На сторону России перешла еще одна страна

Александр Носович
Грузины ударили сразу по Горбатому
В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.
Юрий Мавашев
Для госпереворота в Турции подойдет любая причина
«Турция находится на пороге очередного госпереворота» – такие и подобные сообщения облетели все мировые СМИ. Почему перевороты в Турции происходят так часто? Почему они вообще происходят? Что и кто за ними стоит?
Дмитрий Скворцов
Конфискация российских активов обрушит финансовую систему Запада
Политическое давление Запада на Россию загнало в угол и поставило на грань колоссального кризиса – нет, не Москву, а крупнейшие финансовые институты самого Запада.