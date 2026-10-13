  • Новость часаЭксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    13 октября 2026, 12:38 • Новости дня

    Премьер Болгарии вызвал посла России после атак дронов на суда

    Премьер Болгарии вызвал посла России Митрофанову после атак дронов на суда

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о намерении вызвать российского посла Элеонору Митрофанову в связи с недавними атаками беспилотников на коммерческие суда в Черном море.

    Два гражданских судна подверглись атаке беспилотников недалеко от болгарского побережья, одно из них затонуло. «Сегодня я вызову на встречу посла России Митрофанову», – приводит слова Радева РИА «Новости» со ссылкой на агентство BTA.

    При этом глава правительства добавил, что в настоящее время у Софии нет веских и четких доказательств для предъявления официальных обвинений в причастности к инциденту какому-либо конкретному государству.

    В начале октября в акватории Черного моря уже фиксировались подобные нападения на гражданский флот. В результате ударов с зерновоза Able под флагом Палау эвакуировали 18 моряков, двое из них получили тяжелые ранения. Экипаж затонувшего судна Alfa Watan, следовавшего под флагом Того, пропал без вести.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что из-за террористических действий киевского режима Черное море стало малопригодным для безопасного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Болгария запросила помощь Евросоюза и НАТО после атаки на суда в Черном море.

    На прошлой неделе болгарское Минобороны не установило принадлежность атаковавших корабли дронов.

    Президент страны созвала заседание Совета национальной безопасности из-за инцидентов.

    12 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    У России с Японией может появиться сухопутная граница

    Южная часть острова Кунашир выросла в сторону Японии почти на 500 метров

    У России с Японией может появиться сухопутная граница
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Южная часть Весловского полуострова на курильском острове Кунашир за последние годы выдвинулась в сторону Хоккайдо почти на 500 метров из-за намываемого течениями песка.

    Как пишет Shot, в результате таких изменений в будущем у России может появиться сухопутная граница с Японией. На данный момент расстояние между государствами в этом районе составляет около 16 км, передает РИАМО.

    В проливе Измены уже образовались большие песчаные отмели и мелководье. Намытый песок мешает судоходству, поскольку глубина сложного фарватера местами уменьшилась до нескольких метров, из-за чего через пролив могут проходить лишь малые суда.

    Специалисты отмечают увеличение площади и других Курильских островов. Так, после извержения вулкана в 2019 году остров Райкоке вырос примерно на 15%, а остров Матуа после извержения 2009 года стал больше на 2–3%. Кроме того, на Итурупе также находили новые сформированные морем береговые валы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе посол США поддержал Японию в вопросе о Курильских островах.

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    12 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Лавров: Зеленский не заслужил передышку в боевых действиях
    Лавров: Зеленский не заслужил передышку в боевых действиях
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не будет покупаться на очередные обещания Владимира Зеленского, он не заслужил передышку в боевых действиях, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, Россия не намерена верить очередным заверениям украинского руководства ради приостановки боевых действий, передает ТАСС.

    «Я не думаю, что передышку он заслужил. Не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания», – заявил Лавров.

    Министр напомнил, что позиция Москвы по этому вопросу была четко обозначена президентом Владимиром Путиным. Россия продолжает достигать целей спецоперации на Украине, которые остаются неизменными, в отличие от зигзагов и виляний Владимира Зеленского и его европейских хозяев, отметил глава ведомства.

    «Его деланое изумление по поводу заявления президента Трампа отражает только одно – ему очень хочется использовать любые слова, любые инициативы, любые идеи, которые попадают в публичное пространство для того, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в передышке», – подчеркнул Лавров.

    Он также добавил, что Москве не в чем ни перед кем оправдываться.

    В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о согласии Москвы и Киева на такое перемирие.

