Минюст: Доля приговоров к принудительным работам выросла до 56,3%

Tекст: Катерина Туманова

«За 9 месяцев 2026 года доля лиц, которым такое наказание было назначено по приговору суда, возросла до 56,3%», – приводит слова Баланина РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Замминистра напомнил, что в 2025 году в законодательство внесли изменения, которые определили принудительные работы как самостоятельный вид наказания и дополнили такой санкцией более 60 статей Особенной части Уголовного кодекса России.

В Минюсте также рассказали о заседании под председательством главы ведомства Константина Чуйченко, где обсуждалось дальнейшее совершенствование условий отбывания этого вида наказания.

Чуйченко назвал принудительные работы одним из наиболее эффективных видов наказания без изоляции от общества, применение которого позволяет создать гибкую систему исправления и сохранить экономический потенциал государства.

По данным министерства, в исправительных центрах в России могут быть размещены более 49 тыс. осужденных к принудительным работам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр труда и соцзащиты Котяков сообщил о достижении уровня трудоустройства ветеранов спецоперации в 56,7%.

В январе в России начал действовать закон о новых правилах назначения исправительных работ.

В ноября осужденный к принудительным работам похитил ребенка в селе Большие Брусяны.