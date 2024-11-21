Минфин подтвердил эффективность Кимберлийского процесса

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, Кимберлийский процесс подтвердил свою способность адаптироваться к новым реалиям, несмотря на давление со стороны стран G7. Моисеев подчеркнул, что организация доказала свою силу, когда производители алмазов едины в своих позициях. Он также отметил, что попытки стран G7 внести раскол в ряды участников провалились.

Моисеев добавил, что Россия продолжает быть ответственной за благополучие алмазной отрасли и призывает к дальнейшему объединению усилий на международных площадках. На пленарном заседании Кимберлийского процесса также было принято решение о снятии всех ограничений на экспорт алмазов из Центрально-Африканской Республики. Это, по его мнению, значительно стабилизирует экономическую ситуацию в стране.

Помимо этого, Моисеев заявил о призыве к алмазодобывающим странам Африки увеличить инвестиции в видовой маркетинг бриллиантов. Он подчеркнул необходимость объединения усилий на ключевых и растущих рынках, чтобы преодолеть падение спроса и рост объемов продаж синтетических бриллиантов. Россия поддерживает инициативы Дубая, Мумбаи и Антверпена объединить усилия по маркетингу и призывает национальные компании Африки внести свой вклад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин предложил создать торговую платформу БРИКС для драгоценных металлов и алмазов для преодоления торговых барьеров, которые мешают международному рынку.