    Владимир Зеленский удивился заявлению президента США об энергетическом перемирии между Россией и Украиной.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможность заключения с Украиной краткосрочного перемирия вместо достижения долгосрочного мира.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    12 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    СВР: Брюссель заставляет Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом
    СВР: Брюссель заставляет Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила своему аппарату заставить власти Венгрии отказаться от сотрудничества с Россией в атомной сфере, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    Руководство Еврокомиссии выступило главным заказчиком информационной кампании против корпорации «Росатом» и строительства с ее участием АЭС «Пакш-2» в Венгрии, сообщает СВР.

    Отмечается, что фон дер Ляйен поставила задачу заставить правительство венгерского премьера Петера Мадьяра отказаться от взаимодействия с Россией по мирному атому. В качестве «рупора» кампании выбрано издание Politico Europe, а главным исполнителем назначен журналист Бен Макуч.

    В СВР считают, что таким образом евробюрократы расписались в неспособности западных компаний честно конкурировать с Росатомом, а фон дер Ляйен рассчитывает на «оценку по заслугам» за изгнание российской корпорации и замещение ее на западную компанию.

    «Венгерским властям придется делать сложный выбор – поддаться нагнетаемой Брюсселем информационной шумихе и лишить страну надежного источника электрогенерации, способного на десятилетия вперед обеспечить национальную энергобезопасность, либо проявить принципиальность и отстоять интересы своих граждан», – подчеркнули в Службе внешней разведки.

    Летом венгерская сторона заявила о планах замены компании «Росатом» в проекте АЭС «Пакш-2».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не ответил на вопрос о возможном прекращении строительства атомной электростанции «Пакш-2» с участием российской госкорпорации «Росатом».

    Кремль выразил надежду на продолжение экономического сотрудничества с Венгрией, несмотря на внешнее давление.

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    12 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт: Минобороны создает военный искусственный интеллект

    Аналитик Рожин: Военные нейросети повысят эффективность ударных дронов

    Эксперт: Минобороны создает военный искусственный интеллект
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Искусственный интеллект все глубже проникает в военную систему: от анализа спутниковых снимков и распознавания целей до поддержки принятия решений на командирском уровне. На этом фоне в России запущен сервис для обучения нейросетей. Система призвана не просто ускорить обработку информации, но и заметно повысить точность применения огневых средств, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Беспилотная революция продолжается, и новые технологические вехи неизбежны. Одним из драйверов становится искусственный интеллект. Нейросети постепенно встраиваются не только в беспилотный контур, но и в военную систему в целом», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    По его словам, такие процессы идут в передовых армиях мира, поскольку за этими технологиями будущее. На этом фоне спикер напомнил, что в России есть решение о централизованном развитии ИИ – как военного, так и гражданского.

    Так, ранее президент Владимир Путин поручил централизованно собирать и обрабатывать информацию для обучения суверенной модели ИИ. «ИИ уже внедряется и используется в боевой работе. Например, наши специалисты тестируют дроны с искусственным интеллектом и отрабатывают их взаимодействие», – обратил внимание собеседник.

    Кроме того, ИИ задействуют для анализа разведданных и сопоставления спутниковых снимков. По прогнозам Рожина, со временем круг задач, которые можно доверить ИИ, будет расширяться.

    «Соответственно, потребуется выработать алгоритмы и правовой режим его применения, решить вопросы секретности и аккумуляции, систематизации боевого опыта», – рассуждает аналитик. Запуск сервиса Минобороны для разработчиков беспилотных систем – один из шагов на этом пути.

    «В перспективе отдельные наработки планируется интегрировать в единую централизованную платформу – своего рода «главный военный ИИ» под управлением Минобороны», – замечает эксперт.

    По его словам, эта система будет обеспечивать военнослужащих инструментарием для поддержки принятия решений по разным направлениям деятельности. Более того, если сейчас к сервису подключены всего 40 организаций, то в будущем их число может заметно вырасти.

    «Ценные решения нередко рождаются в небольших коллективах – в том числе в так называемых «гаражных» проектах. Многие такие команды активно работают над интеграцией своих изделий с ИИ – это особенно актуально для различных типов дронов и наземных робототехнических комплексов (НРТК)», – отметил Рожин.

