Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?4 комментария
Канада решила передать Украине новейшую систему ПВО NASAMS
Канадская система противовоздушной обороны NASAMS, закупленная для Украины, вскоре будет доставлена из Польши через границу, сообщил министр обороны Канады Билл Блэр.
Блэр добавил, что сейчас система находится на территории Польши. По его словам, канадские власти тесно сотрудничали с американскими партнерами и производителем Raytheon для сбора и доставки этой системы. Он отметил, что Канада работает с украинскими партнерами, чтобы ускорить доставку, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Укринформ».
Ранее министр обороны США Ллойд Остин отклонил просьбу Владимира Зеленского о приоритетных поставках ракетных систем ATACMS Украине, сославшись на необходимость соблюдения ранее заключенных соглашений с другими покупателями. Помимо обсуждения поставок ATACMS, Wall Street Journal сообщает о намерении США предоставить Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS.
1 ноября Вашингтон объявил о предоставлении Украине нового пакета вооружений стоимостью 425 млн долларов, включающего боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS.