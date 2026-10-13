  • Новость часаТрамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине
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    Россия создает новый облик речного флота
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    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

    10 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

    8 комментариев
    13 октября 2026, 19:35 • Новости дня

    Трамп выразил уверенность в эффективности энергетического перемирия на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что договоренности об энергетическом перемирии на Украине будут успешно работать.

    Глава американской администрации Дональд Трамп прокомментировал перспективы договоренностей об энергетическом перемирии на Украине во время общения с прессой на Южной лужайке Белого дома, передает ТАСС.

    «Они сработают», – заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Европа осудила план Трампа по закупке российского дизеля.

    Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.

    В воскресенье Кремль заявил о сохранении открытости России к переговорному процессу.

    13 октября 2026, 00:56 • Новости дня
    ВСУ подтвердили прекращение получения информации о запуске российских ракет
    ВСУ подтвердили прекращение получения информации о запуске российских ракет
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные не успели объявить воздушную тревогу в Киеве из-за того, что не получили информацию о запуске баллистических ракет с территории России, сообщили Воздушные силы ВСУ.

    В ВСУ сообщили, что по Киеву нанесен удар шестью баллистическими ракетами. При этом цели были обнаружены радарами непосредственно во время атаки на город.

    «Информации о пусках с территории противника не поступало. Причины устанавливаются», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщали, что в понедельник Украина не получила информацию о запуске российских ракет.

    СМИ напомнили слова депутата Верховной рады Галины Янченко, что в случае приостановки передачи Киеву американских разведывательных данных украинские власти не смогут оперативно получать информацию о запусках баллистических ракет.

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    13 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новые санкции и другие действия Европейского союза могут помешать реализации топливной сделки между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Европа с помощью новых санкций или других барьеров способна вмешаться в осуществление договоренностей между Москвой и Вашингтоном, пишет ТАСС.

    «То, что это может помешать, это безусловно», – заявил Песков, отвечая на вопрос о рисках для сделки со стороны Евросоюза.

    Пресс-секретарь президента также добавил, что Москва продолжает контакты по вопросам возможного энергетического перемирия. При этом он подчеркнул, что каких-либо изменений по сравнению со вчерашним днем не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа.

    В воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что США разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.

    Премьер Словакии Роберт Фицо высмеял наивность Евросоюза из-за сделки Москвы и Вашингтона.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 08:19 • Новости дня
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года, свидетельствуют официальные данные.

    В период с вечера 12 октября до утра 13 октября в сторону Московского региона летели 417 беспилотников, что делает эту попытку атаки одной из самых массовых с начала года, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

    Самая масштабная атака фиксировалась с 19 по 20 сентября, когда средства ПВО уничтожили более 1,6 тыс. дронов, из которых 450 сбили на подлете к столице. В числе других крупных инцидентов назывались налеты 8–9 октября, когда летели 403 аппарата, и 15–16 августа, когда было запущено 600 дронов.

    Напомним, с вечера понедельника по утро вторника в сторону Московского региона летели 417 украинских беспилотников.

    За несколько часов до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что число сбитых на подлете к городу БПЛА выросло до 48.

    Вечером в понедельник были уничтожены 10 летевших на Москву беспилотников.

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    12 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Уничтожен завод «КСМ Протек» под Киевом

    Рожин: Уничтожен завод по производству ГСМ «КСМ Протек» под Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела в Киевской области полностью уничтожен завод по производству горюче-смазочных материалов «КСМ Протек», сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Завод по производству горюче-смазочных материалов «КСМ Протек» в Киевской области полностью уничтожен в результате обстрела, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Информацию о потере предприятия подтвердила сама компания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пожар повредил газодобывающую инфраструктуру в Харьковской области.

    Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что баллистические удары привели к полному уничтожению энергогенерации Киева.

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    13 октября 2026, 09:25 • Новости дня
    США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России

    NYT: США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России

    США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отказались идти на уступки украинской делегации в обмен на прекращение атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Спецпосланники Трампа на шестичасовых переговорах в Майами ошеломили украинскую делегацию известием, что Вашингтон приостановит санкции в отношении российского дизельного топлива, пишет The New York Times.