    В качестве примера он привел НРТК «Курьер» и дрон «Упырь», которые прошли путь от небольших разработок до серийных изделий для Минобороны. Речь идет о формате частно-государственного партнерства. «По этой же модели целесообразно привлекать частные проекты с подтвержденными результатами для развития единой ИИ-платформы ведомства», – считает собеседник.

    Впрочем, процесс обучения нейросетей довольно трудоемкий, продолжает специалист. «Источник данных для него масштабный: с одной стороны, это общедоступные видео объективного контроля (сотни записей ежедневно), с другой – закрытый массив, который системно накапливает Минобороны. Архив ведомства станет основной базой для обучения моделей», – полагает эксперт.

    При грамотном развитии системы она поможет повысить точность распознавания целей, особенно для ударных дронов. «Системы захвата цели работают как минимум три года и умеют классифицировать объекты – человек, автомобиль, бронетехника. Однако эффективность распознавания нужно повышать: различные средства маскировки и камуфляжи способны вводить алгоритмы в заблуждение. Чем лучше нейросеть распознает контуры объекта и верифицирует его, тем эффективнее работа по таким целям», – рассуждает аналитик.

    «Таким образом, сервис для обучения нейросетей военного назначения призван повысить эффективность боевых действий. Система позволит не только увеличить точность применения огневых средств, но и ускорит анализ тактической информации без прямой привязки к человеко-часам. Также она станет инструментом поддержки принятия решений командирского уровня», – заключил Рожин.

    В понедельник Минобороны сообщило о создании сервиса для обучения нейросетей военного назначения. Площадка предоставляет доступ разработчикам беспилотных систем к видео боевого применения FPV-дронов и других БПЛА коптерного и самолетного типов, говорится в публикации ведомства в Max.

    «В настоящее время к сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы», – отметил Дмитрий Щербинин, замминистра обороны, руководитель проекта.

    Также Минобороны создало единый унифицированный классификатор распознавания данных для машинного обучения систем искусственного интеллекта (ИИ). Это позволяет разработчикам эффективно, структурированно и по единому замыслу работать с базой данных.

    Кроме того, результаты работы создателей беспилотных систем загружаются обратно в сервис, где проверяются на полноту и соответствие формату классификатора. Затем Минобороны использует эти данные для создания и обучения своих нейросетей.

    «Данный подход позволяет повышать устойчивость и адаптивность Вооруженных сил к современным вызовам в сфере ИИ», – отмечает Минобороны. Информационная безопасность проекта гарантируется современными средствами криптографии и аутентификации.

    Днем ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что использование ИИ значительно повышает эффективность противодействия дронам. По его словам, борьба с вражескими БПЛА, направляющимися в сторону Москвы, начинается «на границе СВО».

    Ученый отметил: машинная обработка информации с различных датчиков, включая акустические системы и видеокамеры, помогает фильтровать ложные цели. Это позволяет точно определять направление движения дронов, добавил академик.

    В сентябре стало известно, что новгородский научно-производственный центр «Ушкуйник» разработал экспериментальную сеть акустических датчиков «Паук», способную с помощью обучаемых нейросетей распознавать модели беспилотников и прогнозировать пути их полета.

    Также сообщалось, что холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» создал радиолокационную станцию «Сокол-08» с алгоритмами машинного обучения. Комплекс предназначен для обнаружения малых БПЛА и роя дронов. Радар способен одновременно обнаруживать до 100 объектов, автоматически отсеивая ложные цели.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – ИИ. Эти меры в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов.

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    12 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля

    Новак: Россия и США ведут переговоры о поставках дизельного топлива

    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минэнерго России и США, а также компании ведут переговоры о поставках дизельного топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между министерством энергетики России и министерством энергетики Соединенных Штатов Америки», – заявил Новак в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

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    В субботу минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу.

