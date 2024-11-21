Канада решила передать Украине новейшую систему ПВО NASAMS

Tекст: Дарья Григоренко

Блэр добавил, что сейчас система находится на территории Польши. По его словам, канадские власти тесно сотрудничали с американскими партнерами и производителем Raytheon для сбора и доставки этой системы. Он отметил, что Канада работает с украинскими партнерами, чтобы ускорить доставку, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Укринформ».

Ранее министр обороны США Ллойд Остин отклонил просьбу Владимира Зеленского о приоритетных поставках ракетных систем ATACMS Украине, сославшись на необходимость соблюдения ранее заключенных соглашений с другими покупателями. Помимо обсуждения поставок ATACMS, Wall Street Journal сообщает о намерении США предоставить Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS.

1 ноября Вашингтон объявил о предоставлении Украине нового пакета вооружений стоимостью 425 млн долларов, включающего боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS.