Tекст: Вера Басилая

Пункт обогрева для граждан, направляющихся в Эстонию, начнет работу в Ивангороде с 28 ноября, передает РИА «Новости». Как уточнили в администрации Кингисеппского района, палатка будет доступна с 20:00 до 8:00 мск.

Возле пункта обогрева будут дежурить полиция и медики, также там установят биотуалеты. Одно из расположенных поблизости кафе начнет работать круглосуточно.

Северо-Западное таможенное управление ранее предупредило о многочасовых очередях на границе. Из-за предстоящего закрытия эстонского КПП «Нарва-1», плохой погоды и проверок с сопредельной стороны время ожидания прохода в обе стороны может достигать 30 часов.

Напомним, власти Эстонии решили полностью закрыть сухопутную границу с Россией с 1 декабря. В качестве повода Таллин назвал попытку поджога на предприятии Threod Systems, безосновательно возложив ответственность за инцидент на Москву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу время ожидания на пешеходной границе России и Эстонии превысило сутки.

В четверг граждане Эстонии и Финляндии скопились в очереди на КПП в Нарве.

В тот же день правительство Эстонии отказалось продлить работу пограничных пунктов до закрытия границы.