    В пятницу Новак объявил о готовности России поставить 300 тыс. тонн дизеля в октябре.

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    13 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Военный эксперт Кнутов: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Возможное прекращение обмена разведданными между США и Украиной, а также отключение терминалов Starlink приведут к критическому снижению боеспособности украинской армии. Так, дроны будут «лететь вслепую», а изолированные группы ВСУ лишатся связи с командованием, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Киеве подтвердили, что не получили вовремя данные о пусках ракет России.

    «США располагают одной из наиболее развитых в мире систем спутникового слежения за ракетными пусками. Передача таких данных существенно помогает Украине», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он объясняет: спутники фиксируют подъем бомбардировщиков с ракетами или непосредственно запуск баллистики, информация практически в реальном времени поступает украинской стороне, что дает противнику возможность заблаговременно объявить воздушную тревогу и привести ПВО в состояние готовности.

    Вместе с тем, продолжил собеседник, у Украины есть европейские радиолокационные системы, а также РЛС еще советского производства – они способны с наземных позиций фиксировать и отслеживать, в том числе баллистические и крылатые ракеты, крупные дроны.

    «Однако на протяжении порядка 10 дней ВС России вели целенаправленную работу по радиолокационным станциям. Ослабление первой линии радиолокационного эшелона привело к критическому снижению оперативности: станции второго эшелона не успевают обнаруживать баллистические цели», – рассуждает аналитик.

    Кнутов не исключает, что отсутствие у Украины данных о ракетных пусках с территории России может быть связано с решением США. На этом фоне он упомянул, что ранее главком ВСУ Михаил Драпатый и представитель офиса Владимира Зеленского Павел Палис получали от американских чиновников звонки с требованием прекратить удары по российским НПЗ и угрозами о последствиях продолжения таких атак.

    «Если подтвердится версия об ограничении помощи со стороны Вашингтона, это можно расценивать как определенный сигнал и предупреждение украинской стороне», – считает спикер.

    Как напомнил специалист, в феврале 2025 года США уже приостанавливали обмен разведданными с Украиной, а также рассматривали ограничение доступа ВСУ к Starlink. «Тогда такие меры привели к катастрофе украинского фронта. Я полагаю, что если Штаты вновь примут такое решение, то последствия для Украины окажутся тяжелейшими», – прогнозирует собеседник.

    Во-первых, без американской разведывательной информации украинская сторона лишится данных о системе ПВО России. Это приведет к тому, что российская армия сможет сбивать значительно больше дронов, объясняет Кнутов.

    «США до сих пор предоставляли ВСУ данные о конфигурации российской системы ПВО. Это позволяло планировать маршруты и определять способы обхода средств противовоздушной обороны. Если такой информации у украинской стороны не будет, беспилотники будут лететь фактически вслепую и натыкаться на ЗРК», – детализировал он.

    «Во-вторых, возможное отключение Starlink существенно снизит ситуационную осведомленность украинских подразделений на поле боя. В первую очередь это затронет применение беспилотников. Кроме того, изолированные группы войск противника – например, в районе Волчанского котла в Харьковской области – лишатся канала связи с командованием», – добавил аналитик.

    Как отметил эксперт, в таких условиях украинским подразделениям придется переходить на альтернативные средства и прежде всего на радиосвязь. При этом такие каналы можно эффективно подавлять средствами радиоэлектронной борьбы, а также перехватывать и анализировать передаваемые сведения.

    «Таким образом, одновременное прекращение передачи разведывательной информации и отключение Starlink создаст для Украины крайне сложную оперативную обстановку», – акцентировал он. В итоге, полагает Кнутов, Зеленский будет вынужден уступить Трампу и согласиться на его требования.

    Ранее Воздушные силы ВСУ признали, что не получили информацию о пусках российских баллистических ракет по Киеву вечером 12 октября, и теперь «выясняют причины» отсутствия этих разведданных. Согласно опубликованному заявлению, удар по украинской столице был нанесен около 22:10. По предварительной оценке противника, город атаковали примерно шесть баллистических ракет. Их тип не уточняется.

    В ВСУ отметили, что радиолокационные средства обнаружили баллистические цели непосредственно во время атаки. При этом данные о запусках ракет с территории России заранее не поступили.

    Отметим, Украина использует, в том числе разведывательные сведения, предоставляемые США. Некоторые местные издания предположили, что Вашингтон мог прекратить или ограничить передачу Киеву соответствующей информации.

    Впрочем, киевские власти пытаются держать лицо. Так, советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов (Флэш) заявил, что это не первый случай, когда запуск С-400 не фиксируется разведывательными службами партнеров. По его словам, у ситуации есть «нюансы», а с выводами не стоит спешить.

    Напомним, Зеленский допустил ряд резких высказываний в адрес президента США Дональда Трампа. Он отказался выполнять требование главы Белого дома не наносить удары по российским НПЗ и публично обвинил его в слабости после заключения дизельной сделки с Москвой. Трамп пришел в ярость из-за излишней самонадеянности Зеленского, пишет The Atlantic.

    По информации Financial Times, представители американской администрации пригрозили заблокировать работу механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Киеву, а также прекратить обмен разведданными. Звонки с таким предупреждением поступили, в частности заместителю главы офиса Зеленского Павлу Палисе и главкому ВСУ Михаилу Драпатому.

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    12 октября 2026, 13:32 • Новости дня
    Кремль отверг предложение о перемирии вместо долгосрочного мира

    Песков: Россия выступает за долгосрочный мир на Украине вместо перемирия

    Tекст: Вера Басилая

    Россия нацелена на достижение долгосрочного мира на Украине, а не просто перемирия, и готова предпринимать для этого все необходимые усилия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «В Кремле неоднократно говорили, и президент [России Владимир] Путин, и на других уровнях: мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира, и готовы делать для этого все возможное», – приводит ТАСС слова Пескова.

    Так представитель Кремля прокомментировал заявление Владимира Зеленского, который допустил проведение выборов на Украине при условии согласия Москвы на 60-дневное перемирие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.

    Владимир Зеленский удивился заявлению Дональда Трампа об энергетическом перемирии.

    В воскресенье Песков заявил о сохранении открытости России к переговорному процессу по Украине.

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    12 октября 2026, 13:27 • Новости дня
    Кремль спросили об «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной

    Песков: Кремлю пока нечего сказать об энергетическом перемирии

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль пока не может сообщить ничего конкретного по теме «энергетического перемирия», контакты продолжаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Продолжаются контакты. По мере того как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем», – цитирует ТАСС Пескова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Зеленский удивился заявлению Дональда Трампа об энергетическом перемирии.

    Китай поддержал усилия по урегулированию конфликта на Украине.

    В воскресенье президент США заявил о согласии России и Украины на энергетическое перемирие.

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    12 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    Россия потребовала прекратить любые атаки на Аравийском полуострове

    Лавров призвал прекратить любые атаки на Аравийском полуострове

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров потребовал прекратить любые атаки на гражданские объекты и мирных граждан на Аравийском полуострове.

    По словам Лаврова, Россия выступает за немедленную остановку ударов в регионе, наносящих ущерб мирному населению, передает РИА «Новости».

    «Мы сегодня сделали, по-моему, или вчера уже сделали официальное заявление министерства иностранных дел с требованием немедленно прекратить любые атаки на Аравийском полуострове, в зоне Баб-эль-Мандебского пролива, как и в зоне Ормузского пролива, которые наносят ущерб гражданским объектам и особенно мирным гражданам», – заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Москва надеется, что страны региона, включая Саудовскую Аравию и Иран, на практике воспримут давнюю российскую инициативу о начале диалога по формированию системы коллективной безопасности в районе Персидского залива, подчеркнул Лавров.

