали большинство дронов, пытавшихся атаковать Омскую область, сообщил Хоценко в Max. «ПВО Минобороны России сбили большую часть БПЛА, атаковавших наш регион. Один беспилотник достиг северного промышленного узла. На месте работают оперативные службы», – заявил глава региона.

    Он попросил граждан сохранять спокойствие и сообщать обо всех подозрительных ситуациях по номеру 112.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг силы противовоздушной обороны начали отражение атаки на Омскую область.

    Летом жителей Омска оштрафовали за публикацию видео удара дронов по нефтезаводу.

    В июле Хоценко сообщил о ликвидации последствий атаки на НПЗ в Омской области.

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    8 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Глава МИД Франции обвинил Россию и Китай в отключении микрофона на форуме

    Глава МИД Франции Барро обвинил Россию и Китай в отключении микрофона на форуме

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время выступления на инвестиционной конференции связал внезапное отключение звука с происками России, Китая и американского политического движения MAGA.

    Инцидент произошел во время речи дипломата на площадке французского государственного инвестиционного банка BPI France, передает ТАСС. «Это Россия, Китай и MAGA хотят заставить меня замолчать, но я не замолчу!» – воскликнул Барро.

    Перед поломкой оборудования министр рассказывал об очернении репутации французских компаний за рубежом из-за фальшивой информации. По словам дипломата, корпорации становятся жертвами торговых войн, в связи с чем внешнеполитическое ведомство решило активно бороться за позитивный имидж бизнеса в Сети. Вскоре главе МИД принесли другой микрофон, и он благополучно завершил выступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце во Франции раскритиковали Эммануэля Макрона за поддержку обвинений Эстонии в адрес России.

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    8 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    Росавиация отчиталась о летных испытаниях самолетов SJ-100 и МС-21

    Росавиация: МС-21 выполнил 115 сертификационных испытаний из 301

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Росавиации Дмитрий Ядров обсудил с представителями промышленности и отраслевой науки статус сертификации отечественной авиатехники.

    В рамках сертификации пассажирского самолета МС-21-300 выполнено 115 из 301 летного испытания, а лайнер SJ-100 завершил 233 из 294 испытаний, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Работы по созданию и тестированию SJ-100, Ил-114-300, Ил-96-300 и МС-21-300 обсуждались на заседании профильного штаба в Координационном центре правительства России.

    «Важно максимально соблюдать сроки сертификационных испытаний и минимизировать риски, которые могут привести к их затягиванию. Авиационная отрасль и пассажиры ждут эти самолеты», – отметил Ядров.

    Ожидается, что поступление новых воздушных судов повысит транспортную связность регионов, в том числе в Сибири, Арктике и на Дальнем Востоке, а также увеличит авиаподвижность населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце самолет SJ-100 решили испытать в Минске.

    Летом специалисты назвали сроки завершения летных испытаний этого лайнера.

    В июле Росавиация сообщила о сроках сертификации новых региональных самолетов.

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    8 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Гражданка Белоруссии лишилась конечностей из-за атаки БПЛА в Брянской области

    МИД Белоруссии: Белоруска лишилась конечностей при атаке БПЛА в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника в Брянской области, женщине ампутировали конечности, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

    «В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации в крайне тяжелом, но стабилизированном состоянии. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», – заявил Варанков, передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что из-за полученных травм женщине потребовалась ампутация конечностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца человек погиб при атаках беспилотников в Брянской области.

    Летом украинские военные обстреляли свинокомплекс в регионе.

    В июне при атаке дрона в Брянской области также погиб мирный житель.

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    8 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Евкуров рассказал о нейтрализации украинской авиации в первые дни спецоперации

    Евкуров: Россия нейтрализовала украинскую авиацию в первые дни СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска полностью исключили применение авиации противника в первые дни специальной военной операции, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

    «В начале СВО мы не вели классическую войну. Средства поражения и непосредственно сам бой, применение на тактическом уровне – все было сделано таким образом, чтобы исключить потери и ущерб населению», – заявил Евкуров, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что российская армия полностью исключила авиацию противника в первые дни спецоперации, и у Киева она так и не появилась. Об этом замминистра рассказал в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ВКС ударили бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по пунктам дислокации ВСУ.

    Во вторник российские войска нанесли удар по складу беспилотников ВСУ в Черниговской области.

    В прошлом месяце Польша поднимала в небо авиацию из-за якобы действий России на Украине.

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    8 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    После массовой драки подростков у торгового центра в Петербурге возбуждено дело

    СК: В Петербурге возбудили дело после массовой драки подростков у ТЦ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после конфликта с участием группы молодых людей возле одного из торговых центров в Приморском районе Петербурга.

    Уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) возбудили после массовой драки подростков около ТЦ в Приморском районе Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов выявили публикацию о потасовке в ходе мониторинга средств массовой информации, сообщает ГСУ СК по Петербургу.

    По предварительным данным, конфликт начался в среду в помещении торгового комплекса, после чего переместился на прилегающую территорию у дома 17 по Коломяжскому проспекту, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    К моменту прибытия полицейских участники инцидента успели покинуть место происшествия. В настоящее время устанавливаются их личности и все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Ярославле также произошла массовая драка подростков. Ранее в Саратове двое несовершеннолетних пострадали в ходе потасовки у торгового центра.

    А в 2025 году в Москве суд арестовал 20 участников массового конфликта в районе Прокшино.

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    8 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Новый концепт полностью беспилотной электромаршрутки создали в России

    В России разработали проект электрической маршрутки без кабины водителя

    Новый концепт полностью беспилотной электромаршрутки создали в России
    @ lab2050.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Центр промышленного дизайна «Лаб 20-50» представил концепцию высокоавтономного электрического шаттла пятого уровня автономности, предназначенного для городской среды и туристических зон.

    Специалисты разработали дизайн-концепцию полностью беспилотного электрического шаттла, предназначенного для использования в городе и туристических кластерах, передает РИА «Новости».

    «Центр промышленного дизайна «Лаб 20-50» создал дизайн-концепцию высокоавтономного электрического шаттла на базе Navio. Студия взяла за основу реальный прототип шаттла Навио L5 и предложила свой стилевой концепт... Транспортное средство спроектировано для эксплуатации в условиях 5-го уровня автономности – при полном отсутствии водителя», – сообщили в компании.

    Создатели проекта использовали язык острых граней и чистых плоскостей, вдохновившись скалистыми вершинами Западного Кавказа и современной архитектурой. По замыслу авторов, такое решение позволит маршрутке органично вписываться как в футуристический городской ландшафт, так и в природные локации.

    Корпус электромаршрутки получил панорамное остекление от пола до потолка, а ее передняя и задняя части идентичны по форме, но разделены декоративной стойкой для зонирования пространства. В отделке транспортного средства планируется использовать вторичные материалы.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Минпромторга пересел на новый российский электромобиль «Атом».

    Летом разработчики машины раскрыли уровень локализации транспортного средства.

    В августе предприятие «КамАЗ» приступило к созданию первых российских беспилотных автобусов.

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    8 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Роскосмос впервые показал визуализации дальних звезд и черных дыр

    Роскосмос и ученые ИКИ РАН создали визуализации объектов дальнего космоса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация «Роскосмос» и команда орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» впервые в России представили серию художественных визуализаций объектов дальнего космоса, созданных на основе данных рентгеновского телескопа.

    Художники совместно с учеными Института космических исследований РАН обработали данные аппаратуры и показали объекты, которые невозможно сфотографировать в привычном оптическом диапазоне, передает РИА «Новости».

    В опубликованную галерею вошли изображения и видеоролики с пятью звездами и звездными системами различных классов. На кадрах представлены поглощающие вещество соседних звезд черные дыры, далекие квазары и нейтронные звезды, совершающие сотни оборотов в секунду. В пресс-службе госкорпорации отметили, что рентгеновский диапазон дает единственный способ заглянуть во внутреннюю механику этих тел, а подобные технологии наблюдения в перспективе позволят создать систему навигации в дальнем космосе без постоянной связи с Землей.

    «С учетом технического состояния бортовых систем КА «Спектр-РГ», в том числе телескопа ART-XC им. М.Н. Павлинского, выполнение программы научных исследований продолжается, а значит, нас ждут новые открытия астрофизических объектов как в нашей галактике, так и за ее пределами», – заявил заместитель директора департамента космических систем Роскосмоса Денис Кутовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в НПО Лавочкина назвали дату запуска обсерватории «Спектр-УФ».

    Российская академия наук сообщила о намерении продлить работу космической обсерватории «Спектр-РГ» на пять лет.

    Весной специалисты запланировали вывести на орбиту космическую обсерваторию «Спектр-М» в 2036 году.

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    8 октября 2026, 18:47 • Новости дня
    Евкуров: Множество стран выразили интерес к покупке российской военной техники

    Tекст: Ольга Иванова

    Многие страны, в том числе ЮАР, интересуются приобретением российской военной техники и технологий, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

    «Многие страны интересуются возможностью закупки нашей техники, приобретения наших технологий. В этом плане – да, мы активно работаем. Это открытая тема, здесь никакой тайны нет. В том числе и с Южно-Африканской Республикой», – сказал Евкуров в интервью журналу «Политика», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству сообщила о росте портфеля экспортных заказов на российское оружие.

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