    Американские политики также передали просьбу Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). На вопрос одного из украинских переговорщиков, что Киев получит взамен, американские спецпосланники ответили, что Вашингтон «уже многое делает для Украины, и не должен идти на уступки». Сторона США также напомнила о разведывательной помощи, которую американцы оказывают Украине.

    Некоторые присутствующие восприняли это заявление как скрытую угрозу. Представитель американской администрации отверг наличие подобной угрозы, однако отметил, что Трамп настолько зол на Киев, что предсказать его дальнейшие действия трудно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский отказом прекратить удары по российским НПЗ вывел Трампа из себя. В воскресенье дизельная сделка Москвы и Вашингтона стала шоком для союзников Украины. В субботу США пригрозили лишить Киев разведданных из-за атак на российские нефтяные объекты.

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    13 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Военный эксперт Кнутов: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Возможное прекращение обмена разведданными между США и Украиной, а также отключение терминалов Starlink приведут к критическому снижению боеспособности украинской армии. Так, дроны будут «лететь вслепую», а изолированные группы ВСУ лишатся связи с командованием, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Киеве подтвердили, что не получили вовремя данные о пусках ракет России.

    «США располагают одной из наиболее развитых в мире систем спутникового слежения за ракетными пусками. Передача таких данных существенно помогает Украине», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он объясняет: спутники фиксируют подъем бомбардировщиков с ракетами или непосредственно запуск баллистики, информация практически в реальном времени поступает украинской стороне, что дает противнику возможность заблаговременно объявить воздушную тревогу и привести ПВО в состояние готовности.

    Вместе с тем, продолжил собеседник, у Украины есть европейские радиолокационные системы, а также РЛС еще советского производства – они способны с наземных позиций фиксировать и отслеживать, в том числе баллистические и крылатые ракеты, крупные дроны.

    «Однако на протяжении порядка 10 дней ВС России вели целенаправленную работу по радиолокационным станциям. Ослабление первой линии радиолокационного эшелона привело к критическому снижению оперативности: станции второго эшелона не успевают обнаруживать баллистические цели», – рассуждает аналитик.

    Кнутов не исключает, что отсутствие у Украины данных о ракетных пусках с территории России может быть связано с решением США. На этом фоне он упомянул, что ранее главком ВСУ Михаил Драпатый и представитель офиса Владимира Зеленского Павел Палис получали от американских чиновников звонки с требованием прекратить удары по российским НПЗ и угрозами о последствиях продолжения таких атак.

    «Если подтвердится версия об ограничении помощи со стороны Вашингтона, это можно расценивать как определенный сигнал и предупреждение украинской стороне», – считает спикер.

    Как напомнил специалист, в феврале 2025 года США уже приостанавливали обмен разведданными с Украиной, а также рассматривали ограничение доступа ВСУ к Starlink. «Тогда такие меры привели к катастрофе украинского фронта. Я полагаю, что если Штаты вновь примут такое решение, то последствия для Украины окажутся тяжелейшими», – прогнозирует собеседник.

    Во-первых, без американской разведывательной информации украинская сторона лишится данных о системе ПВО России. Это приведет к тому, что российская армия сможет сбивать значительно больше дронов, объясняет Кнутов.

    «США до сих пор предоставляли ВСУ данные о конфигурации российской системы ПВО. Это позволяло планировать маршруты и определять способы обхода средств противовоздушной обороны. Если такой информации у украинской стороны не будет, беспилотники будут лететь фактически вслепую и натыкаться на ЗРК», – детализировал он.

    «Во-вторых, возможное отключение Starlink существенно снизит ситуационную осведомленность украинских подразделений на поле боя. В первую очередь это затронет применение беспилотников. Кроме того, изолированные группы войск противника – например, в районе Волчанского котла в Харьковской области – лишатся канала связи с командованием», – добавил аналитик.

    Как отметил эксперт, в таких условиях украинским подразделениям придется переходить на альтернативные средства и прежде всего на радиосвязь. При этом такие каналы можно эффективно подавлять средствами радиоэлектронной борьбы, а также перехватывать и анализировать передаваемые сведения.