    В минувшие выходные ударам подвергся аэропорт имени короля Халеда. По данным властей Саудовской Аравии, погибли 13 человек, более 300 получили ранения. Кроме того, в воскресенье был атакован международный аэропорт в Даммаме, ущерб от этого удара еще оценивается.

    Военное противостояние между йеменскими хуситами и проправительственной армией, поддерживаемой Саудовской Аравией, возобновилось в середине июля после четырех лет затишья. За это время хуситы заняли западное побережье Красного моря и города около Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    Из-за действий хуситов министр экономики Японии отменил визит в королевство.

    В воскресенье президент США Дональд Трамп допустил удары Вашингтона по йеменскому движению после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.

    Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

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    12 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Постпредство России сравнило санкции ЕС с игрой отчаявшегося картежника

    Постпредство: Новые санкции ЕС напоминают действия отчаявшегося картежника

    Tекст: Вера Басилая

    Новые санкции Евросоюза против России напоминают действия отчаявшегося картежника, пытающегося отыграться, что в итоге приведет к фиаско, заявили в постоянном представительстве России при ЕС.

    Евросоюз в своей санкционной политике все больше напоминает отчаявшегося картежника, который повышает ставки в надежде отыграться, заявили в российской дипмиссии.

    В постпредстве отметили, что в то время как отдельные союзники ЕС пытаются вести с Россией прагматичный диалог, Брюссель объявляет о самом масштабном единовременном расширении ограничений, передает ТАСС.

    «К чему обычно ведет подобный азарт, хорошо известно: к полному фиаско, болезненным разочарованиям и запоздалым мучительным вопросам, а стоило ли изначально начинать играть. Уверены, что у Евросоюза все это впереди», – подчеркнули в представительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    Евросоюз расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций.

    Брюссель подготовил ограничения против производства российских ракет.


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    12 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    Дмитриев назвал отказ Мерца от российского топлива ошибкой

    Дмитриев назвал ошибкой отказ Мерца от топлива из России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отказ канцлера Германии Фридриха Мерца от закупок российского дизельного топлива приведет к падению его рейтингов и заставит немцев страдать, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Еще одна ошибка Мерца, заставляющая немцев страдать. Он хочет, чтобы его рейтинг упал с 10% до 5% на фоне резкого роста цен на дизельное топливо и газ в Германии», – отметил Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Так глава Российского фонда прямых инвестиций прокомментировал заявление канцлера ФРГ о сделке США и России. Ранее немецкий политик сообщил, что для Германии подобное соглашение исключено, и призвал ужесточить санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизельному топливу.

    Премьер Баден-Вюртемберга назвал дешевый газ из России столпом экономики ФРГ.

    В прошлом месяце Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии.

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    13 октября 2026, 05:31 • Новости дня
    Разведывательный беспилотник Латвии заметили у границ с Россией и Белоруссией

    Дрон-разведчик ВВС Латвии пролетел вдоль границы с Россией и Белоруссией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разведывательный беспилотник ВВС Латвии летал неподалеку от границ с Белоруссией и Россией, он перемещался по хаотичной траектории.

    Дрон типа Penguin C UAS, принадлежащий ВВС Латвии, пролетел вдоль границы с Россией в направлении Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    Отмечается, что к 0.55 мск аппарат двигался неподалеку от латвийского села Робежники по хаотичной траектории, часть которой составляли круги. Высота полета составляла около километра.

    Информация о пункте назначения беспилотника отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик США пролетел над Латвией и Эстонией у границ России.

    В конце августа разведывательный дрон Латвии устроил маневры у границы с Белоруссией.

    В середине августа Латвия запустила разведывательный дрон у белорусской границы.

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    13 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    МИД взял на контроль возвращение моряков с арестованного в Индии танкера

    МИД России проконтролирует возвращение на родину моряков с танкера Unity

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские дипломаты в Индии отслеживают ситуацию с репатриацией моряков с арестованного танкера Unity, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

    Посольство и генконсульство в Индии отслеживают ситуацию с россиянами на арестованном танкере Unity, передает РИА «Новости».

