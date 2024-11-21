Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?4 комментария
Минфин подтвердил эффективность Кимберлийского процесса
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев отметил, что Кимберлийский процесс смог доказать свою эффективность, несмотря на попытки стран G7 политизировать повестку.
Как сообщает ТАСС, Кимберлийский процесс подтвердил свою способность адаптироваться к новым реалиям, несмотря на давление со стороны стран G7. Моисеев подчеркнул, что организация доказала свою силу, когда производители алмазов едины в своих позициях. Он также отметил, что попытки стран G7 внести раскол в ряды участников провалились.
Моисеев добавил, что Россия продолжает быть ответственной за благополучие алмазной отрасли и призывает к дальнейшему объединению усилий на международных площадках. На пленарном заседании Кимберлийского процесса также было принято решение о снятии всех ограничений на экспорт алмазов из Центрально-Африканской Республики. Это, по его мнению, значительно стабилизирует экономическую ситуацию в стране.
Помимо этого, Моисеев заявил о призыве к алмазодобывающим странам Африки увеличить инвестиции в видовой маркетинг бриллиантов. Он подчеркнул необходимость объединения усилий на ключевых и растущих рынках, чтобы преодолеть падение спроса и рост объемов продаж синтетических бриллиантов. Россия поддерживает инициативы Дубая, Мумбаи и Антверпена объединить усилия по маркетингу и призывает национальные компании Африки внести свой вклад.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин предложил создать торговую платформу БРИКС для драгоценных металлов и алмазов для преодоления торговых барьеров, которые мешают международному рынку.