    «Таким образом, одновременное прекращение передачи разведывательной информации и отключение Starlink создаст для Украины крайне сложную оперативную обстановку», – акцентировал он. В итоге, полагает Кнутов, Зеленский будет вынужден уступить Трампу и согласиться на его требования.

    Ранее Воздушные силы ВСУ признали, что не получили информацию о пусках российских баллистических ракет по Киеву вечером 12 октября, и теперь «выясняют причины» отсутствия этих разведданных. Согласно опубликованному заявлению, удар по украинской столице был нанесен около 22:10. По предварительной оценке противника, город атаковали примерно шесть баллистических ракет. Их тип не уточняется.

    В ВСУ отметили, что радиолокационные средства обнаружили баллистические цели непосредственно во время атаки. При этом данные о запусках ракет с территории России заранее не поступили.

    Отметим, Украина использует, в том числе разведывательные сведения, предоставляемые США. Некоторые местные издания предположили, что Вашингтон мог прекратить или ограничить передачу Киеву соответствующей информации.

    Впрочем, киевские власти пытаются держать лицо. Так, советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов (Флэш) заявил, что это не первый случай, когда запуск С-400 не фиксируется разведывательными службами партнеров. По его словам, у ситуации есть «нюансы», а с выводами не стоит спешить.

    Напомним, Зеленский допустил ряд резких высказываний в адрес президента США Дональда Трампа. Он отказался выполнять требование главы Белого дома не наносить удары по российским НПЗ и публично обвинил его в слабости после заключения дизельной сделки с Москвой. Трамп пришел в ярость из-за излишней самонадеянности Зеленского, пишет The Atlantic.

    По информации Financial Times, представители американской администрации пригрозили заблокировать работу механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Киеву, а также прекратить обмен разведданными. Звонки с таким предупреждением поступили, в частности заместителю главы офиса Зеленского Павлу Палисе и главкому ВСУ Михаилу Драпатому.

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    13 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    ФСБ в Воронеже задержала готовившую атаку на военный аэродром россиянку

    ФСБ: В Воронеже задержана готовившая атаку на военный аэродром агент СБУ

    ФСБ в Воронеже задержала готовившую атаку на военный аэродром россиянку
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили диверсию на воронежском аэродроме Балтимор, задержав россиянку, которая по заданию украинских спецслужб готовила атаку с помощью девяти беспилотников.

    Сорвана попытка СБУ нанести удар беспилотниками по военному аэродрому Балтимор с целью разрушения инфраструктуры, уничтожения самолетов и личного состава, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

    Для атаки планировалось использовать БПЛА ближнего радиуса действия.

    Выявлена и задержана гражданка России, которую украинская разведка завербовала в 2022 году. Фигурантка арендовала гараж в Воронеже, перенесла туда из тайников девять беспилотников и взрывчатку иностранного производства.

    Отмечается, что масса взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около 500 граммов. После сборки и перевода дронов в боевое положение управлять ими через интернет должны были операторы с территории Украины. В настоящий момент пособница СБУ арестована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ФСБ показала склад украинских дронов для атак на аэродромы. В марте служба сорвала атаку дронов на военный аэродром в Саратовской области. В феврале в Воронеже вынесли приговор работавшим на Украину молодым диверсантам.

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    13 октября 2026, 08:30 • Новости дня
    Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по российским НПЗ

    Atlantic: Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по НПЗ

    Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по российским НПЗ
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп пришел в ярость из-за излишней самонадеянности Владимира Зеленского и его отказа остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    В Белом доме считают Владимира Зеленского слишком самонадеянным, его поведение выводит из себя американского лидера, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Atlantic.

    По словам неназванного вашингтонского чиновника, Дональд Трамп просит Киев только об одном – перестать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом глава государства не считает атаки Украины на НПЗ и удары России по украинским электростанциям равноценными. Президент США требовал сначала остановить налеты на российские заводы, однако Владимир Зеленский ответил отказом.

    На прошлой неделе Дональд Трамп отмечал, что Владимир Зеленский имел множество возможностей урегулировать конфликт, но упустил их. В связи с этим американский лидер выразил мнение о необходимости смены руководства на Украине для успешных переговоров с Москвой. Одновременно британский премьер-министр Энди Бернем в ходе телефонного разговора выразил солидарность с Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник от Киева потребовали не вредить американским потребителям.

