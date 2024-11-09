WSJ: Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS

WSJ: Глава Пентагона отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS

Tекст: Елизавета Шишкова

О решении Остина сообщает газета Wall Street Journal. Издание ссылается на данные двух американских чиновников и украинского советника.

В статье сказано, что Остин отклонил просьбу Зеленского о приоритетной поставке. Он объяснил это тем, что Украина просит слишком много, требуя от США нарушить существующие договоренности с другими странами-заказчиками, передает РИА «Новости».

Кроме этого, Остин заявил, что Украина не сможет использовать ракеты ATACMS для ударов по российским базам, так как российская сторона уже переместила свой воздушный флот вне зоны досягаемости. Таким образом, глава Пентагона ответил на вопрос о возможности Вашингтона разрешить Киеву использовать дальнобойное оружие против российской территории.

Помимо обсуждения поставок ATACMS, Wall Street Journal сообщает о намерении США предоставить Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS. Это станет частью последнего пакета военной помощи перед возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Ранее Владимир Зеленский предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк».