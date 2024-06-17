Россия наполнит отношения с КНДР и Вьетнамом новым содержанием

Эксперты поделились ожиданиями от визитов Владимира Путина в КНДР и Вьетнам

Tекст: Евгений Поздняков

Владимир Путин посетит Северную Корею с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. Об этом сообщается на официальном сайте президента. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, сейчас страны работают над заключением нового договора о всеобъемлющем партнерстве. Соглашение может быть подписано в рамках предстоящего визита, передает РИА «Новости».

По словам Ушакова, если документ будет подписан, то он придет на смену всем предшествующим правовым актам, регламентирующим отношения Москвы и Пхеньяна. Ушаков подчеркнул, что соглашение учтет все сферы взаимодействия двух государств, включая партнерство по линии международной политики, экономики и безопасности.

Примечательно, что в состав делегации РФ войдут сразу несколько министров. Среди них глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минприроды Александр Козлов, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Минтранса Роман Старовойт. Вместе с ними КНДР посетят глава Роскосмоса Юрий Борисов, генеральный директор РЖД Олег Белозеров, а также губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Визит начнется с церемонии официальной встречи и представления корейской и российской делегаций. После этого состоятся переговоры, в рамках которых предусмотрено «продолжительное общение лидеров один на один». Затем пройдет возложение венка к монументу «Освобождение» и торжественный концерт. Перед отъездом из КНДР президент РФ совместно с Ким Чен Ыном посетит храм Живоначальной Троицы.

Сотрудничество России и КНДР за последние годы уверенно развивается. Так, лишь за 2023 год товарооборот между государствами вырос в девять раз, достигнув отметки в 34,4 млн долларов. На этом фоне Ушаков указал важность «закрепления достигнутых позитивных тенденций в двусторонней торговле». Кроме того, он подчеркнул, что Москва выступает за пересмотр бессрочного санкционного режима, введенного в отношении Северной Кореи по линии СБ ООН.

По окончании визита в КНДР Владимир Путин направится во Вьетнам, где также проведет два дня. В Ханое президент встретится с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Нгуеном Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном.

В рамках визита планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между государствами, сообщает Кремль. По итогам переговоров будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов. Важность визиту придает и тот факт, что в этом году отмечается 30-летие договора об основах дружественных отношений между Россией и Вьетнамом.

«Мы плотно и конструктивно взаимодействуем в рамках многосторонних объединений – это и ООН, а также по линии АСЕАН, поскольку Вьетнам – один из ведущих членов этой ассоциации», – напомнил Ушаков. Особо активное сотрудничество между странами наблюдается в сферах энергетики, сельского хозяйства и медицины.

Лишь за прошлый год товарооборот между Россией и Вьетнамом увеличился более чем на 8%, составив 5 млрд долларов, а за первый квартал 2024 года данный показатель успел повыситься на четверть. При этом состав делегации будет отличаться от того, который посетит КНДР.

Так, в Ханой прилетят министры Сергей Лавров, Антон Алиханов, Евгений Цивилев и Константин Чуйченко, а также глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Регионы России будут представлять губернаторы Приморья Олег Кожемяко, Нижегородской и Калужской областей Глеб Никитин и Владислав Шапша соответственно.

«Итоги визита Путина в Пхеньян могут быть самыми неожиданными. Результат будет зависеть даже не столько от отношений России и КНДР, сколько от международной обстановки. В частности, на встрече могут обсуждаться вопросы, входящие в компетенцию первых лиц, вплоть до заключения нового договора о дружбе и сотрудничестве», – сказал Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Российской академии наук.

«Войдут ли в итоговый документ положения о военном партнерстве, если его все-таки подпишут, будет зависеть от требований времени. В отличие от треугольника Вашингтон – Токио – Сеул, взаимодействие между Пхеньяном, Москвой и Пекином пока что носит характер внеинституционального союза, объединенного общей угрозой. Однако не стоит исключать разных вариантов развития событий», – отмечает он.

«Также до сих пор существует проблема со снятием санкций с КНДР.

Мы не накладывали их в одностороннем порядке – это ограничения ООН, за которые Россия голосовала в свое время. Сейчас становится все более популярным мнение, что присоединение к этим мерам было ошибкой. Однако Москва продолжает придерживаться позиции сохранения существующих запретов и воспрепятствования введению новых», – подчеркивает собеседник.