    В воскресенье Владимир Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ.

    В субботу США пригрозили лишить Украину разведданных за атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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    13 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Депутат Рады призвал ударить ракетой по мавзолею Ленина

    Депутат Верховной рады Федиенко предложил атаковать мавзолей Ленина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил о необходимости нанести удар баллистической ракетой по мавзолею Владимира Ленина на Красной площади в Москве в качестве ответа на поражение украинских энергетических объектов.

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко призвал ВСУ атаковать мавзолей Ленина на Красной площади. Он заявил, что украинским войскам следует нанести удар по центру российской столицы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на выступление парламентария в эфире одного из видеоканалов.

    «Если баллистика долетит и ударит по мавзолею, туда ему и дорога, то это усилит нашу переговорную позицию», – сказал Федиенко.

    Депутат также отверг предложение своего коллеги Алексея Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) немедленно начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта. По его словам, эта инициатива не включает в себя конкретных условий завершения боевых действий. Федиенко добавил, что украинской армии надо ответить на атаки по объектам энергетической инфраструктуры, и таким ответом может стать удар по Красной площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год. В понедельник средства противовоздушной обороны сбили летевшие на столицу беспилотники.

    Летом Федеральная служба безопасности сообщила о попытках Киева использовать малые аппараты из-за неудачных дальних ударов по Москве.

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    13 октября 2026, 09:36 • Новости дня
    Российские войска поразили объекты в Киеве и Николаеве и сухогруз с оружием
    Российские войска поразили объекты в Киеве и Николаеве и сухогруз с оружием
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, объектам логистики и сухогрузам, перевозившим грузы для ВСУ, сообщило Минобороны.

    В ночь на вторник ВС России ударили высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям украинского ВПК и логистическим центрам. Целями также стали объекты железнодорожной и портовой инфраструктуры, включая морские суда, задействованные в доставке военных грузов, указало ведомство в Max.

    В Киеве был поражен цех предприятия «Палп Милл Принт», где производились ракеты и беспилотники большой дальности. Кроме того, удар нанесен по локомотивному депо «Дарница», которое занималось ремонтом поездов для транспортировки военных грузов и грузов двойного назначения.

    В Николаевской области уничтожен склад беспилотников в Мешково-Погорелово и поражен логистический центр «Новая почта» в Терновке, использовавшийся для снабжения вооруженных сил Украины. В Бугском лимане уничтожен сухогруз, который доставлял грузы военного назначения в порт Николаева.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о ежедневном сокращении ударного потенциала Киева.

    В воскресенье российские военные поразили логистический центр украинских войск и сухогруз с оружием.

    В пятницу ВС России поразили два сухогруза с военным имуществом для ВСУ.

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    12 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля

    Новак: Россия и США ведут переговоры о поставках дизельного топлива

    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минэнерго России и США, а также компании ведут переговоры о поставках дизельного топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между министерством энергетики России и министерством энергетики Соединенных Штатов Америки», – заявил Новак в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

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    В субботу минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу.

    В пятницу Новак объявил о готовности России поставить 300 тыс. тонн дизеля в октябре.

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    13 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Кашпировского похоронили в Виннице

    Tекст: Ольга Иванова

    Психотерапевт Анатолий Кашпировский был похоронен в украинской Виннице, об этом сообщил журналист Дмитрий Гордон (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов).

    «Несколько часов назад в Виннице похоронили моего друга Анатолия Кашпировского. Анатолий Михайлович вернулся домой – к маме и папе, к дочери. Светлая ему память!» – написал Гордон в соцсетях, его слова передает ТАСС.

    Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Хмельницкой области Украинской ССР. В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт и работал врачом-психиатром и психотерапевтом. Широкую известность приобрел в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник тело Кашпировского доставили в Стамбул по пути на Украину.

    На прошлой неделе стало известно, что тело доставят для захоронения на Украину через Турцию.

    Родственники решили похоронить его на родине.

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    12 октября 2026, 22:23 • Новости дня
    Новак заявил о возможном экспорте российского дизтоплива в 3,5 млн т в месяц

    Новак: Россия до конца года может увеличить экспорт дизеля до 3,5 млн т в месяц

    Новак заявил о возможном экспорте российского дизтоплива в 3,5 млн т в месяц
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может до конца года увеличить экспорт дизельного топлива до 3–3,5 млн тонн в месяц, поставки будут осуществляться без ущерба для внутреннего рынка, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «Там [в США] цены значительно выросли относительно тех, которые были в начале года, примерно на 80-100%, то есть почти в два раза. И, конечно, эти дополнительные поставки из России на мировые рынки позволят увеличить объемы, частично сбалансировать спрос и предложение», – пояснил Новак в интервью ИС «Вести».

    По его словам, правительство оперативно выпустило распоряжение о частичном снятии запрета на экспорт дизеля. Это позволит поставлять топливо, в том числе в Соединенные Штаты, чтобы помочь стабилизировать сложную ситуацию на мировых рынках, вызванную проблемами в Ормузском проливе и нарушением логистики.

    «У нас есть возможность увеличивать объемы по экспорту дизельного топлива. И, как мы уже говорили ранее, до конца года мы можем выйти на объемы 3-3,5 млн тонн в месяц поставок на мировые рынки, как это было и до кризисных времен», – заявил он.

    Внутренний рынок России полностью обеспечен дизельным топливом, поскольку мощности нефтеперерабатывающих заводов значительно превышают внутренние потребности.

    «Что касается внутреннего рынка – для нас это приоритет», – подчеркнул Новак.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?
    Результаты
    7 комментариев Ещё голосования

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля.

    В пятницу он заверил, что российский рынок будет полностью снабжен дизельным топливом.

    Новак сообщил, что Россия поставила в ЕС энергоресурсов на 320,7 млрд долларов с 2022 года.

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    12 октября 2026, 22:10 • Новости дня
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    С 2022 года Россия поставила в Евросоюз энергоресурсы на 320,7 млрд долларов, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «По данным Министерства энергетики, … цифра значительно больше, чем даже 250 млрд долларов, озвученные американскими коллегами. Эта цифра составляет за период с 2022 года по сегодняшнее время 320,7 млрд долларов. Это тот объем поставок энергетических ресурсов в страны Евросоюза. Если говорить о 2026-м, то только за девять месяцев, по данным Министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на 21,3 млрд долларов», – сказал Новак в интервью ИС «Вести».

    По его словам, вопреки санкционным ограничениям поставки энергоресурсов продолжаются по отдельным направлениям, по которым были сделаны исключения. Новак отметил, что Россия как надежный поставщик продолжает исполнять подписанные контракты, хотя не по ее вине в последние годы сильно изменилось соотношение экспорта в Евросоюз.

    Вице-премьер подчеркнул, что Россия уже переориентировала большую часть своего экспорта на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые стали основными партнерами страны, и подчеркнул, что Москва продолжает долгосрочно выстраивать отношения с дружественными государствами.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постпредство России сравнило санкции ЕС с игрой отчаявшегося картежника.

    Европа выступила против планов США возобновить закупки российского дизельного топлива.

    Американский министр финансов Скотт Бессент обвинил Брюссель в лицемерии. Он напомнил, что ЕС с начала боевых действий заплатил Москве больше денег, чем перечислил Украине.

    Комментарии (7)
    13 октября 2026, 02:02 • Новости дня
    БПЛА атаковали промышленные объекты в Невинномысске и Солнечнодольске
    БПЛА атаковали промышленные объекты в Невинномысске и Солнечнодольске
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны отражают налет беспилотников на промышленные объекты в регионе, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

    «В Невинномысске отражают налет вражеских БПЛА, нацеленный в сторону промзоны города. Работает ПВО, есть сбития», – сообщил губернатор в «Максе».

    Он добавил, что ПВО также действует в окрестностях Солнечнодольска в Изобильненском округе, где атака направлена на промышленные объекты. На всей территории Ставропольского края действует режим беспилотной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Краснодар и Тульскую область.

    В понедельник противовоздушная оборона сбила летевшие на Москву БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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