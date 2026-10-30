Путин выступил за прекращение боевых действий в Судане

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин провел встречу с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который прибыл в Москву на третий саммит Россия – Африка.

«Мы внимательно наблюдаем за ситуацией в Судане, где более трех лет продолжается вооруженный конфликт», – приводит слова российского лидера РИА «Новости».

Президент отметил, что суданский народ оказался в сложном положении: число беженцев и перемещенных лиц превысило 13 млн человек, нанесен ущерб экономике и инфраструктуре. Путин напомнил, что Россия оказывала Судану гуманитарную помощь, в том числе по линии ООН.

Аль-Бурхан в свою очередь поздравил Путина с успешным проведением саммита Россия – Африка и поблагодарил за приглашение в Москву. Он подчеркнул, что в связи с изменениями на международном и региональном уровнях Судан как никогда нуждается в расширении сотрудничества с Россией во всех сферах на взаимоприемлемой основе.

Вооруженный конфликт в Судане продолжается с апреля 2023 года между регулярной армией под командованием аль-Бурхана и Силами быстрого реагирования (СБР) во главе с Мухаммедом Хамданом Дагло. Противостояние началось из-за разногласий по вопросам передачи власти гражданскому руководству и интеграции СБР в состав вооруженных сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин встретился с главой Суверенного совета Судана аль-Бурханом.

На церемонии в РГГУ председатель Суверенного совета Судана назвал Россию опорой страны.

В четверг на пленарном заседании саммита Россия – Африка Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.