«Что же касается трудовых мигрантов, то тут следует понимать, что речь идет в первую очередь о бригадах вахтовиков. На Дальнем Востоке северокорейские рабочие воспринимались позитивно из-за соотношения цены, качества и безопасности. Однако, возможно, они будут востребованы и в других регионах России, в том числе и на территории новых субъектов РФ», – уточнил Асмолов.

В целом визит Путина в КНДР станет знаменательным моментом для внешней политики России на азиатском направлении, сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Последний раз президент России посещал Северную Корею в 2000 году. С того времени утекло много воды. За четверть века Пхеньян не раз оказывал Москве дипломатическую и даже военную поддержку», – сказал он.

«Поэтому сегодня появилась необходимость вывести наши отношения на качественно иной уровень. Стоит ожидать проектов укрепления морских коммуникаций. В частности, интенсификации торговли через северокорейский порт Раджин. Наверняка лидеры коснутся и вопросов судоходства по реке Туманная, причем это интересно и Пекину», – акцентирует эксперт.

«Сейчас Китай не может использовать данную артерию в качестве прямого выхода к морю. Вполне возможно, что Владимир Путин попытается договориться с Ким Чен Ыном снять данное ограничение. Однако говорить на этом фоне о формировании или существовании треугольника Россия – КНДР – Китай не стоит», – подчеркивает собеседник. «Кроме того, Китай претендует на особые отношения с КНДР, что обусловлено глубоким историческим опытом диалога двух государств.

В какой-то степени, связи Москвы и Пхеньяна вызывают у Пекина некоторую ревность. Тем не менее, этот факт не может бросить тень на наше сотрудничество.

В конечном счете, интересы в сфере безопасности на азиатском направлении у России и Китая достаточно схожи», – считает эксперт. «Очень значимо и то, что сразу после посещения КНДР Владимир Путин направится во Вьетнам. Экономика этой страны сейчас бурно развивается. Внимание высшего руководства России к восточным странам еще раз подчеркивает осознание Москвой важности налаживания отношений с Азией. Думаю, в дальнейшем стоит ожидать визитов президента и в государства Ближнего Востока, а также в Индию», – подчеркивает Ткаченко.

Большие надежды на визит Путина во Вьетнам возлагает и Дмитрий Мосяков, заведующий Центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании в Институте востоковедения РАН. «Последний раз президент посещал эту страну в 2017 году во время саммита АСЕАН. Однако теперь поездка будет проходить в совершенно новых условиях. Вероятно стратегическое партнерство между нашими государствами будет дополняться новым содержанием», – сказал он.

«В первую очередь стоит ожидать соглашений в сфере экономики. Например, необходимо решить вопрос платежей. Кроме того, страны, вероятно, будут стремиться к восстановлению прежнего уровня авиаперевозок. Вполне возможно, что расширится и зона свободной торговли. В перспективе это позволит выйти на товарооборот в размере 10 млрд долларов. Также на повестке дня стоят сотрудничество в энергетической сфере и новые инфраструктурные проекты», – отмечает он.

«Другим важным вопросом является военно-техническое партнерство.

Значительная часть вооружений Вьетнама – российского производства, хотя США пытались сорвать наше сотрудничество. Вьетнам поддерживает нас и в политической сфере. В частности, страна не отправила своих делегатов на конференцию в Швейцарии, что показательно. Местное население также одобряет налаживание связей с Россией. Граждане этого государства в целом позитивно относятся к Москве», – акцентирует эксперт.

«Любопытно и то, почему Владимир Путин встречается не только с генсеком партии, но и с президентом и премьером Вьетнама. Эти представители власти, наряду с председателем Национального собрания, являются самыми важными лицами в стране. Политика Ханоя во многом определяется консенсусом людей, занимающих данные должности», – поясняет собеседник.

«Наряду с визитом в КНДР поездка Путина во Вьетнам говорит о повороте нашей страны на Восток. Товарооборот России и Китая уже превышает торговлю Москвы с любой европейской страной. Наши дипломаты умело и последовательно выстраивают вектор партнерства со странами Азии, и столь обширный интерес РФ к данному региону не остается незамеченным», – резюмировал Мосяков.