    «Седьмого октября Высокий суд штата Орисса (Индия) по итогам рассмотрения жалобы экипажа танкера Unity на действия местных властей, отказывающих в выдаче разрешения на швартовку, обязал Генеральный директорат морского администрирования, Департамент торгового флота и контроля морского судоходства и Управляющего морскими перевозками обеспечить списание на берег и репатриацию моряков», – заявили в МИД.

    Суд обязал осуществить необходимые для этого мероприятия за счет индийской стороны в срок, не превышающий трех недель с момента получения решения. В ведомстве добавили, что дипломатические представительства продолжают контролировать обеспечение российских моряков всем необходимым до возвращения на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд обязал Индию репатриировать экипаж арестованного танкера Unity.

    До того судно пережило сильный шторм.

    Власти Индии пообещали вернуть моряков домой.

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    13 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    Власти объяснили появление улиц Боба Марли и Нирваны под Смоленском

    Смоленские власти не получили жалоб на улицы Боба Марли и Доброго Лося

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители деревни Лебедки в Смоленской области не обращались к властям с жалобами на названия улиц Боба Марли, Доброго Лося, Большого Респекта и Нирваны в коттеджном поселке «Вазуза Кантри Клаб».

    В правительстве Смоленской области опровергли информацию о недовольстве жителей деревни Лебедки названиями улиц Боба Марли, Доброго Лося, Большого Респекта и Нирваны в коттеджном поселке «Вазуза Кантри Клаб», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о жалобе местной жительницы на то, что подобные наименования оскорбляют память героев Великой Отечественной войны. «Претензий по поводу наименований улиц с момента их присвоения до сегодняшнего дня от владельцев недвижимости в органы местного самоуправления не поступало… Жители исторической части деревни Лебедки не высказывали претензий к наименованиям улиц в коттеджном поселке», – заявили в региональном правительстве.

    По данным властей, коттеджный поселок отделен от исторической части деревни забором. В нем насчитывается 132 дома, однако официально зарегистрирован лишь один человек. Имена для безымянных улиц предложили сами собственники жилья, обратившись к чиновникам в 2019 и 2022 годах. Позже эти названия официально утвердили местные депутаты.

    В правительстве добавили, что желающие изменить топонимы могут обратиться к властям Гагаринского округа. Чиновники также отметили, что сейчас между собственниками домов и управляющей компанией идет конфликт из-за финансовых разногласий. При этом в старой части Лебедок, где проживают 17 человек, улицы носят иные имена – Киевская и улица в честь погибшего героя-танкиста Макаловского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее британская улица получила русское название на картах Google.

    Также улицу имени Жириновского открыли в Уфе.

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    13 октября 2026, 12:17 • Новости дня
    Около 6 тыс. репатриантов встали на миграционный учет в России с начала года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что иностранцы получили почти 2 тыс. российских виз в рамках президентского указа о поддержке лиц, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности.

    Выступая на Третьем Международном Екатерининском форуме, Захарова сообщила, что по состоянию на 4 октября консульские учреждения выдали 1989 виз по указу об оказании поддержки иностранцам, не приемлющим политику своих стран, передает РИА «Новости».

    «По данным на сегодня, за девять месяцев 2026 года встали на учет миграционной службы России в рамках госпрограммы 14 967 человек. Из них репатриантов – 6 025», – привела статистику дипломат.

    По ее словам, по итогам года ожидается прирост числа репатриантов по сравнению с 2025-м, пишет ТАСС.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что граждане других стран видят в России настоящий спасательный круг, предоставляющий возможности для улучшения жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство сообщило о росте числа желающих вернуться из Германии соотечественников.

    До того более 1 тыс. иностранцев получили в России визу за приверженность традиционным ценностям.

    Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о высокой востребованности института репатриации.

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